Aus Grau mach Bunt in Glasgow

Die schottische Stadt hat Platz für junge Kultur - vor 6 Minuten

GLASGOW - Wo Schiffbauer einst im Smog qualmender Schornsteine große Pötte für die Weltmeere schmiedeten, wo Hafenarbeiter Berge von Kohle, Stahl und Baumwolle verluden, da blüht heute die Kultur. In Clubs, Pubs und Hinterhöfen von Glasgow proben junge Musiker den Sound von morgen. Andere eröffnen in leerstehenden Läden bunte Galerien oder schrille Cafés. Werften, Baumwollspinnereien und Fabriken, die Glasgow im 19. Jahrhundert zur zweitgrößten Metropole des Britischen Weltreichs gemacht hatten, sind verschwunden.

Die Bridgegate in Glasgow. © Robert B. Fishman



Im SWG3, einer ehemaligen Tabakfabrik von 1915, sitzt Alec Farmer an einer Nähmaschine. Nach dem Abschluss der Glasgow School of Arts, einer der bekanntesten britischen Kunsthochschulen, hat er Müll gesammelt. "Ich wollte mich als Designer selbstständig machen und hatte kein Geld für Material", erzählt der 27-Jährige mit der Wollmütze auf dem Kopf. Aus alten Sofas und anderen ausrangierten Objekten holte er sich Stoffreste, um daraus seine ersten stabilen Taschen zu fertigen.

Inzwischen hat sein Label Trakke sechs Angestellte. In einem offenen Raum des Kultur- und Gründerzentrums SWG3 nähen sie Rucksäcke, Umhängetaschen und Accessoires. "Handmade in Glasgow" steht auf jeder seiner Taschen. Die Rohstoffe kauft er in der Region: Harris-Tweed-Wolle von den Hebriden-Inseln, in Schottland gewachste Baumwolle. Alecs Nachbar Emlyn sitzt am Schreibtisch hinter einer Glaswand. Die Tür steht offen. Seine Arbeiten hängen an den rohen Backsteinwänden des vier, fünf Meter hohen Lofts: Druckgrafiken und Entwürfe für Kataloge, Flyer, Plakate. "Glasgow hat Platz für alle", meint Emlyn.

Bezahlbare Preise

Verlassene Fabriken haben Stadt oder private Investoren zu Kulturzentren umgebaut. Kreative Gründer mieten die Räume zu für britische Verhältnisse bezahlbaren Preisen. Mindestens so wichtig wie die Freiräume sind dem jungen Designer die Netzwerke: "Wenn ich etwas nicht kann, finde ich jemanden, der mir hilft."

Die 650 000-Einwohner-Stadt hat ein Herz für Kunst und Kultur. Viele Konzerte und Ausstellungen kosten keinen Eintritt. Das Mono zum Beispiel verlangt für einen Auftritt der stadtbekannten "The Yummy Fur" nur die üblichen fünf Pfund. Zusammen mit Gästen sitzen die vier Musiker vor dem Club, quatschen, rauchen und trinken ein Bier oder das Lieblingsgetränk vieler Glasgower: das klebrigsüße "Irn Bru".

Eine der vielen Kirchen in Glasgow. © Archiv



DIY-City, Selbermacher-Stadt, nennt Mono-Barmann Mitch Glasgow. Der 22-Jährige will Profi-Musiker werden. Bis die Einnahmen reichen, jobbt er hinter der Theke. Wer – wie viele in dieser Stadt – mit wenig Geld auskommen muss, findet Billiges auf dem Flohmarkt The Barras. Auf den löchrigen Teerwegen zwischen verfallenden Baracken bieten Händler auf Klapptischen billige Bettwäsche, Kunststoffschuhe, buntes Plastikspielzeug aus China, Handyhüllen und andere Allerweltsware feil.

"Scheißwetter", murmelt die füllige Blondine hinter dem Tresen der Imbissbude auf die Frage, ob auf dem Markt am Samstagmorgen immer so wenig los sei. Wortlos schiebt sie in einem abgeschlagenen alten Becher Tee für 80 Pence auf die Theke. An einem der verschraubten Resopaltische sitzen die einzigen Gäste bei Fish and Chips. Draußen rasen schwarze Wolken über den Himmel. Der Wind reißt an den Schirmen der Verkaufsstände.

