"Der junge Karl Marx": Zwei ungestüme Weltverbesserer

NÜRNBERG - Knapp 170 Jahre nach der Veröffentlichung des "Kommunistischen Manifests" beleuchtet Regisseur Raoul Peck den Beginn der Freundschaft zwischen Karl Marx und Friedrich Engels in einem gut gemachten, wenn auch konventionellen Kostüm-Film.

Engels (Stefan Konarske, li.) und Marx (August Diehl). © Neue Visionen



Die Idee des Kommunismus gilt in seiner realen Umsetzung als gescheitert, "ein Gespenst, das umgeht in Europa", ist er längst nicht mehr. Auch die Verhältnisse, die Engels und Marx Mitte des 19. Jahrhunderts am Vorabend der Industrialisierung umtrieben, sind mit den heutigen natürlich nicht zu vergleichen. Und doch ist in Europa die Kluft zwischen Arm und Reich auch in unserer Gegenwart deutlich spürbar. So kann man in "Der junge Karl Marx" einen Bezug zum Heute finden.

Marx und Engels sind in einer bewegten Zeit angetreten, die Welt gerechter und besser zu machen. Im Film sind die beiden Gesellschaftstheoretiker noch nicht zu Rauschebart tragenden Ikonen erstarrt. Vielmehr will Raoul Peck zeigen, wie sich die beiden Brüder im Geiste anfreundeten, wie sie gemeinsam ihre kühnen Ideen entwickelten.

Die aufwühlende Anfangsszene führt einem das Gefälle zwischen Arm und Reich im Jahr 1843 deutlich vor Augen. Marx (August Diehl) ist gerade mal 26 Jahre alt, als er nach aufrührerischen Artikeln in der "Rheinischen Zeitung" mit seiner Frau Jenny, einer aufgeklärten Aristokratin (toll: Vicky Krieps), ins Pariser Exil gezwungen wird. Dort freundet er sich mit Engels (Stefan Konarske) an, dem Sohn eines ausbeuterischen Fabrikanten aus Manchester. Ein Bourgeois also, der sich auf die Seite des abhängen Proletariats schlägt - und mit diesem Gewissenskonflikt eigentlich die dramaturgisch interessantere Figur.

Sehr lebensecht zeigt der Film anfangs seine beiden ungestüm revolutionären (von Diehl und Konarske charismatisch gespielten) Protagonisten, die sich mit ihren unterschiedlichen Charakteren gut ergänzen, die mit Energie, Überzeugung, auch jugendlicher Arroganz für ihre Sache kämpfen. Viel Wein und Zigarrenqualm begleitet die Diskurse der Freunde. Ermüdend oberflächlich wird es allerdings, wenn der Film versucht, den theoretischen politischen Unterbau zu vermitteln. (D/F/B/118 Min.; heute 20-Uhr-Vorstellung mit Nürnberger Vertretern der Partei "Die Linke" im Cinecittà)

Birgit Nüchterlein