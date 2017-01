Zukunfts-Transporter mit Drohnen an Bord

LAS VEGAS - Mal sehen, wie lange der Weihnachtsmann die Geschenke noch konventionell mit dem Rentierschlitten ausliefert. Kurz nach dem Christfest wurden auf der Consumer Electronics Show von Las Vegas auch Transporter-Lösungen für die Zukunft gezeigt. Ein Beispiel ist die Studie "Vision Van", die Mercedes mit zur CES gebracht hat. An Bord befindet sich auch fliegendes Personal.

Mercedes Vision Van: Auf dem Dach sind die Drohnen abflugbereit. Blickfang ist der Black-Panel-Kühlergrill © Hersteller



Bei Amazon sind Drohnen zur Warenauslieferung schon seit geraumer Zeit im Gespräch. Der Internet-Riese denkt sogar noch weiter und hat ein fliegendes Warenhaus zum Patent angemeldet, von dem aus die unbemannten Flugkörper mit ihren Päckchen und Paketen zum Kunden starten sollen.

Ganz ohne Bodenkontakt wird es aber auch in Zukunft nicht abgehen. Bei seiner Transporter-Studie "Vision Van" kombiniert Mercedes erdverbundene und fliegende Liefer-Lösungen. Das Konzeptfahrzeug hat Drohnen an Bord, die entweder die letzten Zustellwege zum Endabnehmer übernehmen können oder aber besonders eilige Bestellungen zum Fahrzeug bringen. Relevant ist das vor allem an schwer zugänglichen Orten.

Kommunikation mit anderen Verkehrsteilnehmern

Damit andere Verkehrsteilnehmer nicht durch den an- und abschwirrenden Luftverkehr irritiert werden, kommuniziert der futuristische Transporter auf intelligente Weise mit ihnen - und warnt sie, wenn er anhält, abbiegt oder eine Drohne losschickt. Zuvorkommenderweise informiert er den nachfolgenden Verkehr aber auch, wenn er länger stehenbleibt und insofern überholt werden kann. Die Kommunikation erfolgt über den sogenannten Black-Panel-Kühlergrill mit LED-Matrix und ein weiteres LED-Display, das ins Heck integriert wurde.

Am Armaturenträger befinden sich großflächige Displays, die dem Fahrer als Schalt- und Infozentrale dienen. Hier ruft er seine Informationen zur Rutenplanung ab und organisiert den Drohnenflug. Dazu gibt es LED-Anzeigen im Fahrzeugboden, die zur Vorsicht mahnen, wenn sich Fußgänger oder Radfahrer nähern. Ein weiteres Infoterminal befindet sich im hinteren Bereich der Fahrerkabine; als zentrale Steuereinheit vernetzt es das Fahrzeug mit den autonomen Systemen und Informationen bezüglich der Transportaufträge. Die Steuerungssoftware ist Cloud-basiert.

Da passt viel rein: Die Drohnen lassen sich mit Waren aus einem großen Regalsystem beladen. Dann fliegen sie zum Kunden. © Hersteller



Elektroantrieb mit 270 km Reichweite

Weil fraglich ist, ob konventionell mit Verbrennungsmotor ausgestattete Automobile in einer mittelfristigen Zukunft überhaupt noch in die Innenstädte fahren dürfen, ist der "Vision Van" mit Elektroantrieb unterwegs. Sein E-Motor leistet 102 PS, die Reichweite beträgt maximal 270 km. Der Fahrer trägt eine Smartwatch, über die er permanent wichtige Informationen für die manuelle Zustellung erhält, beispielsweise über Lieferadresse, eventuelle Codes für elektronische Schließsysteme oder sichere Ablagemöglichkeiten für die auszuliefernde Sendung.

Noch braucht auch ein "Vision Van" einen solchen Fahrer und Organisator. Längst unken Fachleute aber, dass Berufe wie Taxifahrer, Lkw-Lenker oder eben Zustellfahrer aussterben werden. Grund: Irgendwann werden deren Fahrzeuge autonom durch ihr Einsatzgebiet steuern - und auch das fliegende Personal selbstständig auf den Weg schicken.

