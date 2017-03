"Neo Rauch": Ein Künstler bannt seine Dämonen

NÜRNBERG - Seine Bilder versetzen Kunstsammler in Interpretationsräusche: Das Porträt "Neo Rauch – Gefährten und Begleiter" von Nicola Graef ("Ich. Immendorf") verkneift sich dergleichen und belässt es bei dem, was der Schöpfer rätselhafter Figuren-Tableaus freiwillig verrät.

Neo Rauch bei der Arbeit. © F.: Weltkino



Neo Rauch, 1960 in Leipzig geboren, ist mittlerweile einer der einflussreichsten und teuersten deutschen Maler der Gegenwart. Sammler und Fans in aller Welt sehen in seinen bei rätselhaften Tätigkeiten schlafwandlerisch anmutenden Figurengruppen einen artifiziell gebrochenen Widerhall der untergegangenen düsteren Wirklichkeit der DDR. "Träume mit offenen Augen" nennt ein italienischer Sammler die vier Bilder, die er – sehr passend, wie er meint – in seinem Schlafzimmer aufgehängt hat. Sie alle, die Nicola Graef besucht hat, haben Recht: Neo Rauchs Bilder sind nicht nur eine gute Geldanlage, handwerklich meisterhaft, man kann sich auch viele Gedanken dazu machen.

"Eine penetrante, übergriffige Gesellschaft" nennt Neo Rauch selbst seine Leinwandpersönlichkeiten, die ihn auch jenseits des riesigen Ateliers in einer ehemaligen Leipziger Spinnerei nicht in Ruhe lassen. Bildkomposition, Farbe und Licht sind Dinge über die der ehemalige Leipziger Kunstprofessor sprechen mag. Mit seiner Ehefrau Rosa Loy, ebenfalls Malerin, wird über dergleichen gefachsimpelt. Tabu ist die Frage nach der Bedeutung, die dem Betrachter auf der Zunge liegt. Ein somnambuler Schöpfungsakt, Rauch mag nicht ins Detail gehen...

Nur bei einem Bild, das "die schwarze Wolke über seinem Leben" thematisiert, wird er konkreter. Als er gerade mal vier Wochen alt war, wurden sein 22-jähriger Vater und seine 19-jährige Mutter bei einem Zugunglück getötet. Die beeindruckenden Porträtzeichnungen seines begabten Vaters begleiten sein Aufwachsen bei den Großeltern im Harz. Und eines von Rauchs Gemälden, über dessen Bedeutung er von sich aus spricht, zeigt ihn als Erwachsenen im Arm des jugendlichen Vaters, der ihn mit klobigen Malerhandschuhen festhält, während der unglückselige Stellwerkbeamte aus dem Hintergrund zuschaut. So bannt ein Maler seine Dämonen, auch wenn sie sich bisweilen sträuben. (D/101 Min.)

Michael Wunderlich