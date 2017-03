Auf der Sonnenseite im Trentino

TRIENT - Zerklüftete Berggipfel, viel Sonne und noch mehr Dolce Vita: Wer Lust auf Frühlings-Skifahren hat, ist in Italien richtig. Zum Beispiel im Trentino.

An einer der modernen Liftstationen © Jürgen Dennerlohr



Ein Weltcuprennen, das wär‘s noch. Weltcuprennen werden im Fernsehen übertragen, das steigert den Bekanntheitsgrad. Zunächst ist Riccardo Franceschetti aber schon mal stolz und glücklich, dass es im Fassatal in zwei Jahren eine Ski-Weltmeisterschaft geben wird. Zwar kommen nicht die ganz großen Stars des alpinen Rennzirkus, sondern "nur" die Junioren, aber als WM-Ort kann man allemal punkten.

Riccardo, der passionierte Skilehrer, war früher Bürgermeister von Moena, der zentralen Kleinstadt in Val di Fassa, und er weiß natürlich, wie sehr die Region vom Tourismus profitiert. Und wie wichtig es für das Trentino, die autonome Provinz, ist, sich neben Südtirol zu positionieren.

Denn gerade die Skifahrer, die von Deutschland aus über den Brenner kommen, machen oft gleich halt an Plose oder Kronplatz oder biegen hinein inweltberühmte Grödnertal. Doch wer es italienischer, mag, für den lohnt es sich allemal, weiterzufahren bis Bozen und dann hinein in das Herz der Dolomiten, Richtung Marmolada. Da, wo noch Ladinisch gesprochen wird.

An Superlativen ist das alles ohnehin nicht zu übertreffen. Mit 1200 Pistenkilometern rühmt sich "Dolomiti Superski", nicht weniger als das "Nr. 1 Skigebiet der Welt" zu sein. Herrliche Abfahrten gibt es überall, und natürlich die grandiosen Ausblicke auf die beeindruckenden Formationen der Dolomiten, das Dahingleiten oft ganz nah am Fels. Das einzige Problem von "Dolomiti Superski": Die verschiedenen Pisten sind nicht immer miteinander verbunden, insgesamt zwölf eigenständige Skigebiete konkurrieren um die Wintersportler.

Die schwarze Superpiste

Da gilt es gerade für die Kleineren, nicht abgehängt zu werden. Und so wurde am San Pellegrino, wohin von Moena aus — wie auch auf die benachbarte Alpe Lusia — der Skibus im Viertelstundentakt verkehrt, nicht nur viel Geld in neue, komfortable Lifte wie die Kabinenbahn Castelir-Fassane-Morea oder Beschneiungsanlagen investiert. Es wurde auch eine komplett neue Piste angelegt: Die schwarze "Volata" startet in 2510 Meter Höhe bei der Bergstation der Seilbahn Col Margherita und führt, superschnell und technisch anspruchsvoll, über 2350 Meter Länge und ein Gefälle von teils über 50 Prozent hinunter bis auf 1879 Meter. 2019 werden sich hier die weltbesten Nachwuchsrennläufer messen.

Den Dolomiten ganz nah ist man beim Skifahren im Trentino. Bei diesem Ausblick tut die Rast vor der Hütte besonders gut. © Jürgen Dennerlohr



Dass Fernsehpräsenz aber nicht alles ist, zeigt sich wenige Kilometer weiter im Val di Fiemme. Wintersportfans ist der Name bestens geläufig, nicht weniger als dreimal fand hier bereits die nordische Ski-Weltmeisterschaft statt, zuletzt 2013. So denken viele spontan an hunderte von Loipen-Kilometern. Nicht aber daran, dass von Predazzo, gleich neben den Skisprungschanzen, die Gondelbahn hinauffährt zum Rifugio Gardoné. Und das wiederum ist der Einstieg ins Skigebiet Latemar, womit sich hinüber bis in‘s nächste Tal, nach Obereggen, länderübergreifend zwischen Trentino und Südtirol skischaukeln lässt.

Der neueste Clou hier: Die erste Telemix-Liftanlage in Obereggen, eine Kombination aus automatisch kuppelbarer Sesselbahn und Kabinenbahn, ideal auch im Sommer nutzbar für die Rodelbahn. Dazu kommt das neue, moderne Bergrestaurant am Oberholzlift mit seiner dreigliedrigen, der Sonne zugewandten Panoramaterrasse.

Nach dem Frühstücksskilauf an den Gardasee

Der Sonne zugewandt ist man eigentlich immer und überall auf der Alpensüdseite und so ist man hier seit jeher besonders bemüht, die Pisten möglichst gut zu pflegen. Dank der eisigen ersten Wochen dieses Jahres konnten die Beschneiungstechniker Vollgas geben und eine ordentliche Unterlage schaffen. Und auch wenn die Flocken heuer eher spärlich fielen und wenn vor Ostern südlich des Brenners und in den Tälern schon längst die Natur erwacht und die Frühlingsblumen erblühen, sind die Abfahrten in einem doch erstaunlich guten Zustand.

Schon sehr italienisch muten die Häuser im Trentino an. © Jürgen Dennerlohr



Bis Anfang April dauert die Saison in Alpe Lusia / San Pellegrino und in Val di Fiemme / Obereggen werden die Lifte bis Ostern laufen. Die hohe Lage macht‘s möglich. Wer die 50 beziehungsweise 100 Pistenkilometer dann abgecarvt hat und größere Herausforderungen sucht, der braucht nur ein Stück weiter hinein zu fahren in das Tal, nach Canazei, und dort in die berühmte Sella Ronda einsteigen.

Ja genau, das Tal. Denn das Val di Fassa und das Val di Fiemme sind eigentlich eins. Je nach Abschnitt vor oder nach Moena mit verschiedenen Namen. Das Val di Fassa gehörte einst zum Fürstbistum Brixen, das Val di Fiemme zu Trient. Die alten Bezeichnungen sind geblieben. Heute ist alles Trentino, das sich übrigens bis hinunter an den Gardasee erstreckt. Ein lohnender Abstecher für alle, die nach dem Frühlingsskilauf vielleicht schon ein bisschen Frühsommerluft schnuppern wollen.

Mehr Informationen:

www.visittrentino.it, das diese Reise unterstützt hat, sowie www.visitfiemme.it und www.fassa.com

Jürgen Dennerlohr