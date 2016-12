Ab nach Canossa!

CANOSSA - Der Gang nach Canossa kann ein Vergnügen sein. Denn die italienische Region Emilia-Romagna, in der der deutsche König Heinrich IV. im Januar 1077 Papst Gregor VII. besuchte und um Vergebung bat, ist ein wunderbares Reiseziel. Mehrere Feste in der Region erinnern an den berühmten Bußgang, der sich jetzt zum 940. Mal jährt. Dabei rücken die Umzüge vor allem die papsttreue Mathilde von Canossa in den Vordergrund. Die junge Gräfin vermittelte einst zwischen den Streitenden.

Geschichtsträchtiger Ort mit ungewisser Zukunft: Die Burg Rossena steht zum Verkauf. Foto: Nicole Adami



Wer den Sitz ihrer Kastelle und Landgüter kennt, dem erschließt sich vielleicht der Grund für ihr sanftmütiges Wesen: Malerische Hügel, kleine Gutshöfe und sattgrüne Weinreben ziehen sich durch die Heimat Mathilde von Canossas, die in der Emilia-Romagna noch heute sehr verehrt und geliebt wird.

Bereits im zarten Alter von etwa acht Jahren erbte sie hier als Tochter des ermordeten Markgrafen Bonifaz ausgedehnte Feudalgüter, die sie später zusammen mit großen Teilen der Toskana, Lombardei, Venetiens und Liguriens verwalten sollte. Eines ihrer einstigen Ansitze ist die versteckt gelegene Burg Rossena, die etwa mittig zwischen Parma und Reggio Emilia auf den Ausläufern des toskanisch-emilianischen Apennins thront.

Heute habe ich Glück, meint mein Begleiter Mario Soncini, denn die warme Spätnachmittagsonne taucht die Landschaft rund um das Kastell in ein besonders romantisches Licht. Von den Zinnen der alten Festung aus offenbart sich uns ein atemberaubender Blick auf das Herrschaftsgebiet Mathildes. Viele Jahre arbeitet Mario schon für den Alpinverband CAI (Club Alpino Italiano) und kennt sich in der Gegend aus wie kein zweiter.

Rossena hat für ihn eine ganz besondere Anziehungskraft und es scheint ihm nicht gerade zu behagen, dass die mittelalterliche Burganlage gegenwärtig für mehrere Millionen Euro zum Verkauf steht. Fast schon ein wenig argwöhnisch verfolgt er daher, wer sich für das Juwel interessiert und die alten Gemäuer besichtigt.

„Die Burg ist für mich eine Art zweites Zuhause“, schwärmt der 74-Jährige. „Solange ich mich erinnern kann, steht die Burg hier. Mit ihren freskenverzierten Sälen, dem Wachturm, ihren Geheimgängen und auch dem alten Kerker ist sie einfach etwas ganz Besonderes.“ Wer auch immer das liebevoll restaurierte Kastell erwirbt, wird ein Stück Geschichte in Besitz nehmen – denn von hieraus lebte und regierte das Adelsgeschlecht der Canossa.

Hintergründe des Streits

Zusammen mit Mario mache ich mich auf einen kurzen Abschnitt des Wanderwegs „Sentiero Matilde“, der in nur einer knappen Stunde von Rossena zur weiter östlich gelegenen Burgruine von Canossa führt. Es geht vorbei an wildem Wein und rotem Mohn, hohen Gräsern und über weitläufige Wiesen. Mario erklärt mir verschiedene Pflanzenarten und erzählt auch ein wenig zu den Hintergründen des mittelalterlichen Investiturstreits.

Dieser Konflikt zwischen Kirche und Staat fand auf Canossa seinen Höhepunkt, als der römisch-deutsche König und spätere Kaiser Heinrich IV. im Januar 1077 Papst Gregor VII. gegenübertrat, um von ihm mit Mathildes Hilfe die Aufhebung seines Kirchenbanns zu erbitten.

Der Markgräfin und Burgherrin kam damals mit nur knapp über 30 Jahren die Vermittlerrolle in einem der spannendsten Konflikte des Mittelalters zu. Sie war in Heinrichs geplanten Bußgang nach Canossa eingeweiht und arrangierte damit das Aufeinandertreffen des Königs mit dem Papst. Vier Tage lang soll Heinrich IV. in der Eiseskälte des strengen Winters vor der ehemaligen Burgkapelle im Büßergewand ausgeharrt haben, bevor ihm der Papst schließlich am 28. Januar 1077 entgegentrat.

Anstrengender Gang nach oben

Als ich zusammen mit Mario die letzten Stufen hinauf zur geschichtsträchtigen Ruine erklimme, kann ich fast nachfühlen, wie anstrengend dieser Gang für den damaligen König gewesen sein muss – erst recht im bitterkalten Winter. Das zerklüftete Kopfsteinpflaster führt uns bis zum höchsten Punkt der Burg und den Überresten ihres einstigen Gotteshauses San Apollonios. Auf einem hohen Felsen thronend macht es Sinn, dass ausgerechnet diese Burg Stammsitz der Canossa war, denn von hier aus hatte man die hügelige Landschaft des Apennins bestens im Blick und konnte so große Teile der Emilia kontrollieren.

