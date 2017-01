"Passengers": Wenn das Reiseziel unerreichbar wird

NÜRNBERG - Wo lässt sich existenzielle Einsamkeit und Verlorenheit besser versinnbildlichen als in den unendlichen Weiten des Universums? Der 3D- Film "Passengers" geht das Thema sehr überzeugend an, doch auf den letzten Metern fehlt die philosophische Idee für die adäquate Auflösung der Geschichte.

Gestrandet im Luxus-Raumschiff: Jennifer Lawrence als Aurora und Chris Pratt als Jim in "Passengers". © Sony



Es mit sich allein und der Einsamkeit auszuhalten, ist wohl eine der schwierigsten Übungen, die einem Menschen auferlegt werden können. Ohne ein Gegenüber zum Austausch und zur Spiegelung wird es mit der Selbstvergewisserung genauso schwierig wie mit der Sinnhaftigkeit jeglichen Tuns. In genau diese fatale Situation lässt das Drehbuch von "Passengers" - ähnlich wie in Filmen wie "Gravity" oder "Der Marsianer" - den jungen amerikanischen Maschinenbauer Jim Preston (Chris Pratt) geraten...

In irgendeiner Zukunft, die so fern gar nicht aussieht, ist die Erde für die Menschen zu eng geworden, sie ist zu teuer und überhaupt überschätzt. Weshalb ein Unternehmen wie die Homestead Company, die Reisen in ein neues Leben auf einem paradiesischen Planeten anbietet, ihre hochpreisigen Tickets gut losbekommt. Weil der Trip in die bessere Zukunft allerdings 120 Jahre dauert, wurden die 5000 Passagiere an Bord des Raumschiffs Avalon samt Crew in einen Dornröschenschlaf versetzt und in speziellen Kokons tiefgekühlt. Alles geht gut - bis zur Kollision mit einem Meteoriten, die einen Defekt an Jim Prestons Schlafkammer verursacht. Passagier Nr. 1498 wacht vor der Zeit auf, genauer gesagt 90 Jahre zu früh.

Der Mann muss nicht lange rechnen, um zu kapieren, dass er sein Ziel nicht mehr lebend erreichen wird. Auch Botschaften an die alte Heimat verhallen auf dem Zeitstrahl. Was tut einer mit diesem Wissen? In den menschenleeren Sälen des Flugobjekts, das sarkastischerweise ein sorgloses Leben im Luxus bietet, beginnt für Jim ein existenzieller Höllentrip. Der freundliche Barkeeper entpuppt sich als Android ohne Unterleib und Emotionen. Und als Zuschauer bekommt man im Zeitraffer überzeugend und nachvollziehbar zu sehen, wie da einer zusehends innerlich und äußerlich verwahrlost, verzweifelt - und schließlich in seiner Sehnsucht nach einem Gefährten moralisch in die Bredouille gerät...

Romanze im All

Jim küsst sich im übertragenen Sinn sein Schneewittchen wach. Und nicht nur hier greift der Film auf historische Märchenmuster zurück. Mit Aurora (immer wieder gut: Jennifer Lawrence) lebt Jim ab sofort eine Art Robinsonade im Weltraum, beide wissen um ihr Schicksal, das sich als Liebespaar ganz klar leichter ertragen lässt. Doch wie entwickelt sich eine Romanze, die auf einer egoistischen Lüge basiert?

Bis dahin ist die Geschichte unterhaltsam, auch nachdenklich stimmend. Und man ist gespannt, wie sie aufgelöst wird. Doch da sind Drehbuchautor Jon Spaihts und Regisseur Morten Tyldum wohl die Utopien und philosophischen Ideen ausgegangen. Ihre optisch brillant in Szene gesetzte Story kippt schließlich in Science-Fiction-Action der erwartbaren Art. Dazu wird ein dritter Mann aus dem Schlaf geholt und eine Katastrophe aus dem Hut gezaubert. Schade um einen wirklich guten Ansatz. (USA/116 Minuten)

Birgit Nüchterlein