Berührend und wahrhaftig: Das Adoptionsdrama "Lion"

NÜRNBERG - "Lion" erzählt die wahre Geschichte eines indischen Jungen, der als Fünfjähriger durch einen tragischen Zufall von seiner Familie getrennt wurde und 20 Jahre später zurückfand.

Der kleine Saroo (Sunny Pawar) auf seiner Irrfahrt durch Indien. Foto: F.: Universum



Der Junge ist aufgewacht. Die Bank ist zu hart. Es ist schon dunkel und der Bahnsteig leer. Der große Bruder lässt auf sich warten. Müde steigt Saroo (Sunny Pawar) in einen Zug auf dem Abstellgleis, macht es sich in einem Abteil bequem und nickt wieder ein – eine schlaftrunkene Fehlentscheidung, die das Leben des Fünfjährigen für immer verändern wird.

Denn als der Junge aufwacht, ist der leere Zug schon längst in voller Fahrt und kommt erst mehr als 1500 Kilometer von seinem Heimatort entfernt in Kalkutta wieder zum Stehen. Verzweiflung und abgrundtiefe Verlassenheit spiegeln sich in den Augen des Jungen, aber bald auch ein Funken Abenteuerlust.

Trotz seines zarten Alters hat Saroo ein gewisses Selbstvertrauen, erkennt Gefahren und folgt seinem Gefühl, wenn nachts plötzlich die Kinderfänger am Bahnhof auftauchen oder die nette Frau, die ihn aufnimmt, einen noch netteren Onkel mit zwielichtigen Absichten einlädt. Schließlich landet Saroo in einem Waisenhaus und hat Glück: Er wird von einem australischen Ehepaar (Nicole Kidman, David Wenham) adoptiert und beginnt in einer ihm vollkommen unbekannten Welt ein neues Leben.

Es ist dem australischen Regisseur Garth Davis hoch anzurechnen, dass er sich in seinem für sechs Oscars nominierten Adoptionsdrama auf die Welt, aus der sein Protagonist stammt, gründlich einlässt. Was andere mit ein paar markanten Rückblenden abhandeln würden, dem widmet Davis die ganze erste Hälfte des Films. Diese Reise in die Verlorenheit eines Kindes entwickelt ihre enorme Kraft, weil sich der Film auf die Perspektive des Fünfjährigen einlässt und der Kraft der Kinderaugen mehr traut als großen Erläuterungsdialogen. Dagegen muss der zweite Teil, in dem sich der erwachsene Saroo (Dev Patel) auf die Suche nach seinen Wurzeln macht, zwangsläufig abfallen.

"Lion" basiert auf dem Buch "A Long Way Home" von Saroo Brierley, der es tatsächlich schaffte, nach über 20 Jahren seine leibliche Mutter ausfindig zu machen. Davis inszeniert dieses berührende Reality-Märchen ganz ohne emotionale Drosselungsmanöver und lässt im melodramatischen Hindernislauf und in der Wiedersehenseuphorie keinen Zuschauer unberührt. (AUS/ USA/ GB/120 Min)

