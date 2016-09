Spartipps für die Ferien: So sparen Sie im Urlaub Geld

NÜRNBERG - Urlaubszeit – schönste Jahreszeit und gleichzeitig Lohn für viele Arbeitswochen. Klar, dass aber auch nicht jegliche Kontrolle übers Geld verlorengehen soll – aber wer falsche Sparsamkeit an den Tag legt, verdirbt sich nur die Laune.

Mit den richtigen Tricks kann man im Urlaub Geld sparen. Foto: Fotolia



Zwei Wochen Karibik – und in einer heruntergekommenen Bruchbude hausen? Eine Woche New York und nur von Tütensuppe leben? Was wie Paradoxen klingt, ist für einige Realität: Sie sparen sich Urlaube vom Mund ab – nur um sich d vor Ort Ketten ums Portemonnaie zu legen. Dass bei einem so verkniffenen Verhalten kein Urlaubsspaß aufkommt, ist klar – was freilich nicht bedeuten soll, dass man im Urlaubsland sofort beginnen sollte, das Geld zu verschleudern – das wäre das andere Extrem und würde dafür sorgen, dass man in der weiteren Urlaubszeit den Gürtel enger schnallen müsste. Clever sparen heißt die Devise – und der folgende Artikel zeigt, wie sich dieses Credo mit ungetrübtem Urlaubsspaß kombinieren lässt.

Ein Schritt vor, drei zurück – ähnlich "harmonisch" lässt sich das Verhalten der EU-Kommission in Sachen Auslands-Roaminggebühren umschreiben. Wer mit dem Handy aus dem Urlaub telefoniert, bezahlt immer mehr als zuhause. Das sollte innerhalb der EU eigentlich 2017 abgeschafft werden – dann aber brachte das EU-Parlament jüngst ein Papier ins Spiel, das nur eine Reduktion auf für 90 Tage pro Jahr vorsah – länger führe ja niemand in den Urlaub. Ein "Shitstorm" veritablen Ausmaßes folgte – weshalb Kommissionspräsident Juncker persönlich eingriff und einen neuen Entwurf befahl.

Doch ganz gleich, was die EU beschließt: Die normale Handyverbindung sollte grundsätzlich gar nicht bemüht werden, eben wegen dieser sehr unterschiedlichen und undurchsichtigen Kosten. Die allermeisten Hotels offerieren heute WLAN-Zugang, häufig kostenlos. Dieser sollte genutzt werden. Etwa, weil der beliebte Kurznachrichtendienst Whatsapp auch Telefonie ermöglicht – an der Handyrechnung vorbei.

In den meisten Urlaubsorten ist es normal, dass die Promenaden mit Läden aller Art gesäumt sind. Natürlich, die meisten davon sind völlig überteuert oder bieten schlichtweg Fälschungen an. Aber: Zum einen ist der Zoll bei Plagiaten für den Hausgebrauch extrem großzügig. Und zum anderen: Es ist der Urlaub, warum sich nicht mal das Strandkleid, die Schwimmflossen, die neue Armbanduhr gönnen? Die meisten Urlauber kalkulieren ihre Kasse doch so, dass eingeplant ist, dass man am Ende die Summe vollständig ausgegeben hat. Wozu also auf etwas verzichten, das einem Freude bereitet?

Richtig: Frech zurückfordern Deutschland liegt innerhalb der EU – und auf jedem Flughafen dieses Staatenbundes gilt die sogenannte EU-Fluggastrechteverordnung. Sie regelt für jeden Flug, der hier startet, ab wann Flugreisende Geld zurückfordern können, wenn es zu Verspätungen kommt, für die weder sie noch höhere Gewalt (bspw. Wetter) verantwortlich ist. Wer also warten muss, weil im Cockpit der Handschuhfachdeckel klemmt und er nachweisen kann, dass er 45 Minuten vor dem geplanten Abflug am Check-In war, kann auf kräftige Rückzahlungen hoffen. Diese richten sich nach der Flugdistanz:

- Unter 1500km gibt es 250 Euro

- Bis 3500km muss die Airline 400 Euro zahlen

- Bei allem, was darüber liegt, dürfen sich Fluggäste auf 600 Euro pro Nase freuen

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings: Die Zahlungen fallen erst bei mindestens dreistündiger Verspätung an.

