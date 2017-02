Auf ins Retro-Land!

POLOZK - Im Januar verkündete der autoritäre weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko die Abschaffung der Visumspflicht bei Kurzzeit-Aufenthalten für die Bürger von 80 Ländern. Auch Touristen aus Deutschland dürfen sich jetzt bis zu fünf Tage visumsfrei in Weißrussland aufhalten, wenn sie auf dem Luftweg über den Flughafen Minsk ins Land kommen. Unser Autor reiste nach Osten – nach Polozk, in die älteste Stadt Weißrusslands.

Die orthodoxe „Kirche der Fürbitte der Mutter Gottes“ steht inmitten der Altstadt von Polozk. Sie ist mit ihrer gepflegten Gartenanlage eine der vielen altertümlichen Bauten dieser weißrussischen Stadt. Foto: colourbox.de



Das Bezirkszentrum Polozk liegt 230 Kilometer nordöstlich der weißrussischen Landeshauptstadt Minsk. Die Stadt zählt heute in 85.000 Einwohner. Ein Linienbus braucht etwa dreieinhalb Stunden für diese Strecke. Die Hauptstraßen in Weißrussland sind recht gut ausgebaut, und entsprechen durchaus mitteleuropäischen Standards. Auch die Busse sind in einem ordentlichen und gepflegten Zustand.

Gleichzeitig fühlt man sich schon beim Hinweg nach Polozk wie auf einer Reise mit der Zeitmaschine. Überall sieht man Propaganda-Plakate mit glücklichen Fabrikarbeitern und Kolchos-Bauern, die in ihrem Stil an die Fünfzigerjahre erinnern. Heutzutage wirken diese Plakate so peinlich antiquiert, dass es mit Worten kaum zu beschreiben ist. Die Siedlungen, die man auf dem Weg von Minsk nach Polozk zu sehen bekommt, verstärken den Eindruck. Man hat das Gefühl, man befindet sich bei den Dreharbeiten eines historischen Films über das Alltagsleben in der Sowjetunion. Alles wirkt wie eine riesige Filmkulisse.

Weißrussland ist bekannt für seine Architektur im stalinistischen Zuckerbäckerstil. Das Kennenlernen des beinahe allgegenwärtigen „sozialistischen Klassizismus“ gehört zu den wichtigsten Beweggründen für eine Reise in dieses Land. Es hat einen gewissen Charme. Und auch heute noch werden viele Gebäude in Weißrussland im gleichen Zuckerbäckerstil errichtet — ein Umstand, der von der politischen Führung ausdrücklich gewünscht und begrüßt wird.

Alle Vorurteile bestätigt

Es gibt Reisen, die für Überraschungen sorgen. In Weißrussland dagegen hat man den Eindruck, dass alle Klischees und Vorurteile, die es über das Land gibt, bestätigt und sogar verstärkt werden. In Polozk gibt es nur ein größeres Hotel mit dem Namen „Dswina“ – selbstverständlich im stalinistischen Zuckerbäckerstil. Auch das Interieur wird im Sowjet-Look gehalten. Und zwar mit kürzlich hergestellten Möbeln im Retro-Stil. Alles schön auf alt getrimmt. Präsident Alexander Lukaschenko, der hier wie ein Abgott verehrt wird, bezeichnet sich gerne als Diktator. „Bei uns in der Diktatur“ – so beginnen viele seiner Reden, die das weißrussische Fernsehen überträgt. Allerdings darf er sich nur selbst „Diktator“ oder „Tyrann“ nennen. Jeder Bürger, der diese Worte wiederholen würde, könnte leicht ins Gefängnis kommen, zumindest jedoch seinen Arbeitsplatz verlieren.

