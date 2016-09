Outdoor-Klettern: Die gelebte Freiheit

NÜRNBERG - Klettern ist eine populäre Sportart: Egal ob in Hallen, in Kletterparks oder in den Bergen, immer mehr Menschen interessieren sich für den Sport in schwindelerregender Höhe. Gerade beim Bergsteigen ist Trittsicherheit und Schwindelfreiheit gefragt. Doch was macht das alpine Klettern so besonders, und welche Ausrüstung wird benötigt?

Nervenkitzel pur: Outdoor-Klettern ist für viele ein Synonym für Freiheit. © mbolina



Anders als beim Hallenklettern sind die Erlebnisse beim Klettern in der Natur viel intensiver: Egal ob Alpinklettern, Eisklettern oder Bouldern, Abwechslung und Abenteuer stehen dabei immer an erster Stelle. Bergsteigen wird von vielen mit Freiheit gleichgesetzt. Die Bewegung in der Natur und das Erklimmen eines Felsens oder einer Gebirgswand in noch höheren Lagen als in der Halle machen den besonderen Reiz des alpinen Kletterns aus, und verleihen dem Sportler ein noch größeres Freiheitsgefühl.

Helm, Schuhe, Gurt, Seil, Sicherungsgeräte und Karabiner gehören in die Kletterausrüstung. © Remains



Doch auch ein Adrenalinkick wird bei dieser Sportart gesucht, sodass manche sich sogar im Bergsteigen ohne Absicherung versuchen. Dieser neue Trend heißt Soloklettern und besteht darin, nicht wie beim herkömmlichen Bergsteigen zu zweit zu klettern und vom Oberen gesichert zu werden, sondern die Gebirgswand allein und ohne Sicherheitsseil zu erklimmen. Das Abenteuer und der Nervenkitzel stehen bei diesem Risikosport im Mittelpunkt. Allerdings ist es wichtig, sich beim Erklimmen eines Felsens richtig einzuschätzen. Selbst, wer an seine Leistungsgrenzen gehen und kreativ mit unvorhersehbaren Situationen fertig werden möchte, sollte seine eigenen Grenzen kennen. Kletterer müssen immer 100 Prozent bei der Sache sein, um keinen Fehler zu begehen. Denn auch das gesicherte Klettern ist gefahrentechnisch nicht zu unterschätzen. Daher ist die Angst beim Bergsteigen wichtig, weil sie die Sportler aufmerksamer werden lässt.

Gut ausgestattet: Das gehört in die Kletterausrüstung

Auch, wenn der Nervenkitzel den Reiz beim Klettern ausmacht: Die Sicherheit darf dabei nie zu kurz kommen.

Sicherheitshelm

Beim Klettern gibt es in Deutschland zwar keine generelle Helmpflicht, trotzdem ist das Tragen eines Helms gerade im Outdoor-Bereich zu empfehlen. Schon bei einem Sturz aus geringer Höhe besteht für Schädel und Gehirn ein großes Verletzungsrisiko. Kletterhelme sollen Aufprallschutz bieten und Verletzungen durch Steinschlag verhindern.

Helmarten:

- Hartschalenhelm: Diese haben eine robuste Außenschale, sind aber vergleichsweise schwer und weniger komfortabel.

- Hartschaumhelm: Diese besitzen ein Hartschaumelement mit dünner Kunststoffschicht. Sie sind leicht und komfortabel und gewährleisten einen optimalen Aufprallschutz, sind aber weniger geeignet bei Steinschlag.

- Hybridhelm: Sie verfügen über eine harte Außenschale inklusive Hartschaumelement, sind komfortabel und leicht, schützen aber auch bei Steinschlag.

Anforderungen:

- Passform: Der Helm sollte weder wackeln, noch nach vorne oder hinten rutschen – selbst, wenn der Kinnriemen-Verschluss nicht geschlossen ist. Drücken darf er aber auch nicht.

- Kinnriemen: Dieser sollte über eine einfache und angenehme Verschlusstechnik verfügen und darf nicht zu fest, aber auch nicht zu locker anliegen.

- DIN EN 12492: Diese DIN-Norm dient als Sicherheitshinweis für Kletterhelme und legt den Schwerpunkt besonders auf den Steinschlag und den seitlichen Aufprall. Bei der Auswahl eines Helms sollte diese Norm also unbedingt beachtet werden.

