"Die Taschendiebin": Echte und falsche Liebende

NÜRNBERG - Nach seinem brillanten Hollywood-Abstecher "Stoker" (2012) ist der südkoreanische Regisseur Park Chan-wook, Spezialist für blutige Rachethriller, wieder in seine Heimat zurückgekehrt: "Die Taschendiebin" ist ein obsessives Spiel um Verführung und Betrug, aber nicht so raffiniert wie die Inszenierung es vorgibt.

Der Schwindler Fujiwara (Ha Jung-woo) umgarnt die reiche Lady Hideko (Kim Min-hee), um an ihr Erbe zu gelangen. Foto: Koch Media



Trauen kann man hier keinem: Weder der jungen Taschendiebin Sookee (Kim Tae-ri) noch der einsamen, reichen Lady Hideko (Kim Min-hee) und schon gar nicht dem Schwindler Fujiwara (Ha Jung-woo), der es auf das Erbe der schönen Hideko abgesehen hat. Damit sie ihn heiratet und er an ihr Vermögen kommt, schleust er Sookee als Dienstmädchen in das Anwesen ein, in dem Hideko mit ihrem finsteren Onkel Kouzuki (Cho Jin-woong) lebt. Der will seine früh verwaiste Nichte aus denselben Gründen wie Fujiwara selbst ehelichen. Schon jetzt dient sie Kouzuki, der in seinem Bücherkeller eine erlesene Sammlung an pornografischer Literatur hütet, zur Ankurbelung seiner Geschäfte: In prachtvoller Geisha-Aufmachung muss Hideko lüsternen Aristokraten aus den Werken vorlesen.

Allein ihre naive Unschuld scheint Hideko vor der Einsicht in ihr grausames Schicksal zu schützen. Doch so naiv, wie man anfangs glauben könnte, sind weder Hideko noch Sookee. Entgegen den männlichen Plänen verlieben sich die beiden Frauen ineinander. Ihre wahrhaftige Leidenschaft ebnet ihnen am Ende den Weg in die Freiheit. Und so erzählt Park Chan-wooks Film - der von Sarah Waters Roman "Solange du lügst" inspiriert ist und dessen Handlung der Regisseur in das von Japan besetzte Korea der 1930er Jahre verlegt - letztlich eine Emanzipationsgeschichte.

Doch leider handelt Park diesen Plot eher am Rande ab. Stattdessen betreibt er zum einen ein lustvolles Täuschungsmanöver mit dem Zuschauer, indem er die Geschichte nacheinander aus der Perspektive seiner drei Protagonisten erzählt - was nicht zu so überraschenden Wendungen führt wie offensichtlich intendiert. Zum anderen zelebriert er einen Voyeurismus, der zwar mit raffiniert intimen Kamerablicken aufwartet, "Die Taschendiebin" aber auch zu einem wenig subtilen Softporno macht.

Gleichwohl fesseln die Eleganz der Inszenierung und die spannungsvolle Atmosphäre, die Park zwischen lichten Außen- und düsteren Innenräumen schafft. Halb im viktorianischen, halb im japanischen Stil erbaut, wirkt das prächtige Haus Kouzukis wie ein Zwitter aus zwei Kulturen mit Kellern, in denen Falltüren heruntersausen, Schlangen den Weg versperren und der Hausherr seine sadistischen Obsessionen auslebt. Die abgründigsten Szenen unterfüttert Park gerne mit bitterböser Ironie. Schade nur, dass er die feministische Selbstermächtigung so knapp abhandelt und sie weitgehend auf die lesbischen Sexszenen reduziert. Am Bösen entfacht sich auch hier seine Fantasie. (Südkorea/145 Min.)

Regina Urban