Die Prachtstraße von Polozk heißt Franzisk-Skoryna-Prospekt. Entlang dieser Meile sind für Touristen nicht nur die in den Fünfzigerjahren erbauten, öffentlichen Gebäude im Zuckerbäckerstil interessant. Es lohnt sich auch, Bekleidungs-, Haushaltswaren- und Elektronikgeschäfte zu besuchen. Besonders Landeserzeugnisse werden hier feilgeboten — verkauft von sowjetisch wirkenden, grimmigen Verkäuferinnen.

Ob der Kauf der weißrussischen Fernsehgeräte Horizont und Vityas für westliche Reisende zu empfehlen ist, sei aber dahingestellt. Kurios ist es jedoch zu beobachten, dass es sich ein europäisches Land leistet, heutzutage solche Elektronik-Artikel und Haushaltswaren in großen Massen herzustellen. Die Ware ist auf dem technischen Stand der Siebziger- oder Achtzigerjahre — und sieht auch so aus.

Kleidung oder Schuhwerk „Made in Belarus“ würde modebewusste Käufer ebenfalls eher verschrecken — für Retro-Look-Liebhaber wiederum kann es ein endloser Fundus sein. Weißrussland ist ein Mekka, ein Paradies, ein Muss für Sowjet-Nostalgiker. Diesen Ruf hat das Land — und dem wird es voll und ganz gerecht. Würde die Deutsche Demokratische Republik im Jahr 2017 noch existieren, könnten auch deutsche Geschäfte heute ganz ähnlich aussehen.

Puppen im Souvenirladen

Es wäre aber falsch zu behaupten, in Weißrussland gäbe es außer seltsamen Massenerzeugnissen der hiesigen Industriebetriebe nichts zu erstehen. In Polozk, sowie in anderen größeren Städte, gibt es viele Souvenirläden, in denen man Erzeugnisse der örtlichen Kunsthandwerker preiswert erwerben kann — etwa wunderschöne Puppen aus Stroh oder Decken aus Leinen.

Erwähnt wurde die Stadt erstmals 862 in der Nestorchronik — der ältesten ostslawischen Schriftquelle. Von der Mitte des zehnten bis zum Ende des 14. Jahrhunderts existierte ein unabhängiges Polozk-Fürstentum, das weißrussische Historiker heutzutage als „den ersten weißrussischen Staat“ bezeichnen. Damit gilt Polozk als „die Wiege der weißrussischen Staatlichkeit“.

Der wohl bekannteste Sohn der Stadt ist der Universalgelehrte Francysk Skaryna (1486 – 1541). Er besuchte hier die katholische Klosterschule. Später studierte er Philosophie und Medizin und gründete 1517 eine Druckerei in Prag, die eine Übersetzung der Bibel in die weißrussische (weißruthenische) Sprache herstellte. Es sollte das erste gedruckte Buch in der Muttersprache der Weißrussen sein.

Gegen den Willen der Eltern zur Nonne

Doch das ist nicht das einzig Bemerkenswerte an Polozk. Das Euphrosyne-Erlöser-Kloster gehört zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Es wurde von Fürstin Euphrosyne (1110-1173) gegründet, der Tochter Georgi Usjaslawitschs, des regierenden Fürsten des Fürstentums Polozk. Als junge Frau entschied Euphrosyne gegen den Willen ihrer Eltern Nonne zu werden. Die als Schutzheilige verehrte Frau gründete dann mehrere Klöster und religiöse Schulen in Weißrussland. Zu Lebzeiten von Euphrosyne wurde im Kloster von Polozk die Christi-Verklärungskirche gebaut. Sie ist bis heute erhalten und gilt als älteste Kirche Weißrusslands.

Auch für Museumsliebhaber hat Polozk einiges zu bieten. Das Stadtmuseum befindet sich in einer ehemaligen lutherisch-evangelischen Kirche, erbaut am Ende des 19. Jahrhunderts. Es veranschaulicht unter anderem die Rolle Polozks bei den kriegerischen Auseinandersetzungen der letzten Jahrhunderte. Weißrussland hatte es in vielerlei Hinsicht oft besonders hart getroffen.

Von Ilja Brustein