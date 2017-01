"Plötzlich Papa!": Ein Hallodri beweist Vater-Qualitäten

NÜRNBERG - Die Enthüllung einer plötzlichen Vaterschaft und die unverhoffte Konfrontation des Erzeugers mit der Frucht seiner Lenden ist ein beliebtes Kino-Motiv. Die französische Tragikomödie "Plötzlich Papa!" legt die alte Geschichte neu auf - zugegeben ganz charmant.

Omar Sy und Gloria Colston als Vater und Tochter. Foto: Tobis



Als Animateur an der Côte d’Azur hat Samuel (Omar Sy) ein feines Leben. Doch als er nach einer weiteren Partynacht mit zwei nackten Schönheiten im Bett aufwacht, steht Kristin vor ihm: ein schon vergessener Urlaubsflirt aus der letzten Saison. Schmallippig drückt ihm die Britin ein Bündel in die Hand und ist im nächsten Moment verschwunden.

Da steht er nun, unser Held: Mit seiner drei Monate alten Tochter im Arm, von deren Existenz er gar nichts wusste. Der Versuch, der Mutter nach England zu folgen, verläuft im Sand. Samuel findet sich ohne Job im (sehr pittoresk inszenierten) London wieder - und muss sehen, wo er bleibt.

In den flotten zwei Kinostunden nimmt es Regisseur Hugo Gélin mit der Logik nicht so genau, gibt der Wahrheit ordentlich Spielraum, spart mit Antworten und verlässt sich ansonsten voll und ganz auf seine Schauspieler. Und die Chemie stimmt, vor allem zwischen Sympathieträger Omar Sy (aus "Ziemlich beste Freunde" und auch hier wieder richtig gut) und seiner Filmtochter Gloria (süß: Gloria Colston).

Als unbedarfter Zuschauer wundert man sich zwar, wie locker Samuels Neustart in London verläuft und wie es der Eben-noch-Hallodri gebacken kriegt, einen Säugling zu versorgen - eine Vollzeit-Aufgabe, an der schon manches Ehepaar in trautem Teamwork verzweifelt ist. Oder wie das geht, dass Vater und Tochter alsbald ein traumhaftes Innenstadt-Loft bewohnen, in dem eine Rutsche vom Bett durch ein Bällchenbad direkt an den Küchentisch führt. Aber Kino ist ja immer auch Märchen und darf es sein.

Zumindest hat die Handlung von "Plötzlich Papa!" noch ein paar nette Twists in der Hinterhand, so dass man bis zum Ende dranbleibt bei dieser gut austarierten Feel-Good-Komödie mit tragischer Grundierung. (F/118 Min.)

