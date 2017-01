"Hell Or High Water": Zwei Brüder auf Raubzug

NÜRNBERG - Die melancholische Neowestern- "Bonny & Clyde"-und-Bankräuber-Ballade "Hell Or High Water" erzählt von einem kaputten Amerika - und von Menschen, die schon lange nichts mehr zu verlieren haben.

Ben Foster (links) und Chris Pine in "Hell Or High Water". © Paramount



Der Abgesang auf den amerikanischen Traum ist ein altes Kinomotiv. Doch so schonungslos und konsequent wie zuletzt unter anderem in Jim Jarmuschs Vampirballade "Only Lovers Left Alive" oder in der NeoNoir-TV-Serie "True Detective" wurde der schleichende Verfall ganzer Landstriche in den USA selten bebildert. Auch das Szenario von "Hell Or High Water" (Deutsch etwa "komme, was da wolle") ist an maroder Tristesse kaum zu unterbieten.

Toby Howard (Chris Pine) lebt auf der schäbigen Ranch seiner Eltern im westtexanischen Niemandsland. Als die Mutter krank wurde, musste er einen Kredit aufnehmen. Und den will die Bank nun zurück - und spechtet dabei auf das Land der Familie. Toby bittet Tanner (Ben Foster) um Hilfe, der seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis vor einem Jahr nicht mehr wirklich in die Spur gefunden hat. In einem Land, das Männer in Jeans aufgebaut und Männer in Anzügen ruiniert haben, bleibt den Brüdern nur noch der Griff zur Waffe. Das Geld liegt bekanntlich auf der Bank. Und unsere Antihelden haben eine Menge Rechnungen zu bezahlen.

Brachliegende Landschaften, kaputte Biografien, schleichender Verfall, wohin man sieht. Dazu Musik von Nick Cave und Warren Ellis - dieser illusionslose, ein wenig an die Coen-Brüder und ihr Meisterwerk "No Country For Old Men" erinnernde Mix aus Thriller, Western, Charakterdrama, Buddy Movie und Räuberpistole (Regie führte der Brite David Mackenzie) kommt angenehm auf den Punkt und spart bei aller Härte nicht mit leisem Humor und sehr menschlichen Momenten.

"Ich habe noch nie jemanden getroffen, der mit irgendwas durchgekommen ist", sagt Tanner, der Hitzkopf im Team, erstaunlich abgeklärt in einem ruhigen Moment zwischen zwei Raubzügen. Und tatsächlich haben sich der kurz vor der Pension stehende Texas Ranger Marcus Hamilton (großartig unter lauter Guten: Jeff Bridges) und dessen halbindianischer Partner Alberto Parker (Gil Birmingham) - stellvertretend für das alte Amerika - längst an die Fersen der Outlaw-Brüder geheftet...

"Arm sein ist wie eine Krankheit, die von Generation zu Generation weitergeben wird", zieht Toby eine bittere Lebensbilanz. Veränderung ist möglich, doch der Preis ist hoch. Dass der Film neben einem klassischen Showdown ein überraschend versöhnliches Ende anbietet, ist bemerkenswert. Das neue Kinojahr fängt gut an. (USA/102 Min.)

Stefan Gnad