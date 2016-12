Feiertage richtig planen: Wann ist Ostern 2017?

Was war nochmal an Ostern und wie viele Feiertage gibt es? - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - 2017 findet Ostern wieder später statt als in den letzten beiden Jahren - Mitte April ist es so weit. Hier finden Sie alle Feiertage und die Ferientermine auf einen Blick.

Die Suche nach den Ostereiern findet 2017 am 16. April statt. © dpa



Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag und der Ostermontag: Warum Ostern uns arbeitsfreie Tage beschert, wissen in Deutschland immer weniger Bürger. Tatsächlich wird im Christentum am Ostersonntag die Wiederauferstehung Jesu Christi gefeiert, der laut neuem Testament am Karfreitag gekreuzigt wurde. Aber: Wann ist Ostern 2017 eigentlich?

Ostern gehört zu den beweglichen Festen und ist nicht, wie Weihnachten zum Beispiel, immer zum selben Zeitpunkt im Jahr. Ostern hängt immer vom Frühlingsvollmond ab, der zwischen dem 21. März und dem 19. April auf jeden Wochentag fallen kann. Der Ostersonntag ist immer der erste Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. 2017 fällt der Karfreitag also auf den 14. April, der Ostersonntag auf den 16. April und der Ostermontag auf den 17. April.

Die gute Nachricht für Arbeitnehmer: Der Karfreitag und der Ostermontag sind gesetzliche Feiertage in Deutschland. Die schlechte Nachricht: Mit Brückentagen ist an Ostern wenig bis gar nichts zu holen. Wer langfristig Urlaub plant, kann unter Umständen noch den Tag der Arbeit am 1. Mai als Feiertag mitnehmen, der 2017 auf einen Montag fällt. So lassen sich - in Verbindung mit Ostern - insgesamt 18 freie Tage aus nur neun Urlaubstagen herausholen.

Die Schulferien an Ostern 2017 wurden für die unterschiedlichen Bundesländer folgendermaßen geregelt:

- Bayern: 10. April bis 22. April

- Baden-Württemberg: 10. April bis 21. April

- Berlin: 10. April bis 18. April

- Brandenburg: 10. April bis 22. April

- Bremen: 10. April bis 22. April

- Hamburg: 6. März bis 17. März

- Hessen: 3. April bis 15. April

- Mecklenburg-Vorpommern: 10. April bis 19. April

- Niedersachsen: 10. April bis 22. April

- Nordrhein-Westfalen: 10. April bis 22. April

- Rheinland-Pfalz: 10. April bis 21. April

- Saarland: 10. April bis 22. April

- Sachsen: 13. April bis 22. April

- Sachsen-Anhalt: 10. April bis 13. April

- Schleswig-Holstein: 7. April bis 21. April

- Thüringen: 10. April bis 21. April