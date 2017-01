Adrenalin für Jedermann

Volksskirennen haben eine lange Tradition - vor 34 Minuten

NÜRNBERG - Das Adrenalin steigt, Skibrille und Helm werden noch mal zurecht gerückt, die Hände umklammern die Skistöcke. „Drei – zwei – eins – go!“, jetzt heißt es einfach nur den besten Schwung setzen und vielleicht einen Platz auf dem Siegerpodest ergattern. Das Wichtigste aber ist es, dabei zu sein! Volksskirennen haben eine lange Tradition. Und egal, ob man nun selber mitfahren oder nur kräftig anfeuern möchte: Ein Ausflug zu den Wettkämpfen lohnt garantiert. Die Stimmung ist toll, die Skigebiete sind erste Klasse. Wir stellen die wichtigsten Volksskirennen in der Schweiz, in Österreich und in Italien vor.

Mit dem Besen im Skilift: Viele Teilnehmer der Belalp-Hexenabfahrt in der Schweiz sind entsprechend angezogen. © Foto: Olivier Maire / dpa



Mit dem Besen im Skilift: Viele Teilnehmer der Belalp-Hexenabfahrt in der Schweiz sind entsprechend angezogen. Foto: Foto: Olivier Maire / dpa



Mürren: Inferno-Rennen

Der Klassiker unter den Volksskirennen ist das Inferno-Rennen in Mürren. Bereits zum 74. Mal treffen sich in diesem Winter 1850 Teilnehmer aus aller Welt zu Füßen von Eiger, Mönch und Jungfrau im Berner Oberland. Start ist am 21. Januar auf 2970 Meter Höhe etwas unterhalb vom Kleinen Schilthorn. Knapp 15 Kilometer und 1990 Meter Höhendifferenz müssen hinunter nach Lauterbrunnen bewältigt werden. Das Inferno-Rennen geht auf die Idee von fünf skiverrückten Briten aus dem Mürrener Kandahar-Skiclub zurück.

www.inferno-muerren.ch

Belalp: Hexenabfahrt

Etwas schauriger ist der Hintergrund des zweiten großen Volksskirennens der Schweiz, der Belalp-Hexenabfahrt. Eine Legende rankt sich um eine Hexe und einen frommen Mann, der auf dem Kirschbaum in Blatten zu Tode kam. Jahrhunderte später hat der Skiclub Belalp zu Ehren des Mannes die Hexenabfahrt ins Leben gerufen. Zum Teil als Hexen verkleidete Skifahrer verfolgen auf der zwölf Kilometer langen Hexenabfahrt zwischen Hohstock und Blatten die Walliser Sage. Der Startschuss fällt am Sonntag, 14. Januar, um 9.30 Uhr am Hohstock in 3100 Meter Höhe, das Ziel liegt auf 1300 Metern!

www.belalphexe.com

Lech am Arlberg: Der Weiße Ring

Ein Superlativ unter den Volksskirennen ist der „Weiße Ring“ in Lech am Arlberg. Das längste Skirennen der Welt fordert ambitionierte Skifahrer und Snowboarder mit 22 Kilometer Abfahrten und insgesamt zu überwindenden 5500 Höhenmetern. Gestartet wird am 21. Januar um neun Uhr an der Rüfikopfbahn in Zwanzigergruppen, die in Abständen von drei Minuten ins Rennen gehen. Vor ihnen liegt die gigantische Runde von Lech nach Zürs über Zug und Oberlech zurück nach Lech. Um 13 Uhr werden die Sieger im Zielbereich mit Medaillen belohnt. Den Streckenrekord von etwas unter 45 Minuten hält der ehemalige Olympiasieger aus Lech, Patrick Ortlieb, der bisher noch keinen „Weißen Ring“ ausgelassen hat.

www.derweissering.at

Allgäu: Dynafit Skimo Challenge

Die „Dynafit Skimo Challenge“ in der Region Füssen im Allgäu bietet sportlichen Skitourengehern die Möglichkeit, an zwei Tagen in zwei Skitourenrennen mit ganz unterschiedlichem Charakter an den Start zu gehen. Am 4. März geht es los mit dem „Tegelberg Vertical“ am Tegelberg bei Schloss Neuschwanstein: 3,3 Kilometer und 882 Höhenmeter nehmen die Teilnehmer unter die Tourenskier vom Start bis zum Zieleinlauf an der Bergstation der Tegelbergbahn. Am nächsten Tag fordert der Breitenberg-Marathon noch mehr Kondition: Das Streckenprofil zeigt hier 18 Kilometer Länge, 1689 Höhenmeter Aufstieg und 1031 Höhenmeter Abstieg. Der Startschuss fällt um zehn Uhr an der Talstation der Breitenbergbahn. Wer erst einmal in die Skimo-Atmosphäre reinschnuppern möchte, der nimmt die „Jedermann-Variante“ von der Breitenberg-Talstation zur Hochalphütte am Breitenberg. Er hat dann nur sechs Kilometer und 680 Höhenmeter ohne Tragepassagen vor sich.

www.skimo-challenge.de

Gröden: Südtirol Gardenissima

Auf die Plätze, fertig, los! Bereits zum 21. Mal ertönt inmitten der beeindruckenden Dolomiten-Kulisse am 1. April der Startschuss zum längsten Riesentorlauf-Rennen der Welt, der Südtirol Gardenissima. Abgesteckt ist der neun Kilometer lange Kurs von der Seceda-Alm bis zur Talstation Col Raiser, der Höhenunterschied beträgt 1033 Meter. 650 Sportler dürfen an den Start gehen, die Kategorien reichen von nationalen und internationalen Skiathleten über Skilegenden wie Isolde Kostner, Peter Runggaldier, Marc Girardelli und Regina Häusl bis zum Otto Normalskifahrer. Am Sonntag dürfen bei der Gardenissima-Kids die Nachwuchsstars ihre Rennstärke beweisen.

www.gardenissima.eu

St. Anton: Der Weiße Rausch

Ein einzigartiges Spektakel im Schnee erwartet Teilnehmer und Zuschauer, wenn am 22. April in St. Anton am Arlberg der Startschuss zum Kultrennen „Der Weiße Rausch“ fällt. Um 17 Uhr geht es los mit dem Massenstart am Vallugagrat auf 2650 Meter Höhe. 555 Skifahrer, Kurzskifahrer, Snowboarder und Telemarker setzen sich gemeinsam in Bewegung. Neun Abfahrtskilometer und 1300 Höhenmeter fordern die Kondition. Die Schnellsten kommen in acht Minuten und einigen Sekunden im Ziel an, Zeiten zwischen elf und 18 Minuten sind noch gut. Nach der Siegerehrung an der Galzigbahn werden in der Fußgängerzone von St. Anton die Sieger gefeiert. Und zwar ausgiebig.

www.arlbergadler.eu

Sabine Metzger