"Fences": Der larmoyante Kotzbrocken aus dem Hinterhof

Oscar-verdächtig: Denzel Washington und Viola Davis in dem amerikanischen 50er-Jahre-Drama "Fences" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Des schwarzen Mannes Bürde, giftig brodelnd in einem Hinterhof der 50er Jahre in Pittsburgh: "Fences", nach dem mit Pulitzerpreis und Tony Award ausgezeichneten Theaterstück aus August Wilsons "Pitsburgh Cycles" von 1987. Die Regie übernahm Hauptdarsteller Denzel Washington selbst.

Denzel Washington und Viola Davis in "Fences". © Paramount



Denzel Washington und Viola Davis in "Fences". Foto: Paramount



Troy Maxson heißt dieser Hintertreppen-Despot von der Müllabfuhr, der im Augenblick mit zusätzlicher Aufgekratzheit vertuschen möchte, dass er die Hosen voll hat. Bei einer Belegschaftssitzung hatte er sich lautstark beschwert, dass nur Weiße die Müllwagen fahren, und nun fürchtet er den Rüffel. Überhaupt macht er bei jeder sich bietenden Gelegenheit viel Aufhebens um seine Schufterei für Haus und Familie. Dabei weiß jeder, dass er Ersteres von der Kriegsinvalidenrente seines geistig behinderten Bruders bezahlt hat, und dass zweitens seine Frau Rose (großartig und Oscar-verdächtig wie der Hauptdarsteller: Viola Davis) eigentlich den Laden zu Hause, wo ihm angeblich alles gehört, zusammenhält.

Alles egal - vollkommen resistent gegen Ratschläge seines mit Abstand schlauer gewordenen Knastkumpels, brüllt Troy seine Frau, seinen Sohn und seinen Bruder, einen Musiker, zusammen, weil die ihn freitagabends angeblich immer nur anschnorren wollen. Und wenn das erledigt ist, erzählt er ähnlich brüllend von seiner schweren Jugend, die mit 15 Jahren Knast wegen Raubes ein Ende findet, nach denen er zu alt war für die ihm zustehende Baseballkarriere. Troy will, dass es sein Junge mal besser hat, und sadistisch handgreiflich beweist er ihm, dass dies nur nach seinen Regeln geht. Kurz: ein Kotzbrocken, aus dessen larmoyanten Monologen man mühelos so manchen Blues-Text heraushören kann, die sexistische Fassade des Gejammers.

Dramatisch funktioniert "Fences" wie ein konservativ gebasteltes Kammerspiel im Hinterhof mit einigen wenigen filmischen Intermezzi im sepiabraunen Pittsburgh. Durch die unnötige Länge (139 Minuten) und vor allem das extrem textlastig Kreisen um Lebenslügen und ähnlich Aufwühlendes erinnert das fatal an den "Tod eines Handlungsreisenden" von Arthur Miller, verfilmt mit Dustin Hofmann in der Hauptrolle. Beide Dramen wirken, was Machart und Themen betrifft, ähnlich antiquiert, sieht man davon ab, dass in "Fences" die implizit frauenfeindlichen Auswirkungen des Rassismus und der immer drohenden Arbeitslosigkeit bei den Unterprivilegierten, die auf prekäre Lohnarbeit angewiesen sind, ziemlich deutlich zur Sprache kommt.

Dass Troys Sohn Cory nach zwei abgesessenen Kinostunden schließlich in vollem Wichs der Marines am Tag der Beerdigung seines Quälgeistes im Haus auftaucht, wundert einen kein bisschen. Was blieb ihm anderes übrig. Dass Mutti ihm dann aber verbietet, vom Begräbnis wegzubleiben, sozusagen als seine letzte und endlich gelungene Revolte, darüber möchte man eigentlich nicht mehr nachdenken. Dieser Mix aus Familiensinn, Gemeinheit, Liebe und Gewalttätigkeit kann nicht gesund sein. (USA/139Min)

Michael Wunderlich