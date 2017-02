Fasching in Franken: Alle Bilder aus der Region

Prunksitzungen und Faschingsbälle am vorvorletzten Faschingswochenende - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Fasching in Franken geht jetzt in die richtig heiße Phase. Zweeinhalb Wochen sind es nur noch, bis die Faschingssession am Aschermittwoch zu Grabe getragen wird. Grund genug für die Narren, noch einmal richtig Gas zu geben auf Faschingsbällen und Prunksitzungen in der Region. Wir haben alle Bilder!

Bilderstrecke zum Thema Männerballett und Gardentänze bei der Karnevalsgesellschaft Windshemia Ausgelassen närrisch ging es auf der dritten Prunksitzung der "Karnevalsgesellschaft Windshemia" zu. Neben dem Chor begeisterten die Garden und Showtänzer mit ihren Auftritten. Die Bilder des Abends gibt es hier.



Bilderstrecke zum Thema Helau Franken: Neunkirchen feiert Prunksitzung In Neunkirchen am Brand waren am Samstagabend die Narren los: Auf der Prunksitzung des Carnevalvereins Neunkirchen sorgten die Bütt und andere Auftritte für viele Lacher im Publikum. Die Kinder- und die Jugendgarde fegte über die Bühne und heizte dem Publikum im Saal mächtig ein.



Bilderstrecke zum Thema Gardetanz in der Gartenstadt: Eibanesen feiern Prunksitzung Am Freitagabend hielten die Eibanesen im Gemeinschaftshaus in der Gartenstadt ihre Prunksitzung ab. Natürlich mit viel Gardetanz und dem Höhepunkt des Abends: Der Verleihung der Eibanesen-Perle. Das prominente Perlen-Opfer in diesem Jahr war Kultusminister Ludwig Spaenle.



Bilderstrecke zum Thema Gauditurnier in Heroldsbach: Narren küren das beste Männerballett Männerbäuche in Korsagen, bunte Fantasiekostüme und behaarte Beine, in Strumpfhosen gezwängt: Beim Männergauditurnier in der Heroldsbacher Hirtenbachhalle stand zwar der Spaß im Vordergrund, die Männerballett-Gruppen wurden dennoch von einer Jury bewertet, die es nicht leicht hatte. Schließlich konnten die "Happy Hoppers" aus Aucherbach den Sieg davontragen, gefolgt von der Hollfelder Faschingsgesellschaft mit ihrer Darbietung der "Mädchenträume".



vb