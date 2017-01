Silber siegt

Die Lieblingsfarben der Autokäufer sind Silber, Schwarz und Weiß - vor 42 Minuten

BERLIN - Schwarz, Weiß, Grau: Bei der Wahl der Autofarbe gehen die Deutschen konservativ vor. Das hat aber nicht nur mit mangelndem Mut zu leuchtenden Tönen zu tun, sondern auch mit dem späteren Wiederverkaufswert.

Silber bzw. Grau ist 2016 die beliebteste Autofarbe gewesen - hier an der Mercedes E-Klasse T. © Hersteller



Silber bzw. Grau ist 2016 die beliebteste Autofarbe gewesen - hier an der Mercedes E-Klasse T. Foto: Hersteller



Wenn Automobilhersteller ein neues Modell präsentieren, dann tauchen sie den Farbpinsel oft tief in den Eimer mit knalligen Farben. "Launch-Farbe" nennt sich das dann, und meint eine Kolorierung, die auf den ersten Bildern besonders dekorativ rüberkommt. VW beispielsweise fotografierte den neuen Tiguan in Orange ab, Citroen den Kleinwagen C3 in der Farbkombination Weiß-Rot-Schwarz, Opel sein neues Elektromobil Ampera-e in strahlendem Sonnengelb.

Der Kunde schaut sich die Fotos mit Interesse an - und trifft dann doch eine andere Wahl. "Wir spüren bestenfalls zum Marktstart eine gewisse Neigung zur Launch-Farbe", sagt ein VW-Sprecher. Dann aber geben die Käufer wieder gedeckten Tönen den Vorzug. Auch 2016 ist es wieder Silber/Grau gewesen, das sozusagen die Goldmedaille davongetragen hat. Danach folgt Schwarz. "Über die Hälfte aller Neuwagen wurde in diesen Lackierungen ausgeliefert", meldet der Verband der Automobilindustrie (VDA). 28,1 Prozent in Grau oder Silberfarben, 27,4 Prozent in Schwarz, zumindest 20 Prozent noch in Weiß.

Unbunte Farben liegen im Trend

Der Trend hin zu den sogenannten "unbunten Farben" lässt sich bereits seit der Jahrtausendwende beobachten. 1990 war noch jeder zweite Neuwagen bunt lackiert, 1995 sind es sogar zwei Drittel gewesen. Dann sank der Mut zur Farbe. "Heute fahren drei von vier Neuwagen - 75,5 Prozent - in Silber/Grau, Schwarz oder Weiß vor", bestätigt der VDA.

VW Tiguan in Orange: Sieht gut aus, wird in der Realität aber kaum so gekauft. © Hersteller



VW Tiguan in Orange: Sieht gut aus, wird in der Realität aber kaum so gekauft. Foto: Hersteller



Den Grund vermutet man im höheren Wiederverkaufswert. Ein Auto in klassisch-gedeckter Farbgebung lässt sich auf dem Gebrauchtwagenmarkt besser positionieren. Dies vor allem dann, wenn es um einen Firmenwagen geht, deren Anteil an den gesamten Neuzulassungen in den letzten Jahren gestiegen ist.

Wenn schon Farbe, dann am liebsten Blau: Unter den "bunten" Neuwagenfarben liegt diese Kolorierung mit 9,6 Prozent an erster Stelle. Als "technische Farbe" entspricht Blau offensichtlich in ähnlichem Maße dem Zeitgeist wie Silber, Schwarz oder Weiß. Auffällige Farben wie Orange (0,6 Prozent), Lila/Violett (0,3 Prozent) oder Gelb (1,5 Prozent) werden dagegen kaum gewählt. Auf niedrigem Niveau, aber immerhin mit einer gewissen Konstanz behauptet sich Rot, für das sich 2016 zumindest 6,5 Prozent der Neuwagenkäufer entschieden haben.

epr