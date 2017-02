"Neruda": Jagd auf einen egozentrischen Dichter

Pablo Larraíns ungewöhnliches Drama über den chilenischen Nobelpreisträger - vor 7 Minuten

NÜRNBERG - Mit der Vergangenheit seines Heimatlandes hat sich der chilenische Filmemacher Pablo Larraín ("No!", "El Club") immer wieder beschäftigt. Nach einem Ausflug in die US-Geschichte mit dem Spielfilm "Jackie" widmet er nun dem berühmten chilenischen Dichter Pablo Neruda ein biografisches Drama. Und das ist so ungewöhnlichen wie entlarvend.

Gabriel García Bernal (links) heftet sich als Polizist Oscar Peluchonneau an Pablo Nerudas Fersen. © Foto: Piffl



Gabriel García Bernal (links) heftet sich als Polizist Oscar Peluchonneau an Pablo Nerudas Fersen. Foto: Foto: Piffl



Pablo Neruda (1904–1973) war ein Mann mit vielen Facetten: Er war Politiker, sogar Präsidentschaftskandidat, die Frauen umschwärmten ihn, und er soll ein guter Koch gewesen sein. Weltweit bekannt ist er natürlich als Dichter und Literaturnobelpreisträger. Regisseur Pablo Larraín zeigt uns in seinem Film "Neruda" noch einen weiteren Wesenszug und wirft dabei zugleich einen Blick auf die politischen Verhältnisse, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Chile herrschten.

Im Jahr 1948 liegt der kommunistische Senator Pablo Neruda im Clinch mit dem demokratisch gewählten Präsidenten Gabriel González Videla. Der populäre Dichter nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, das Staatsoberhaupt öffentlich zu triezen. Bald wird ihm die parlamentarische Immunität entzogen, doch bevor er verhaftet wird, taucht er unter und hält die Polizei in den nächsten eineinhalb Jahren zum Narren. Es ist die Zeit, in der er an seinem großen Werk "Canto General" schreibt.

Soweit die Fakten. An die halten sich auch Larraín und sein Drehbuchautor Guillermo Calderón. Die beiden konzentrieren sich auf Nerudas Flucht, doch die Tatsachen dienen ihnen nur als Gerüst für ihren Film, denn der ist ganz auf das literarische Universum der Hauptperson abgestellt: Überall dort, wo die verbriefte Historie Zwischenräume und Nischen zulässt, hält die Fiktion lustvoll Einzug. In der Welt des Kinos ist dieser Mix aus Realität und Poesie ohne weiteres möglich.

Erzählt wird die Geschichte auf poetische Weise aus dem Off. Erst spät wird klar, wer da eigentlich spricht. Es ist der von höchster Stelle beauftragte Polizist Oscar Peluchonneau (wunderbar melancholisch: Gael García Bernal), der den flüchtigen Poeten (Luis Gnecco) demütigen und fangen soll — und wie bei Hase und Igel stets zu spät kommt. Diese deutlich vom Film Noir gefärbte Krimi-Handlung soll nicht etwa für Spannung sorgen. Vielmehr spiegelt sie aufs Schönste das narzisstische Wesen Nerudas, der kräftig mithilft, "eine wilde Jagd" zu inszenieren, die seiner Person noch mehr Beachtung verschafft. Er bekommt sie, sogar von Picasso.

Überhaupt kratzt Larraín gehörig am Mythos des verehrten Dichters. Er entlarvt ihn als Lebemann und Salonlöwen, der zwar als Kommunist auftritt, aber keine Ahnung hat von den Sorgen der nicht privilegierten chilenischen Bevölkerung. Und immer wieder spielen die Regeln der Literatur in den Film hinein. Wer ist hier Haupt-, wer Nebenfigur? Und wer ist überhaupt der Autor dieser Geschichte, bei deren Entstehung der Zuschauer gleichsam Zeuge sein darf? Neruda selbst? All das mag anfangs irritieren, doch hat man die Machart erst einmal durchschaut, kann man dem Film mit seinem subtilen Humor, der inszenierten Kunsthaftigkeit, seinen tollen Bildern und seinem Stil-Mix (inklusive Western-Showdown) einiges abgewinnen. (RCH/A/S/107 Min.)

Birgit Nüchterlein