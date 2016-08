Die 100 schönsten Mittagsbilder aus Nürnberg

NÜRNBERG - Kleine Momente des Glücks, Obskures aus der Nürnberger Innenstadt und urbane Trends: In unserer Fotostrecke "Mittags in der Stadt" finden Sie an jedem Werktag jeweils ein aktuelles Bild aus dem Stadtleben. Eingefangen werden die Motive von verschiedenen Redaktionsmitgliedern. Wir präsentieren die 100 schönsten Bilder.

Uns entgeht nichts, fast nichts. Hier der Beweis: Unsere Bildergalerie zeigt die hundert schönsten oder skurrilsten Momentaufnahmen aus der Nürnberger Innenstadt. Hinter jeder verbirgt sich eine eigene kleine Geschichte.

