Ausflug aufs Glatteis

WEISSENSEE - Während Hobbysportler auf den spiegelglatten Bahnen genussvoll dahin gleiten, gehen Eisschnellläufer regelrecht auf Rekordjagd: Der zugefrorene Weißensee ist das europäische Zentrum des Natureislaufs.

Den ganzen Winter ziehen sie ihre Runden über den zugefrorenen See: Hobby-Eisläufer, aber auch Profis, die sich auf Wettkämpfe vorbereiten. © Johanna Stöckl



Es ist stockfinster als wir an unserem Hotel ankommen. Und still. Der viele frisch gefallene Schnee verschluckt jedes Geräusch. Obwohl wir keine 20 Meter vom Ufer des Weißensees entfernt stehen, erkennen wir nichts. Als ich tags darauf im Zimmer den Vorhang öffne, kreische ich vor Freude. Vor mir liegt der See. Dicke Schneekissen haben sich über Zäune und Hausdächer gestülpt.

"Zu Kathrein friert der See zu. So lautet eine alte Bauernweisheit", sagt Norbert Jank, den man hier den Eismeister nennt. Diese Weisheit hat sich noch jedes Jahr bestätigt. Ab Mitte November wächst an den Ufern die Eisschicht heran, die den Weissensee ab Mitte Dezember zum Mekka des Natureislaufs in Europa macht. Auf dem Spielplatz der Natur geben sich Eisläufer, Eisschnellläufer, Hockeyspieler oder Eisstockschützen ein Stelldichein.

Der 66-jährige Norbert Jank kennt den See wie kein anderer in der Region. Seit über 30 Jahren kümmert er sich in den Wintermonaten ausschließlich um das Eis und zaubert mit einigen Helfern eine bestens präparierte Oberfläche. Die vier bis acht Meter tiefe Westseite des Sees friert deutlich schneller zu als der Ostteil, mit seinen 80 Metern Tiefe. In richtig kalten Wintern wird die gesamte Seeoberfläche von einer 0,5 Meter dicken Eisschicht überzogen. So ergibt sich im Idealfall eine befahrbare Natureisfläche von 25 bis 30 Hektar. "Das gibt es sonst nirgends auf der Welt", sagt Jank stolz und zeigt dabei auf eines seiner Fahrzeuge, handelsübliche kleine PKW, die er für die Präparierung der Eisoberfläche hat umbauen lassen.

Manche haben an der Front einen Pflug montiert, um die Eisbahnen bei Bedarf von Schnee zu befreien. Andere ziehen einen sechs Meter breiten rollenden Besen hinter sich her, um das Eis zu säubern. Ein Fahrzeug, Jank nennt es Eishobel, glättet die Oberfläche, falls sie ruppig ist. "An 70 bis 80 Tagen kann man bei uns am Weißensee Eislaufen", fährt Jank fort. Das Eis ist damit einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren der Region.

Der Tourismus floriert rund um den 930 Meter hoch gelegenen See am Fuße der Gailtaler Alpen. Besonders beliebt ist die Region bei den eislaufverrückten Niederländern. Auf dem idyllischen See, dessen Ostufer sich völlig unverbaut präsentiert, tragen sie seit Jahren ihre "Alternative 11-Städtetour" aus.

Lang, lang ist’s her

Natürlich wollen wir selbst auch Eislaufen. Oje. Lang, lang ist’s her. Als ich das letzte Mal Eislaufen war, gab es noch keine Klappkufentechnik. Ob ich in meinem Langstreckenschuh überhaupt die Kurve kriege? Zögerlich die ersten Fahrversuche. Wolfgang Wernitznig, der für die Eislaufakademie am Weißensee arbeitet, zeigt uns Übungen, die simpel ausschauen, aber durchaus schwierig sind. Nach etwa 30 Minuten werden wir sicherer und stabiler.

In der Dämmerung gleiten wir schließlich über den See. Es ist still. Die Luft kalt. Man kann nur das Klappen unserer Kufen hören. Ich fühle mich an meine Kindheit erinnert und schwöre mir, im nächsten Winter wieder hierher zu kommen. Ich hatte doch glatt vergessen, wie schön Eislaufen sein kann.

Wernitznig ist ein gefragter Mann am See. Vielseitig sein Arbeitsfeld. Auch die Schneeschuhwanderung läuft unter seiner Führung. Am Rande des kleinen Skigebietes Weißensee, das gerade einmal aus einem Vierersessellift und vier Schleppliften besteht, stapfen wir durch den Wald. Stundenlang. Und wieder: diese Stille! Eingekehrt wird auf einer der schönsten Hütten, die ich je gesehen habe. Auf der Naggler Alm. Wirtin Almut Knaller legt nicht nur Wert auf eine authentische Atmosphäre, sondern auch auf biologische Produktionsweise und Regionalität. Die selbstgemachte Almlimonade ist der Hit. Der Schwarzbeerschmarrn ein Muss.

Als ich später noch einmal den Blick auf den nahegelegenen Sonnenlift richte, erlebe ich ein Highlight. Der Schlepplift steht. Schade. Zwei Skifahrer stellen sich dennoch in die Auffahrtsspur und warten. Und siehe da: Ein Mann springt aus dem Häuschen und wirft den Schlepplift an. Als die zwei Passagiere oben angekommen sind, stoppt der Lift erneut. Ich kann’s nicht fassen! Eine Bergbahn on Demand! Null Wartezeit. Kein Gedränge. Niemand auf der Piste. Für den Besuch im nächsten Jahr, das ist sicher, packe ich die Skier ins Auto.