Und grundsätzlich gilt auch bei jedem anderen Mangel zwischen Abflughalle und Rückflug: Es gibt unzählige Preisminderungsgründe, auf die sich Urlauber berufen können, um Geld zurückzufordern.

Falsch: Kinderlos in der Hauptsaison reisen

Und im Zweifelsfall sollte man jede mögliche einfordern. Falsch: Kinderlos in der Hauptsaison reisen Fuerteventura mitten im August – um das gut zu finden, muss man schon hartgesotten sein. Nicht nur, dass dann dort eine brutale Hitze herrscht, es wimmelt auch nur so von Touristen aus aller Herren Länder – und alle haben ihre Kids dabei. Klar, denn für die meisten Eltern kommt ein Familienurlaub nur dann in Frage, wenn Ferienzeit herrscht – nicht nur auf der Kanareninsel.

Wer aber nicht darauf angewiesen ist, sollte seinen Urlaub tunlichst nicht während dieser Wochen einreichen, denn das hat gleich mehrere Nachteile:

- Während der Hauptsaison sind die Hotelpreise generell wesentlich höher

- Auch für Flüge fällt meist ein Aufschlag an

- In den Urlaubsorten kostet meist alles ein wenig mehr (Restaurants, Bars etc.)

- Alles ist überlaufen

Für Kinderlose gilt deshalb: kurz vor oder nach der Hauptsaison reisen. Diese ist für jede Destination unterschiedlich und kann im Internet oder beim Reiseveranstalter seines Vertrauens erfragt werden. Wichtig ist nur, dass die Reisezeit nicht zu weit von der Hochphase entfernt liegt, sonst könnte es nämlich sein, dass manche Attraktionen geschlossen haben.

Richtig: Geld vor Ort abheben und bar bezahlen

Wer sich überflüssige Kosten verursachen will, der tauscht für Reisen ins außereuropäische Ausland sein Geld noch in Deutschland oder aber nach der Landung in den dortigen Wechselstuben um und zahlt zudem auch noch viel per Kreditkarte.

Doch der Reihe nach: Wechselkurse klettern und fallen rasend schnell. Da ist es nicht ausgeschlossen, dass man, wenn man noch hier zuhause, vielleicht sogar Wochen vor der Abreise, Geld bei der Bank tauscht, ein Minusgeschäft macht: Der aktuelle Wechselkurs zwischen Euro und Dollar liegt bei 1,1222. Wer jetzt schon Geld für eine USA-Reise im kommenden Monat tauscht, hat dann vielleicht einen Wechselkurs von 1,3643 und somit für seine Euros viel weniger in der Tasche, als er eigentlich bekommen würde, wenn er das Geld braucht.

Und gleichzeitig fallen bei der Zahlung per Kreditkarte je nach Land und ausstellendem Unternehmen Gebühren an – wer also immer mit der Kreditkarte bezahlt, zahlt immer drauf.

Die Kombination beider Probleme findet sich am Geldautomaten im Urlaubsland: Hier sollte man tagesaktuell mit Bargeld in der Landeswährung abheben. Das verhindert einerseits Ärger über den Wechselkurs, und gleichzeitig kann von den Unterschieden zwischen Kredit- und Bankkarte profitiert werden:

- Informieren Sie sich vor der Reise beim Kreditkartenunternehmen, ob im Urlaubsland Abhebe- und Fremdwährungsgebühren anfallen. Falls nein, immer mit der Kreditkarte abheben.

- Falls ja, sollten die Kosten mit der EC-Karte verglichen werden: Viele deutsche Banken haben Kooperationen mit ausländischen Banken abgeschlossen, sodass die Kunden beim jeweils anderen Unternehmen kostenlos Geld abheben können.

