Skoda Octavia: Schau uns in die Augen

Combi und Limousine aufgefrischt - Mehr Leistung für den RS - vor 35 Minuten

WEITERSTADT - Der Octavia ist das Herzstück im Skoda-Angebot. Kein Modell der tschechischen VW-Tochter verkauft sich besser. Jetzt erfahren Limousine und der in Deutschland besonders beliebte "Combi" ein Facelift, das unter anderem ein neues "Vier-Augen-Gesicht" umfasst. Wertiger soll das Duo außerdem wirken, es bekommt ein verbessertes Infotainment, mehr Assistenzsysteme und zusätzliche Clever-Lösungen. Leistungstechnisch profitiert vor allem der dezidiert sportliche Octavia RS.

Skoda Octavia (hier als RS): Sowohl der Combi (vorne) als auch die Limousine bekommen ein umfangreiches Facelift. © Hersteller



Beim Stichwort Vier-Augen-Gesicht denken Kenner zunächst an jene ovalen Doppelscheinwerfer, aus denen die letzte Generation der Mercedes E-Klasse ihre Wege beleuchtet hat. Jetzt bedient sich Skoda dieses Stilmittels. Beim frisch gelifteten Skoda Octavia wurden die Leuchten allerdings eckig eingefasst und zeigen einen kristallinen Look. Optional sind sie in Voll-LED-Technik mit adaptiven Frontscheinwerfern zu ordern, auch die Rückleuchten gibt es als LEDs.

Vielleicht betont Skoda das neue Gesicht seines Bestsellers deshalb so nachdrücklich, weil er sich ansonsten nicht dramatisch verändert hat. Kleine Kunstgriffe wie der verbreiterte Kühlergrill und die von Designchef Jozef Kaban begradigte Seitenlinie lassen Limousine und Combi aber selbstbewusster und maskuliner wirken. Ganz unmerklich hat sich das neue Modell zudem etwas gestreckt, die Limousine misst nun 4,67 Längenmeter, der Combi ist einen winzigen Tick kürzer.

Aus dem Golf: Den kapazitativen 9,2-Zoll-Bildschirm fürs Infotainmentsystem gibt es jetzt auch im Octavia. © Hersteller



Kein Virtual Cockpit

Für den ersichtlich wertigeren Innenraum bietet Skoda jetzt im Zusammenhang mit dem Top-Infotainment "Columbus" den 9,2 Zoll großen Bildschirm aus dem gerade überarbeiteten Golf an. Der kapazitative Touchscreen reagiert schon auf ganz leichtes Antippen, zudem lässt sich die Darstellung via Finger-Zoom vergrößern und verkleinern. Android-Auto, Apple-CarPlay und Mirror-Link holen das Smartphone an Bord, für das eine induktive Ladefunktion bereitsteht. Auch ein WLAN-Hotspot ist zu integrieren. Das Virtual Cockpit der Audis bzw. das Active Info Display von VW bleibt dem Octavia allerdings verwehrt.

Das Angebot an Assistenzsystemen stockt Skoda nun um einen Anhängerrangierassistenten, einen vorausschauenden Fußgängerschutz, einen Totwinkelwarner und einen Querverkehrswarner auf, der beim Rückwärtsausparken hilfreiche Dienste leistet. Gegen Aufpreis ist das Fahrwerk mit adaptiven Dämpfern zu verfeinern.

Personalisierbarer Schlüssel

Mit Stolz verweist Skoda stets auf seine sogenannten Simply-Clever-Lösungen wie den Eiskratzer in der Tankklappe oder den Regenschirmhalter. Solche Schlaumeier-Details bekommen nun Gesellschaft durch Flaschenhalter in der Mitteltunnelkonsole, die sich mit dem Flaschenboden von PET-Bottles verzahnen und so das Öffnen mit einer Hand ermöglichen; außerdem weist der Gepäckraum des Kombis eine herausnehmbare LED-Taschenlampe auf, deren Akku sich während der Fahrt lädt. Ein personalisierbarer Schlüssel bietet wiederum drei Benutzern die Möglichkeit, ihre persönlichen Einstellungen von Klimatisierung bis Fahrprofilauswahl abzuspeichern.

An kalten Wintertagen kann nunmehr der Luxus einer Lenkradheizung genutzt werden, Fond-Passagiere dürfen auf Klapptischchen an den Lehnen der Vordersitze zurückgreifen. Unverändert ist das generöse Angebot fürs Gepäck geblieben. Die Limousine eröffnet 590 Liter Ladevolumen, der Combi legt da noch 20 Liter drauf.

Bei uns besonders beliebt: Der "Combi" kostet im Vergleich zur Limousine 700 Euro Aufpreis. © Hersteller



Bei uns besonders beliebt: Der "Combi" kostet im Vergleich zur Limousine 700 Euro Aufpreis. Foto: Hersteller



Octavia RS mit bis zu 230 PS

Als unerwartet großer Erfolg hat sich die sportliche RS-Version des Octavia erwiesen. Die 250 km/h schnelle Zweiliter-Benzinvariante erstarkt um zehn Pferdestärken auf nunmehr 230 PS, der 2.0-l-Diesel leistet 184 PS. Optional ist ein 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe sowie Allradantrieb verfügbar, zur Ausstattung gehören unter anderem die elektronische Querdifferenzialsperre XDS+ und eine Fahrprofilauswahl.

Abseits vom RS umfasst das Octavia-Angebot vier TSI-Benziner zwischen 86 und 180 PS sowie vier TDI-Diesel zwischen 90 und 184 PS. Außerdem ist eine bivalent mit Benzin oder Erdgas zu betreibende CNG-Variante (G-Tec, 110 PS) verfügbar. Eine neue Antriebskombination stellt der Zweiliter-TDI (150 PS) in Kombination mit 7-Gang-DSG und Allradantrieb dar.

Am 4. März kommt der renovierte Octavia zum Händler, zu bestellen ist er bereits. Günstigste Variante ist der 1.2 TSI mit 86 PS, er kostet mindestens 17.450 Euro. Beim Diesel erfolgt der Einstieg ab 20.190 Euro, dafür rollt der 1.6 TDI mit 90 PS an. Für den RS veranschlagt Skoda ab 30.900 Euro. In den Combi sind stets 700 Euro mehr zu investieren.

ule