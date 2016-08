"Franken backt": Wir suchen die beste Motivtorte

Zehn Hobby-Konditor(inn)en dürfen auf der Consumenta auftreten - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Die Kreativmesse "Do it" und nordbayern.de suchen Frankens beste Motivtorte. Bis 25. September können sich Hobby-Bäcker und -Konditoren bei "Franken backt" bewerben. Die beste Motivtorte wird am 29. Oktober auf der "Do it" gekürt.

Veronika Lutz aus Fürth: Mit ihrer Tortenkreation "Fränkischer Apfel trifft französischen Cidre" konnte sie 2015 die fachkundig besetzte Jury überzeugen. © Viola Bernlocher



Veronika Lutz aus Fürth: Mit ihrer Tortenkreation "Fränkischer Apfel trifft französischen Cidre" konnte sie 2015 die fachkundig besetzte Jury überzeugen. Foto: Viola Bernlocher



Die Kreativmesse begleitet die Consumenta an drei Tagen (28. bis 30. Oktober) und stellt alles rund um die Themen Backen und Basteln in den Vordergrund. "Franken backt" sucht in diesem Jahr die beste Motivtorte. Dabei geht es um mehr als backen: Es wird modelliert, dekoriert, mit Fondant überzogen und mit essbaren Rüschen verziert. Dabei kommt es natürlich auf Originalität und Kreativität, eine saubere Ausführung und die richtige Umsetzung der angewendeten Techniken an.

Zu guter Letzt muss auch der Geschmack die Jury überzeugen, die sich aus Experten wie Florian Neef, dem Rufflecake-Profi Monika Fojcik und der Gewinnerin von "Franken backt 2015", Veronika Lutz, zusammensetzt.

Frankens beste Motivtorten werden mit hochwertigem Equipment für die heimische Küche belohnt. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine "KitchenAid Artisan" Küchenmaschine im Wert von 679 Euro.

Die Teilnahme an "Franken backt" ist ganz einfach, Bewerbungen sind ab sofort online möglich: Teilnahmebedingungen und Anmeldung können Sie hier herunterladen. Ein Bild des feinen Machwerks samt Rezept mailen Sie dann bis spätestens 25. September 2016 an franken-backt@consumenta.de. Aus allen eingereichten Rezepten werden die 30 vielversprechendsten Motivtorten dann auf nordbayern.de vorgestellt. Dort entscheiden vom 3. bis 14. Oktober die User bei einem Online-Voting, welche zehn Kreationen den Sprung in das Finale auf der Consumenta schaffen.

Das Finale von "Franken backt 2016" findet am Samstag, 29. Oktober 2016 auf der "Do it" statt. Die Kreativmesse begleitet an drei Tagen (28. bis 30. Oktober) die Consumenta in Halle 7A.

Wer selbst noch kein Konditormeister ist aber Interesse an der kreativen Tortengestaltung hat, kann sich im Rahmen der Kreativmesse erste Anregungen und professionelle Materialien holen. Die Consumenta-Besucher finden dort IInformationen, Angebote und Mitmachaktionen rund um kreative Hobbys. Bei Workshops können Groß und Klein selbst aktiv werden und sich an verschiedenen kreativen Trends, wie zum Beispiel Zentanglen, Scrapbooking, Papier- und Schmuckgestaltung sowie der kreativen Tortengestaltung versuchen.

Im vergangenen Jahr machte bei "Franken backt" übrigens Veronika Lutz aus Fürth mit ihrer Kreation "Fränkischer Apfel trifft französischen Cidre" das Rennen und sicherte sich den ersten Platz. Aber auch alle anderen kunst- und geschmackvollen Werke konnten sich sehen lassen. Das Ergebnis des Online-Votings aus dem Vorjahr sehen Sie hier:

Bilderstrecke zum Thema Franken backt! - So haben Sie 2015 gewählt Wir hatten die besten Torten und Kuchen Frankens gesucht! Zahlreiche Rezepte und Fotos erreichten uns - Sie konnten abstimmen, wer es in die Endauswahl schafft. Die zehn Hobby-Konditor(inn)en mit den meisten Stimmen präsentierten ihre Kreationen am 24. Oktober 2015 einer Fachjury während der Messe "fem" im Rahmen der Consumenta.



Und hier nochmals der Link zum Formular für die Anmeldung und den Teilnahmebedingungen.

acb/mo

Mail an die Redaktion