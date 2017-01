"Bob, der Streuner": Auf die Katze gekommen

NÜRNBERG - "Bob, der Streuner", die Verfilmung des gleichnamigen Tatsachenromans von James Bowen (Originaltitel: "A Street Cat Named Bob"), erzählt von einem obdachlosen Junkie. Ein zugelaufener Kater eröffnet ihm neue Lebensperspektiven.

James (Luke Treadaway) und Kater Bob auf Tour. Foto: Concorde



James Bowen scheint das zu sein, was gemeinhin als "hoffnungsloser Fall" eingestuft wird: Seit Jahren obdachlos und heroinsüchtig, mehrere Entzugsversuche sind gescheitert. "Selbst schuld", lautet in solchen Fällen dann das gnadenlose Urteil des Volksmunds. Eine Sozialarbeiterin verschafft ihm immerhin eine Unterkunft, und er kann trotz Regelverstößen sein Methadon-Programm fortsetzen. Doch schon kommt der nächste Rückschlag: Als er zufällig seinen Vater trifft, weigert sich der, nicht zuletzt aus Rücksicht auf seine Familie, ihn zu Weihnachten einzuladen.

Rein zufällig läuft dem psychisch schwer getroffenen James nun ein Kater zu. Zunächst will er den Vierbeiner, den er Bob nennt, schnell wieder in die Freiheit entlassen. Doch der kommt hartnäckig wieder zurück und zwischen den beiden entwickelt sich eine tiefe Freundschaft. James lernt dadurch, Verantwortung zu übernehmen, und sein Leben in den Griff zu bekommen.

Der britische Roman, in dem Bowen seine eigene Geschichte erzählt, wurde ein internationaler Bestseller. Und es wurden, gemäß den Regeln des Erfolgs, auch schon Fortsetzungsbücher geschrieben. Die Verfilmung von Roger Spottiswoode, der sich vor allem im Actiongenre ("Der Morgen stirbt nie") einen Namen machte, ist aber leider von uninspirierter Routine geprägt.

Da schafft es auch keine Abhilfe, dass Kater Bob persönlich mitspielt (wobei er gelegentlich gedoubelt wird). Die soziale Kälte, die der Hauptfigur von Fremden bis hin zum eigenen Vater begegnet, wird immerhin recht treffend und pointiert dargestellt. Auch widersteht Spottiswoode weitgehend der Versuchung, die Geschichte allzu verkitscht auf die Leinwand zu bringen. Aber der Streifen vermag nicht dauerhaft zu berühren. Dies liegt auch daran, dass die Charaktere zu flach bleiben und sich die Handlung zu vorhersehbar entwickelt. Bei den Bemühungen, den süßen Kater ins rechte Licht zu rücken, vergisst der Regisseur, einen wirklichen Spannungsbogen zu entwickeln.

Was bleibt, ist ein durchschnittlicher Unterhaltungsfilm, der sich immerhin traut, ein wenig soziale Realität zu zeigen. (GB/103 Min.)

Christian Schulze Kalthoff