„Die große Gräfin hat hier viele Jahre lang gelebt“, berichtet Mathilde-Experte Mario Bernabei, den wir im Burgmuseum im mittleren Teil der Anlage treffen. Mit viel Liebe zum Detail hat er am Fuß der Ruine außerdem einen kleinen Laden mit ausgewählten Büchern und regionalen Spezialitäten zusammengestellt. Nach den Anstrengungen der Wanderung schmecken der angebotene Parmigiano Reggiano sowie der frisch perlende Lambrusco, der sein schlechtes Image vergangener Zeiten längst abgeworfen hat, besonders gut.

„Sehr gerne biete ich Besuchern unsere kulinarischen Köstlichkeiten an“, sagt Mario Bernabei. „Rund 20 000 kommen jährlich hierher, um auf Mathildes Spuren zu wandeln.“ In der untergehenden Sonne versprüht Canossa wahrlich etwas Magisches. Während meine beiden Begleiter noch über die Geschichte fachsimpeln, sitze ich vor dem Laden ganz still auf einem kleinen Bänkchen und genieße die herrliche Aussicht.

Vier Kilometer westlich von Rossena liegt die kleine italienische Gemeinde Ciano d’Enza. Auch sie ist an das Wanderwegnetz „Sentiero Matilde“ angeschlossen und kann sogar mit dem Mountainbike oder gar auf dem Pferd erreicht werden. Zum Gedenken an König Heinrichs Bußgang nach Canossa findet hier alljährlich im Juli ein historisches Schauspiel statt, das mit rund 400 Laiendarstellern mitten im Dorf inszeniert wird. Fast aus jeder Familie des Dorfes sowie der umliegenden Orte ist mindestens eine Person beteiligt. Dafür werden aufwändige Kostüme angefertigt, die Vorbereitungen laufen schon Monate zuvor auf Hochtouren.

Und natürlich wird auch schon lange Zeit zuvor heftig darüber diskutiert, wer wohl diesmal in die Rolle der beliebten Markgräfin schlüpfen darf. Neben Mathildes Verhandlungsgeschick, das zum Kniefall des Königs führt, ist sicherlich der Ritterkampf das absolute Highlight in der Arena: Unter dem tosenden Beifall des Publikums versuchen sich die Reiter beim Lanzenstechen vom Pferd zu stoßen und legen dafür ein außerordentliches Geschick an den Tag. Runde um Runde steigt die Spannung, sodass es die staunenden Kinder kaum noch auf den Bänken der Tribüne hält.

Jedes Jahr im Mai: Festspiele zu Ehren Mathildes in Quattro Castella. Foto: Nicole Adami



Nach der Aufführung ziehen schließlich alle Schauspieler durch das Dorf, um ihre prunkvollen Gewänder nochmals von Nahem zu zeigen. Mittelpunkt des Geschehens ist wieder Mathilde, die hoch zu Ross angeritten kommt. Auf dem kleinen Mittelaltermarkt im Ortskern werden Holzschwerter, Obst und andere kulinarische Köstlichkeiten feilgeboten. Wer einfach nur zusehen will, kann das bunte Treiben der Fahnenschwinger oder die Falkner mit ihren stolzen Tieren beobachten.

Zum Abschluss meiner Reise durch die „Terre di Matilde“, wie das malerische Gebiet südlich von Reggio Emilia genannt wird, begebe ich mich in die Lüfte: Mit dem Heißluftballon geht es hinauf in den blauen Himmel über dem sattgrünen Apennin. Zunächst ist es eine etwas wackelige Angelegenheit, doch sobald der Korb die ersten Höhenmeter überwunden hat, fährt er stabil mit dem Wind. Es geht hinauf auf 20, 50, 80 Meter.

Dann umgibt mich plötzlich eine unglaubliche Stille. Von oben blicke ich auf Canossa, Ciano d’Enza und Rossena – und fühle mich wahrlich wie im Märchen. Ach wie schön wäre es doch, wenn man sich solch einen feinen Ansitz mit Wachturm, Kerker und Burgzinnen leisten könnte. Mathildes Geist, so scheint es, hat auch mich gefangen genommen.

Mehr Informationen:

Castello di Rossena

Tel:. (00 39 / 05 22) 87 89 74

Tourismusamt der Emilia Romagna

www.emiliaromagnaturismo.it/de

Im Frühjahr, jeden letzten Sonntag im Mai, findet die „Corteo Storica Matildico“ in Quattro Castella bei Canossa statt. Seit 1955 wird rund um das Castello di Bianello das Leben der einflussreichen Herzogin Mathilde in farbenprächtigen Kostümen erzählt.

Ein weiteres Highlight ist der Palio in Matildico Vetto am zweiten Julisonntag, mit traditionellen Spielen, einer Kostümparade, Handwerksvorführungen und einem mittelalterlichen Markt.

Nicole Adami