Fasching in Franken: Alle närrischen Bilder vom Wochenende

Männerballett in Effeltrich und Prinzessinnentag in Neumarkt - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - So wild war Fasching in Franken und der Oberpfalz selten: Am Wochenende zeigten die männlichen Narren in Effeltrich, genauer gesagt beim Männerballettwettbewerb, wozu sie fähig sind. Und auch anderswo ging die Post ab. Hier sind die Bilder.

Bilderstrecke zum Thema Ententanz und Akrobatik: Der Männerballettwettbewerb in Effeltrich Großes Spektakel in der Effeltricher Turnhalle: Der Fosanochtsverein lud am Freitagabend zum Männerballettwettbewerb. Neben nackter Haut und dem "Schulmädchenreport" tummelten sich auch Enten und Mafiosi auf der Bühne - sehr zur Freude des Publikums.



Bilderstrecke zum Thema Alaaf und Olé: Das Denkendorfer Faschingskomitee Narren los im Neumarkter Einkaufszentrum "Neuer Markt". Am Samstagnachmittag war das Faschingskomitee Denkendorf zu Gast und verzückte Jung und Alt gleichermaßen. Mit diversen Tanzeinlagen sorgten die Karnevalisten für eine gelungene Abwechslung zum Shoppping.



Bilderstrecke zum Thema Phantasialand Fasching: Prinzessinnentag im Tanzcentrum Neumarkt Prinzessinnnentag beim ADTV Tanzcentrum in Neumarkt. Am Samstag waren alle jungen Prinzessinnen und Prinzen aufgerufen, das ADTV Tanzcentrum in Neumarkt in ein zauberhafes Schloss zu verwandeln. Neben diversen Spielen und Bastelaktionen stand auch der Prinzessinnnen-Tanz auf dem Programm.



