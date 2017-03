Heiße Chopper und Trödelkram: Unsere Wochenendtipps

Konzerte, Kabarett und Franken-Bike locken die Besucher von der Couch - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "Ahhhhhs" und "ohhhhs" werden am Wochenende an vielen Orten in der Region zu hören sein, vor zart bis hart ist alles dabei: Süße Tierfotos, Schnäppchen auf dem Flohmarkt und eine Motorradausstellung - das erste März-Wochenende steckt voller Überraschungen. Der Überblick!

Bilderstrecke zum Thema Nachteulen, Kabarett und türkische Filme: Unsere Wochenendtipps Die Temperaturen werden Anfang März so langsam aber sicher milder, da steigt doch glatt die Unternehmungslust. Jazz, Rock und Hardcore - nicht nur aus musikalischer Sicht ist dieses Wochenende ziemlich facettenreich. Neben dem türkisch-deutschen Filmfestival lockt auch eine Kunst- und Fotoausstellung.



als/mk

Mail an die Redaktion