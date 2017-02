Fasching in Franken: Alle närrischen Bilder der Feten

Männerballett in Effeltrich und Prinzessinnentag in Neumarkt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - So wild war Fasching in Franken und der Oberpfalz selten: Am Wochenende zeigten die männlichen Narren in Effeltrich, genauer gesagt beim Männerballettwettbewerb, wozu sie fähig sind. Und auch anderswo ging die Post ab. Hier sind die Bilder.

Bilderstrecke zum Thema Nackte Haut und wilde Tänze beim Weiberfasching in Burk Traditionell wird der Burker Weiberfasching im Doppelpack gefeiert. Wie jedes Jahr ging es schon am Donnerstag bunt, schrill und närrisch zur Sache. Männer durften erst spät am Abend und nur mit Krawatte zum Abschneiden ins Burker Sportheim. Der zweite Teil am Freitag ist bereits restlos ausverkauft.



Bilderstrecke zum Thema Von Gunzenhausen bis Spalt: Narren feiern ausgelassen in der Region Die "Öllinger" begeistern mit ihrem Programm in der Stadthalle, die "Mönchswaldfüchse" stellen den Narrenbaum auf, beim Saumarktball wird das Tanzbein geschwungen und die "Minnesänger" eröffnen den Reigen der Faschingsumzüge: Von Gunzenhausen bis Mitteleschenbach, von Spalt bis Wolframs-Eschenbach hat das närrische Volk die Region fest im Griff.



Bilderstrecke zum Thema Wahnsinn in Wilhermsdorf: Prunksitzung der Edlen von Burgmilching Hoch her ging es am Samstagabend in der Wilhermsdorfer Schulturnhalle. Bei der Prunksitzung der Edlen von Burgmilching feierten Groß und Klein ausgelassen bis tief in die Nacht.



Bilderstrecke zum Thema Sportlerball des SV Kirchahorn: Hier tanzen Teletubbies und Panzerknacker Der Sportlerball des SV Kirchahorn in der Kirchahorner Mehrzweckhalle ist längst kein Geheimtipp mehr, sondern hat sich inzwischen zum größten Faschingsball in der Fränkischen Schweiz gemausert. Auch am Wochenende kamen wieder über 400 meist maskierte Besucher aus der gesamten Region um ausgelassen Fasching zu feiern, um zu tanzen, lachen und zu singen.



Bilderstrecke zum Thema Narren ließen es beim Sportlerball des Henger SV krachen Beste Stimmung bei den Faschingsnarren in Postbauer-Heng: Der Sportlerball des Henger SV lockte wieder mit Tanz, Spaß und Polonäse. So viel Programm und Action hielten dann weder Gartenzwerge noch Catwoman auf den Sitzen.



Bilderstrecke zum Thema Schulmädchenreport und Akrobatik: Der Männerballettwettbewerb in Effeltrich Großes Spektakel in der Effeltricher Turnhalle: Der Fosanochtsverein lud am Freitagabend zum Männerballettwettbewerb. Neben nackter Haut und dem "Schulmädchenreport" tummelten sich auch Enten und Mafiosi auf der Bühne - sehr zur Freude des Publikums.



Faschingsball der FOS/BOS in der kleinen Jurahalle in Neumarkt, Band: Klostergold Express; Maschkerer, Maskierte, Fasching, Band, Klostergold, Foto: Maria Krauß, Neumarkt, Kleine Jurahalle, 24.02.2017 © Maria Krauß



