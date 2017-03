"Logan": Ein Abgesang auf Sympathieträger Wolverine

Die legendären "X-Men" sind nur noch eine Erinnerungen in diesem Film - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Am Ende des Weges: Vor 17 Jahren spielte Hugh Jackmann in "X-Men" zum ersten Mal den klauenbewehrten Mutanten Wolverine. Nun zelebriert "Logan" eine epische und düstere Abschiedsfeier des Fan-Lieblings.

Hugh Jackmann als Wolverine. © F.: Fox



Hugh Jackmann als Wolverine. Foto: F.: Fox



Im Jahr 2029 ist von der Mutanten-Schule des Professor Xavier (Patrick Stewart) nichts mehr übrig. Die legendären "X-Men" sind nur noch eine Erinnerung, die in Comic-Heften weitergegeben wird. Xavier selbst leidet an Alzheimer, wodurch seine hypnotischen Fähigkeiten außer Kontrolle geraten und ihn zu einer Bedrohung machen. In einem geheimen Versteck wird er von seinen letzten Getreuen Caliban (Stephen Merchant) und Wolverine (Hugh Jackmann) versorgt.

Doch Wolverine plagen eigene Sorgen: Seine Kräfte lassen nach, die Selbstheilung dauert länger, schon gewöhnliche Kneipenschläger zwingen ihn zu Boden. Wolverine ist alt geworden. Eine Veränderung in seinen tristen Alltag bringt die Ankunft des geheimnisvollen Mädchens Laura (Dafne Keen), die von unbekannten Mächten verfolgt wird. Noch einmal müssen Xavier und Wolverine in den Kampf ziehen.

"Logan" ist ein epischer Abgesang auf die Figur, die in neun "X-Men"- Streifen immer der Sympathieträger war. Dabei wendet sich der Film radikal vom bisherigen Tonfall der Reihe ab. Kein buntes Spektakel mit Helden in schicken Kostümen, die gegen sinistre Superschurken antreten, sondern ein überwiegend ruhiger Film, der von Alter und Verlust erzählt – bevor er wieder mit überraschend blutigen Kampfszenen explodiert.

Einerseits ist dieser Stil eine willkommene Abwechslung, die es Jackman und Stewart (und der sehr talentierten 12-jährigen Dafne Keen!) erlaubt, ihre Figuren vielschichtig zu porträtieren, andererseits treibt es "Logan" mit seiner in Selbstmitleid versunkenen Hauptfigur einen Tick zu weit. (USA/137 Minuten)

Peter Romir