- Ist kein passender Geldautomat vorhanden, sollte im Zweifelsfall aber wieder die Kreditkarte zum Einsatz kommen, weil hierbei meist die Gebühren niedriger sind

Übrigens: Wenn die Kreditkarte sowieso erst für den Urlaub beantragt werden soll, lohnt sich der Vergleich auch wegen eines weiteren Grundes: Viele Unternehmen bieten Sonderkonditionen an, etwa Auslandskrankenversicherungen oder Reiserücktrittsversicherungen.

Falsch: Den Mietwagen erst im Zielland buchen

Immer wenn ein „Touristenbomber“ in einem Urlaubsland gelandet ist, reiben sich die Mitarbeiter an den Schaltern der Autoverleiher im Flughafen die Hände. Warum? Ganz einfach: Wer erst vor Ort einen Mietwagen ausleiht, der zahlt meist sehr viel mehr, als zuhause – und bekommt obendrein meist noch schlechtere Versicherungskonditionen.

Das hat folgenden Hintergrund: Wie auch Flugunternehmen möchten Autovermieter Planungssicherheit, so weit in die Zukunft wie nur möglich. Wenn die Auftragsbücher voll sind, können die Vermieter besser kalkulieren – und um das den Kunden schmackhaft zu machen, für die das Mieten vor Ort ja eigentlich komfortabler ist, bieten die Vermieter Sonderkonditionen an: Geringere Preise, umfangreichere Versicherungen – das gleiche Schema wie bei Flugbuchungen: Wer einen Dezember-Flug schon im Februar bucht, bekommt den ja auch billiger, als wenn er erst im September reserviert. Und, was viele nicht wissen: Bei Mietwagen greift der Preissprung zu Beginn der Hauptsaison in gleichem Maße wie bei Hotels.

Da aber auch hier gilt „bezahlt ist bezahlt“ sollte immer im Heimatland gebucht werden – und am besten so früh wie nur irgendwie möglich. Denn dann kann trotz Hauptsaison ein Wagen zu einem Kurs gebucht werden, der weit unter dem liegt, was zu zahlen wäre, wenn der gleiche Wagen erst nach der Landung gemietet würde.

Richtig: Lokales kaufen

Marlboro, Beck‘s, Nivea: Im Urlaub neigen viele dazu, für die Zigarette auf dem Hotelbalkon, das Bierchen am Strand oder das Eincremen nach dem Sonnenbad die gleichen Produkte zu kaufen, die sie auch zuhause verwenden würden. Bloß: In den meisten Touristendestinationen rund um den gesamten Globus sind solche (westlichen) Markenprodukte meist um mehrere Faktoren teurer, als einheimische Waren. Wer wirklich Geld sparen will, der bringt solche Waren des täglichen Bedarfs entweder von zuhause mit oder kauft die einheimischen Waren. Ersteres ist zwar durchaus viabel, es kommt aber auf die jeweilige Freimenge an, die das Land bei der Einfuhr erlaubt: Thailand beispielsweise lässt pro Person nur 200 Zigaretten ins Land. Und wer in den USA nicht auf deutsches Bier verzichten mag, wird durstig bleiben, denn nur ein magerer Liter darf eingeführt werden.

Das Kaufen von einheimischen Waren ist hingegen nicht nur unbeschränkt, sondern meist auch ohne wirkliche Qualitätseinbußen – und warum fliegt man denn an ferne Gestade, wenn man nicht auch ein wenig in das dortige Leben schnuppern möchte? Beim nächsten Vietnam-Urlaub also lieber 333-Pils und ja, auch US-Bier ist längst nicht mehr so schlecht wie sein hiesiger Ruf.

Fazit

Sparen ist auch im Urlaub eine Tugend – bloß sollte es so angestellt werden, dass es nicht die schönsten Tage des Jahres durch Verzicht trübt. Wer clever vorgeht, spart richtig viel Geld – und merkt es nicht einmal, weil er sich vor Ort rein gar nichts verkneift.