Zur Millionenstadt herangewachsen

Im Zentrum erinnern Art déco-Bauten wie das Beresford House, gregorianische und viktorianische Stadtvillen oder die Kunsthochschule des Jugendstilarchitekten Charles Rennie Mackintosh an Glasgows goldene Zeiten. Im späten 19. Jahrhundert gönnte sich die mit Werften, Stahlwerken, Textilfabriken, Kohlegruben und Baumwollhandel zur Millionenstadt herangewachsene Metropole den größten britischen Bahnhof außerhalb Londons.

Paul Lyons, der Besucher durch die Central Station führt, zeigt zur Decke: "48 000 Glasfenster", erklärt er und führt zu einer versteckten Tür in der hintersten Ecke der Halle. Seinen Bahnhof nennt der begeisterte Eisenbahner einen Eisberg. Denn das meiste sieht man nicht. Unter den Gleisen breitet sich auf drei Quadratkilometern eine geheime Welt aus: Lagerhallen, unterirdische Schienen, Bahnsteige und ein Kanal zum Fluss Clyde.

Paul erforscht seit 20 Jahren die Tiefen des Glasgower Hauptbahnhofs. Mehr als 13 000 Flüchtlinge, alles andere als willkommen, hatten den Bahnhof in den 1870er-Jahren von Hand gebaut: Tagelöhner, die schottische Clansherren und englische Grundbesitzer aus den Highlands vertrieben hatten, um dort Schafe für die Wollproduktion zu züchten. "Völkermord" nennt Paul die Highland Clearances, die "Säuberung" des Hochlands im 19. Jahrhundert.

Die Argyle Street, heimliche Hauptstraße des neuen kreativen Glasgow, führt vom Hauptbahnhof nach Westen über die zweitälteste U-Bahnlinie der Welt, welche die Innenstadt in einem Ring umschließt, durch Glasgows Univiertel Finnieston. Es gibt hippe Sushi-Bars und witzige Kneipen, vor denen junge Leute in der Abendsonne sitzen; Designer-Läden, Galerien und Restaurants wie das Finnieston, in dem die Köche schottische Arme-Leute-Rezepte modern und leicht interpretieren.

"Coolste Gegend des Königreichs"

"Coolste Gegend des Königreichs", befand kürzlich die Londoner Zeitung Sunday Times, die normalerweise alles außerhalb der Hauptstadtgrenzen befindliche bestenfalls als "idyllisch" bezeichnet. In einem der bunt angestrichenen Häuschen in der Argyle Street sitzt Sam Smith in einen winzigen, mit Tonbandgerät, Verstärkern und Elektronik vollgestopften Raum. An einem Mischpult baut er gerade eine Aufnahme zusammen. "Das Meiste produzieren wir analog", erklärt der 40-Jährige. Jungen Musikern gibt er Kurse am Mischpult, "damit sie auf Augenhöhe mit Toningenieuren und den Betreibern großer, kommerzieller Studios verhandeln können".

Im Jahr 2002 zog er der Liebe wegen aus England her. Die Freundin ist weg, die Musik und seine Begeisterung für Schottlands größte Stadt sind geblieben. Seine Inspirationen holt sich der Komponist, Musiker und Produzent auf der South Side, der anderen Seite des Flusses. Er zeigt leerstehende Fabriken, Brachland, auf dem sich Löwenzahn und andere Wildkräuter ansiedeln. Er versteht nicht, warum seine Wahlheimat die viktorianische Industriearchitektur verfallen lässt.

In Liedern schreibt er sich den Ärger darüber und die Melancholie der South Side von der Seele. Er besingt das echtere Glasgow, rau, kantig, grob und herzlich, jenseits der teuren Designläden und schicken Cafés im West End. "Hier hatten viele heute bekannte Bands wie Franz Ferdinand ihre ersten Auftritte", erinnert sich Sam beim Anblick eines graubraunen Kastens: "Gran Ole Opry" steht im örtlichen Dialekt leuchtend blau über dem Eingang. "Ein sozialer Club, altmodisch." Auf der South Side sieht Sam Glasgows Freiraum der Zukunft.

Robert B. Fishman