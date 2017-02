Das Chiemgauer Volkstheater gastiert am Freitag mit "Mei bester Freind" in der Kulturfabrik. Im Lustspiel von und mit Chiemgauer-Volkstheater-Chef Bernd Helfrich spielt Kathi Leitner die temperamentvolle und unternehmungslustige Mutter eines Hypochonders, der denkt, sein letztes Stündlein habe geschlagen. Beginn: 20 Uhr.



