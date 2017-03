Der Genfer Automobilsalon läutet traditionell den Auto-Frühling ein. Im Messegelände "Palexpo" zeigen die Hersteller, was sie jetzt schon haben und in Zukunft noch auffahren werden. Das Angebot reicht vom Brennstoffzellenfahrzeug bis zum Boliden. Wir stellen die Stars der Show vor.

Der Titel "Car of the Year" ist die begehrteste und renommierteste Auto-Auszeichnung, die in Europa zu vergeben ist. Das Rennen um den Titel 2017 entschied der Peugeot 3008 für sich. Er setzte sich gegen sechs weitere Finalisten durch.