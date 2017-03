"Silence": Der eigentliche Hauptdarsteller ist die Stille

Von beachtlicher künstlerischer Kraft: Scorseses "Silence" vermittelt moralische Fragen mit großer Intensität - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "Silence", das neue Werk von Martin Scorsese, stellt sich frontal gegen heutige Sehgewohnheiten. Ein außergewöhnlicher, meditativer Film über die Christenverfolgung im Japan des 17. Jahrhunderts.

Pater Rodrigues (Andrew Garfield, li.) nimmt Kichijiro (Yosuke Kubozuka) die Beichte ab. © Concorde



"Taxi Driver" von 1976 wird wohl für immer Scorseses berühmtester und einflussreichster Streifen bleiben. Ansonsten hat er in seiner mittlerweile fünf Jahrzehnte umspannenden Spielfilm-Karriere keineswegs ausschließlich Meisterwerke gedreht. Doch die Zahl der Regie-Arbeiten von herausragender Qualität ist beachtlich. Mit seinem letzten Werk, der sehr gelungenen satirischen Farce "The Wolf of Wall Street", bewies der Filmemacher, dass er keineswegs zum alten Eisen gehört. Ein größerer Gegensatz zu den lärmig-bissigen Provokationen des Vorgängers als der überaus versunken-meditativ gehaltene Film "Silence" ist freilich kaum denkbar.

Japan anno 1638: Anhänger des christlichen Glaubens werden rücksichtslos verfolgt, international setzt das Land auf strikte Isolation. Zwei Jesuitenpater, Sebastião Rodrigues (Andrew Garfield) und Francisco Garupe (Adam Driver), reisen dennoch hin. Sie sind auf der Suche nach ihrem einstigen Mentor Christóvão Ferreira (Liam Neeson).

Zu Beginn des Films sehen wir, wie Ferreira gefoltert wird. Gerüchten zufolge soll er mittlerweile vom christlichen Glauben abgefallen sein. In einem Dorf kommen Rodrigues und Garupe mit verfolgten japanischen Christen in Kontakt. Doch bald geraten sie in die Gefangenschaft des brutalen Inquisitors Inoue (Issey Ogata). Rodrigues könnte das Leiden seiner Mithäftlinge beenden, wenn er dem christlichen Glauben abschwört. Aber der Pater weigert sich beharrlich. Schließlich begegnet er Ferreira, der sich extrem verändert hat...

Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Endo Shusaku, erschienen 1966 (deutscher Titel: "Schweigen") war ein Herzensprojekt von Scorsese. Knapp drei Jahrzehnte sollte es dauern, bis er es endlich realisieren konnte. Freilich mit ernüchterndem Resultat: Das Einspielergebnis fiel in den USA dürftig aus, bei den Oscar-Nominierungen wurde nur die Kamera bedacht. Aber auch da ging die Trophäe an einen anderen Film ("La La Land"). Selbst dem effekthascherischen Mainstream-Kino nicht eben zugetane, konservative Kritiker nörgelten, der Streifen sei zu lang, zu langweilig.

Das ist er nicht. "Silence" – nomen est omen – entpuppt sich als stille filmische Kampfansage an heutige Sehgewohnheiten. Selbst Szenen, die Folter und Tod zeigen, sind von einer zunächst seltsam anmutenden meditativen Ruhe geprägt. Wenn man so will, wird die Stille zum eigentlichen Hauptdarsteller des Films. In Verbund mit der kunstvollen Fotografie und dem konzentrierten Schnitt entwickelt "Silence" daraus eine beachtliche künstlerische Kraft. Die komplexen moralischen Fragen, um die der Streifen kreist, werden gerade durch die unaufdringliche formale Umsetzung mit großer Intensität vermittelt. Es bleibt abzuwarten, ob das deutsche Publikum diesen sehenswerten Film annehmen wird. (USA/I/J/MEX/162 Min.)

Christian Schulze Kalthoff