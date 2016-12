Silvester: Gefahr fürs Auto?

So lässt es sich Schäden vorbeugen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nicht jeder hat die Möglichkeit, sein Auto in der Silvesternacht sicher in einer Garage abzustellen. Die Gefahren, die durch Raketen oder Böller drohen, sind jedoch geringer, als viele annehmen.

Feuerwerk an Silvester: Herabfallende Raketen richten in aller Regel keinen Schaden am Auto an. Foto: ampnet



Auch zum Jahreswechsel 2016/2017 dürften wieder Feuerwerkskörper gezündet werden, was das Zeug hält. So mancher denkt da sorgenvoll an seinen fahrbaren Untersatz, der schutzlos an der Straße parkt. "Im freien Verkauf erhältliche Feuerwerkskörper stellen jedoch bei korrekter Anwendung für die Blechkarossen so gut wie keine Gefahr dar", beruhigt der ADAC. Eine ausgebrannte Rakete, die auf dem Auto lande, tue dem Auto praktisch nichts an. Auch Experten des TÜV Süd geben weitgehend Entwarnung: "Legales Feuerwerk verursacht bei richtiger Anwendung kaum Schäden", sagen sie. Wer die Möglichkeit hat, sollte das Auto natürlich in einer Garage abstellen. Oder zumindest in einer ruhigen Seitenstraße bzw. unter Bäumen, denn deren Äste bremsen Feuerwerkskörper auf dem Rückflug zumindest ansatzweise ab. Alternativ hilft auch eine Schutzhülle oder eine alte Decke, die sich über besonders empfindliche Fahrzeuge wie Cabriolets breiten lässt.

Nicht als Abschussrampe nutzen

Auf keinen Fall darf das Auto aber als Startplatz oder Abbrennstelle für das Feuerwerk missbraucht werden. "Der heiße Funkenflug bei Start oder während des Abbrennens ist ungleich schädlicher als die Aufschläge ausgebrannter Teile", warnen die TÜV-Fachleute. Kaum zu befürchten ist indes, dass das Gefährt durch Feuerwerk gleich in Brand gerät: "Um Tanks zum Explodieren zu bringen, ist deutlich mehr Zündenergie erforderlich, als sie übliches Knallzeug liefern kann".

Sollte Feuerwerk dennoch eine Schmauchspur in Form einer schwarz-braunen Verfärbung hinterlassen haben, hilft meist eine gute Lackpolitur weiter. Verdünnung, scharfe Reinigungsmittel oder kratzendes Werkzeug verschlimmern den Schaden dagegen nur. Erst wenn auch qualitativ hochwertige Pflegemittel keinen Effekt zeigen, muss die Fahrt zum Autolackierer angetreten werden. Auch Dellen, Sprünge in den Scheiben oder Brandlöcher in Kunststoffteilen sind ein Fall für den Fachmann.

Wer zahlt für Schäden?

Wer aber zahlt in diesem Fall? "Meist haftet der Absender des Geschosses", heißt es beim ADAC. Allerdings lässt sich der Sünder oft nur schwer ermitteln. Dann muss die Versicherung ran: Die Teilkasko deckt Brand- und Explosionsschäden sowie Glasbruch ab. Die Vollkasko dagegen springt ein, wenn Schäden durch mutwillige Zerstörung zu beklagen sind oder das Auto durch herabfallende Raketen doch Beulen davongetragen hat. Sinnvoll ist es, solch unerwünschte Neujahrs-Souvenirs fotografisch festzuhalten.

epr