Kletterschuhe

Kletterschuhe sind wichtig, um auf kleinen Tritten stehen zu können und einen guten Halt an der Wand zu haben. Außerdem helfen sie, ein Gefühl für eine gute Fußtechnik beim Bergsteigen zu bekommen.

Schuharten

- Weiche Kletterschuhe: Diese sind angenehmer und ermöglichen mehr Gefühl, was für mehr Sicherheit beim Bergsteigen sorgt. Allerdings brauchen Sportler mehr Kraft in den Füßen, um die flexiblen Schuhe auf den kleinen Tritten zu halten. Daher sind weiche Schuhe besonders für kurze Kletterstrecken geeignet.

- Harte Kletterschuhe: Diese sind weniger sensibel, bieten aber mehr Stabilität auf den kleinen Tritten und entlasten die Muskeln. Aus diesem Grund sollte bei einer längeren Kletterstrecke ein härterer Kletterschuh gewählt werden.

Harte Kletterschuhe verschaffen besonders viel Stabilität beim Klettern. © Studio Mike



- Slipper: Praktisch daran ist, dass der Sportler einfach hineinschlüpfen kann und sie sehr weich sind. Allerdings erfordern sie wie die anderen weichen Kletterschuhe kräftige Füße.

- Klettverschluss oder Schnürschuh? Beim Verschluss entscheidet meist der Geschmack. Generell lassen sich Schnürschuhe besser anpassen, Klettverschlüsse sind aber schneller geöffnet und geschlossen.

Anforderungen:

Neben dem Modell ist es außerdem wichtig, dass Kletterschuhe gut sitzen. Vor allem der Komfort spielt eine entscheidende Rolle: Kletterschuhe müssen rundum am Fuß anliegen und eng sitzen – besonders im Zehenraum und an der Ferse. Trotzdem dürfen sie keine Schmerzen verursachen: Unbequem sollten sie also nicht sein. In der Regel müssen sie eine halbe bis eine ganze Nummer kleiner ausfallen als gewöhnliche Straßenschuhe. Die Anprobe muss der Tageszeit des Kletterns entsprechen, da Füße sich im Laufe des Tages weiten.

Sicherungsgurt

Der Klettergurt ermöglicht das gesicherte Klettern am Seil sowie das Sichern. Doch was ist dabei zu beachten?

- Komfort: Der Gurt muss sitzen und sich bequem tragen lassen. Selbst nach einigen Minuten Hängen im Gurt darf er nicht einschneiden. Mit Polsterungen sind sie besonders bequem.

- Eignung: Der Gurt muss passen und sollte den Rumpf auf der Bauchnabelhöhe gut umschließen. Die Beinschlaufen dürfen nicht zu eng, aber auch nicht zu locker sein. Ideal ist es, wenn sich die Hand noch gut zwischen Bein und Schlaufe schieben lässt. Beim Anprobieren sollte eine enge Kletterhose getragen werden.

Sicherungsseil

Bei Fels-Ausflügen ist es wichtig, sich über die Höhe der Felsen zu informieren. Eine Länge von 60 bis 70 Metern ist beim Kletterseil auf jeden Fall zu empfehlen. Dünne Seile sind sehr leicht, verschleißen aber schneller. Dicke Seile sind dagegen robust und angenehm, dafür aber ziemlich schwer. Ein Mittelweg wird bei einem Durchmesser von etwa neun bis zehn Millimetern gefunden. Zudem sollte das Seil etwa zehn bis zwölf Normstürze aushalten.

Sicherungsgeräte und Verschlusskarabiner

Anfänger sollten auf die Sicherung mit einem Halbmastwurfknoten zurückgreifen, wofür ein Halbmastwurfkarabiner benötigt wird. Der Achter ist zwar seilschonender als die HMS-Sicherung, aber gefährlicher und setzt daher mehr Erfahrung voraus. Zum Einbinden in den Klettergurt ist der Achterknoten für Anfänger allerdings besser geeignet. Am Anfang werden ein bis zwei Schraubkarabiner benötigt. Wichtig ist das Gütesiegel und die Bruchfestigkeit: Bei offenem Schnapper sollten die Karabiner eine Bruchfestigkeit von über 700 kp haben.