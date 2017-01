VW: Ein Bussi für die Elektromobilität

DETROIT - Vor allem in den USA muss VW dringend Sympathiepunkte gut machen. Da greift man gern auf eine Ikone zurück. Zur Autoshow von Detroit (8. bis 22. Januar) wird der legendäre Bulli neu belebt, mal wieder, diesmal als Elektromobil. Das knapp fünf Meter lange Elektro-"Bussi" I.D. Buzz soll mit einer Akkuladung bis zu 600 km weit kommen und auch autonom fahren. Wann das sein wird, steht allerdings noch in den Sternen.

VW-Studie I.D. Buzz: Unschwer ist an dem elektrischen Microvan die Formensprache des legendären "Bulli" zu erkennen. © Hersteller



VW und die USA - das ist nicht unbedingt eine Liebesgeschichte. Zwei Volkswagen-Modelle hat es aber gegeben, die "drüben" bis heute Kultstatus genießen. Das ist zum einen der legendäre Käfer, der jenseits des großen Teichs bekanntlich schon immer "Beetle" hieß. Und zum anderen der VW-Bus, den die Deutschen seinerzeit "Bulli" getauft haben und die Nordamerikaner "Microbus". Nicht zum ersten Mal dient er als Basis für eine sympathieheischende Studie, so hat VW Anfang 2016 den "Budd-e" mit zur Consumer Electronics Show (CES) von Las Vegas gebracht, auch er verfügte bereits über Elektroantrieb.

Von Retro-Design will Volkswagen-Chefdesigner Klaus Bischoff beim I.D. Buzz indes nicht sprechen. Vielmehr sei das Konzeptfahrzeug als "logische Weiterentwicklung des erfolgreichsten Van-Designs der Welt" zu verstehen. Auch beim Namen hat sich VW so einiges gedacht. "I.D. Buzz" knüpft einerseits an die Elektro-Studie "I.D." an, die man bereits auf dem Automobilsalon in Paris gezeigt hat. "Buzz" wiederum ist ein Hinweis aufs elektrisch-lautlose Dahinsummen des Microvans und leitet sich außerdem vom Wort "Bus" ab. Diese Klassifizierung trifft auch eher den Punkt als "Microvan", denn mit 4,94 Metern Länge überflügelt der Buzz den aktuellen T6 (4,90) noch.

Transportfreudig: Weil er keinen konventionellen Motor hat, bietet der I.D. Buzz zwei Kofferräume - hier der vordere. © Hersteller



Zwei Kofferräume schaffen Platz

Dank eines Maxi-Radstands von 3,30 Metern finden im Passagierbereich bis zu acht Personen auf drei Sitzreihen Platz. Der Einstieg in die rückwärtigen Gefilde erfolgt über Schiebetüren. Weil kein herkömmlicher Motor an Bord ist, gibt es zwei Kofferräume, einen hinten (660 bis 4600 l) und einen vorne (200 l).

Wie die Paris-Studie I.D. basiert auch der I.D. Buzz auf dem neuen Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) von VW. Mit diesem hegt man in Wolfsburg große Pläne. Bis 2025 wolle man eine Million Elektroautos pro Jahr verkaufen, sagt Markenchef Herbert Diess, und dass man "die Elektromobilität zum neuen Markenzeichen von Volkswagen" mache.

Dank einer üppig dimensionierten und flach im Wagenboden installierten Lithium-Ionen-Batterie mit bis zu 111 kWh Kapazität (zum Vergleich: Teslas stärkstes Model S bietet 100 kWh auf) schafft der E-Bus eine respektable Reichweite. "Bis zu 600 Kilometer", sagt Entwicklungsvorstand Frank Welsch. Auch der Ladevorgang geht ratzfatz (30 Minuten für 80 Prozent) vonstatten, sofern der Fahrer eine 150-kW-Schnellladesäule auftreibt. Derzeit stellen öffentliche Ladestationen meist 22 kW bereit, Schnellladestationen 50 kW. Auch an der ganz normalen Steckdose oder an konventionellen Ladesäulen kann der I.D. Buzz andocken.

Fährt mit Strom: Eine Akkuladung soll dem I.D. Buzz für bis zu 600 Kilometer reichen. © Hersteller



Allradantrieb und 374 PS

An Vorder- und Hinterachse sitzt jeweils ein Elektromotor mit 150 kW, beides addiert sich zu einer Systemleistung von 374 PS, ganz nebenbei wird so Allradantrieb erzeugt. In rund fünf Sekunden rennt der Achtsitzer bis auf Tempo 100, die Höchstgeschwindigkeit wird allerdings auf 160 km/h begrenzt.

Ohne Befähigung zum autonomen Fahren braucht sich eine Zukunftsstudie gar nicht erst ins Scheinwerferlicht zu wagen. Auch der Buzz soll dereinst selbstständig fahren können. Das Cockpit wandelt sich dann zum loungeartigen Wohnzimmer. Der Fahrer tippt leicht aufs Lenkrad, woraufhin es sich dezent in den Armaturenträger zurückzieht. Lässig dreht der nunmehr freizeitorientierte "Pilot" seinen Sitz nach hinten und wendet sich seinen Mitfahrern zu. Die "I.D.-Box", bestehend aus einem herausnehmbaren Tablet und Lautsprechern, fährt aus ihrem Platz zwischen den Vordersitzen in den Fond. Das fahrerische Handwerk bleibt nunmehr dem Microvan überlassen, der dazu Sinnesorgane wie Laserscanner, Ultraschall- und Radarsensoren oder Area-View-Kameras nutzt und sich weitere Verkehrsdaten aus der Cloud holt.

Kommunikativ: Wenn der Microvan mit Autopilot fährt, kann auch der Fahrer noch seinen Sitz nach hinten drehen. © Hersteller



Lenkpad statt Lenkrad

Überhaupt heißt das Lenkrad in dem Future-Bus nicht mehr Lenkrad, sondern Lenkpad, was dem Umstand geschuldet ist, dass sein Innenbereich anders als im prädigitalen Pleistozän keine Speichen und Tasten aufweist, sondern eine Art Touchpad zum Ansteuern der wesentlichen Funktionen darstellt. Rückspiegel werden durch Kameras ersetzt. Und auch ein konventionelles Cockpit gibt es nicht mehr, stattdessen projiziert ein AR-Head-up-Display die Infos entweder direkt auf die Straße oder (beispielsweise die Navi-Hinweise) in die Windschutzscheibe. AR steht dabei für Augmented Reality, also für eine Technik, die künstlich erzeugte Bilder in die Wirklichkeit einspiegelt.

Ob und wann es der I.D. auf die Straße schafft, steht noch in den Sternen. Sein kleiner Bruder, der I.D., soll ab 2020 am wirklichen Leben teilnehmen. Zumindest denkt VW schon mal über weitere Ausbaustufen des Elektrobusses nach. Demnach ist auch eine rein heckgetriebene Variante mit 270 PS und einer kleineren 83-kWh-Batterie vorstellbar. Bescheidenheit hat schließlich noch nie geschadet.

