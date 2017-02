Jeden Win­terabend, wenn die Skifahrer beim Après sind, rücken Martin Hanser und seine Kollegen in Kals am Großglockner mit ihren Pistenbullis aus, um den Gästen für den nächsten Tag perfekte Abfahrten zu präparie­ren.

Skifahren in Frankreich, das fanden die deutschen Winterurlauber vor allem nach den Olympischen Spielen 1992 in Albertville sehr faszinierend. Mittlerweile zieht es immer weniger Deutsche in die Savoyer Alpen. Eigentlich schade, wie diese Bilder aus dem Skigebiet La Plagne zeigen.