Suzuki Ignis: Micro-SUV für die City

Mild-Hybrid und optionaler Allradantrieb - Ab 11.900 Euro - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die SUV-Familie wächst weiter. Jüngster Zugang ist der Suzuki Ignis, für den die Japaner gleich das vollkommen neue Segment der Micro-SUV ausgerufen haben. Der Name selbst ist nicht neu: Schon einmal hat es bei Suzuki einen Ignis gegeben – einen Kleinwagen, der allerdings vor zehn Jahren aus der Modellpalette gefallen ist.

Suzuki Ignis: Dank optionalem Allradantrieb kommt der Kleine auch auf Schnee gut klar. © Hersteller



Das Design des gerade 3,70 Meter messenden Micro-SUVs verzichtet zum Glück auf martialische Kunststoffbeplankungen und bietet stattdessen einen Mix aus der Suzuki-Designgeschichte. Die durchaus gelungene Frontpartie übernimmt Elemente vom Vitara, was dem Kleinwagen einen selbstbewussten Auftritt vermittelt. Auch die Seitenlinie mit Elementen des längst vom Markt verschwundenen Celerio und einigen Zugaben vom Swift wirkt eigenständig und harmonisch, was sich leider nicht von der wenig gelungenen Heckpartie sagen lässt. Im Innenraum gelang den Kreativen eine frische Wohlfühl-Atmosphäre mit gut gesetzten Farbakzenten und übersichtlich angeordneten Bedieneinheiten. Neben dem berührungsempfindlichen Bildschirm, über den unter anderem die Navigation und das Unterhaltungsangebot sowie Apps gesteuert werden, erinnert eine Schalterbatterie für die Klimaregelung und andere Dinge an längst vergangene Zeiten.

Dank des in Relation zur Außenlänge großzügig bemessenen Radstands von 2,43 Metern herrschen im Innenraum angenehme Platzverhältnisse. Vier Personen finden problemlos Platz – vor allem, wenn die Fondbank nach hinten geschoben ist. Der Kofferraum erreicht mit einem Volumen von 267 Litern (204 Liter beim Allradmodell) eine ausreichende Kapazität und außerdem – hier ist der kleine Ignis einmal ganz SUV – wurde den Passagieren eine großzügige Kopffreiheit spendiert. Allerdings kommt hinter dem Lenkrad nicht unbedingt ein SUV-Gefühl auf. Ein Kleinwagen bleibt eben ein Kleinwagen, auch wenn er als Micro-SUV auf die Straße rollt.

Taugt prima für den Stadtverkehr: Suzuki postuliert den Ignis als "Micro-SUV". © Hersteller



Wendig und praktisch

Einmal in Fahrt, zeigt sich der Ignis von seiner wendigen und praktischen Seite und stellt den Fahrer auch auf kurvigen und schlechten Straßen nicht vor Probleme. Schließlich ist der Suzuki kein Sportwagen, sondern ein angenehm zu dirigierender Mini. Vor allem in der Stadt ist das Micro-SUV in seinem Element und wieselt dank der angenehm ausgelegten Lenkung problemlos auch durch engste Gassen. Allerdings ist der Suzuki für einen Stadtwagen erstaunlich hart abgestimmt und mag keine Unebenheiten, die das Fahrwerk den Insassen ungefiltert mitteilt, was nicht zum Komfortversprechen passt. Das gilt auch für Windgeräusche, die bei Autobahntempo 120 km/h unangenehm werden.

Bei der Motorisierung macht es Suzuki seinen Kunden leicht und setzt alles auf eine Karte, in diesem Fall einen 1,2-Liter-Benziner, der 90 PS leistet und der den gerade 885 Kilogramm leichten Ignis problemlos auf maximal 170 km/h beschleunigt. Das maximale Drehmoment von 120 Nm stellt sich bei 4400 Umdrehungen ein, sodass Freunde einer zügigen Fahrweise das angenehm leicht zu schaltende Fünfganggetriebe häufig in Anspruch nehmen müssen, um den Wagen auf Touren zu bringen. Dabei ist der fünfte Gang als reiner Schongang ausgelegt, um Geräuschniveau und den Benzinverbrauch zu senken. Bei entsprechender Fahrweise kommt der Ignis auf einen Praxisverbrauch von rund fünf Litern. Für etwas mehr Temperament ist die Hybridunterstützung verantwortlich. Das Mild-Hybrid-System SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) verfügt über einen integrierten Startergenerator und einen Lithium-Ionen-Akku, was neben dem verbesserten Spurt auf 100 km/h auch eine Verbrauchsreduzierung bringt.

Aufenthaltsraum der Passagiere: In den besseren Ignis-Varianten gibt es im Fond verschiebbare Einzelsitze. © Hersteller



Aufenthaltsraum der Passagiere: In den besseren Ignis-Varianten gibt es im Fond verschiebbare Einzelsitze. Foto: Hersteller



Gewappnet für unbefestigtes Terrain

Neben dem serienmäßigen Frontantrieb kommt der Ignis auch mit Allradantrieb zu den Kunden. Gepaart mit der Bodenfreiheit von 18 Zentimetern ist das Micro-SUV bestens für die Fahrt abseits befestigter Wege vorbereitet und zeigt dort, dass er nicht nur äußerlich mit dem Vitara verwandt ist, sondern vielmehr die Gelände-DNA auslebt.

Das Micro-SUV besitzt eine fürs Segment aufwendige Sicherheitsausrüstung. Dazu gehört die von Stereokameras gesteuerte Bremsunterstützung, die Fahrzeuge und Fußgänger erkennt und bei Bedarf automatisch bremst, um Kollisionen zu vermeiden. Zusätzlich zu einem Spurhaltewarnsystem spendiert Suzuki dem aktuell kleinsten SUV auf der Straße auch eine Müdigkeitserkennung, die den Fahrer auf Probleme hinweist. Den hohen Sicherheitsstandard belohnten die NCAP-Tester jetzt auch mit fünf Sternen.

Die Preisliste des Suzuki Ignis beginnt bei 11.900 Euro für die bereits gut ausgestattete Basisversion mit Frontantrieb und endet bei 17.740 Euro für die Top-Allradversion. Bereits in der Basis-Variante sind so nützliche Dinge wie elektrische Fensterheber, höhenverstellbares Lenkrad und Multifunktionsdisplay enthalten.

Ingo Reuss