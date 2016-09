Bei den ukrainischen Franken

KIEW/PAUSCHING - Weil die Grafenfamilie der von Schönborns neben Franken auch in von den Türken eroberten Gebieten herrschte, lockte sie Bauern und Handwerker aus der Rhön und dem Frankenwald in den damals menschenleeren Südosten Europas.

In den Teilen der Ukraine, in denen Minderheiten wohnen, sind meist auch die Ortsschilder zweisprachig. Foto: Georg Christoph Heilingsetzer



)Beim ukrainischen Bürgermeister Petro Pupasch läuft der Fernseher. Die Nachrichten aus dem Osten des Landes erfordern seine Aufmerksamkeit. Nach dem Tod von Johann Pfeifer, dem letzten deutschen Ortsvorsteher, ist Pupasch 2010 ans Ruder gekommen. Sein Dorf Pausching liegt wenige Kilometer südwestlich von Mukatschewo, der mit knapp 80.000 Einwohnern größten Stadt der gleichnamigen Region in Transkarpatien.

Unter ungarischer Herrschaft war die am Fluss Latorica gelegene Stadt ein Zentrum der jüdischen Orthodoxie. Die Deutschen der Region nennen sie Munkatsch, heute ein bedeutender Industriestandort mit einem ansprechenden Stadtkern, durch den sich eine belebte Fußgängerzone zieht.

Die Sekretärin des Bürgermeisters von Pausching, die ein paar Brocken Deutsch beherrscht, meldet uns per Telefon bei den letzten Deutschen im Ort an. Sie heißen uns herzlich willkommen und servieren Backwerk und Kaffee, später Traubensaft und selbst gekelterten Wein. An der Wand hängt eine Uhr: Sie zeigt die mitteleuropäische Zeit.

Helene Glas hat sich vor vielen Jahren entschlossen. Sie wird, wie auch ihre Tochter und der Schwiegersohn, nicht mehr nach Deutschland gehen. Sie gehören zu den letzten Beharrlichen. „Die Lagernummer, die fertigen Papiere, alles haben wir vorbereitet, aber wir wollen doch nicht gehen. Es ist nämlich auch hier schön“, sagt Frau Glas.

Schon 300 Jahre in Transkarpatien

Unsere Gastgeber sprechen Hochdeutsch, doch manchmal streuen sie Wörter ein, die ihrer Mundart entspringen oder die dem Ungarischen oder Ukrainischen entlehnt sind. Als Helene Glas Ende der 1920er Jahre geboren wurde, war Pausching noch ein deutsches Dorf. Die deutsche Volksgruppe lebt nun schon mehr als 300 Jahre in Transkarpatien. Nach den siegreichen Kriegen der Habsburger gegen das Osmanenreich sollten die fast menschenleeren neuen Gebiete im Nordwesten des Königreichs Ungarn ab 1683 besiedelt werden. Dreimal riefen die habsburgischen Kaiser durch Kolonisationspatente zu Ansiedlungsvorhaben auf.

Auch die Grafen von Schönborn, denen das Gebiet nach der Niederwerfung eines Aufstands zugeteilt worden war, lockten Bauern, Winzer, Handwerker und Holzarbeiter ins verwüstete Land, um es wieder urbar zu machen und so seinen Wert zu steigern.

Die von Schönborns stellten in Franken über Jahrhunderte auch Bischöfe, die bei sich um Aussiedler warben und denen sie eigenen Boden in Aussicht stellten. Vor allem aus den ärmsten und kargsten Gegenden Frankens kamen die Siedler, etwa aus der Rhön und den Hochlagen des Frankenwaldes. Sie gründeten südöstlich von Munkatsch fränkische Dörfer, darunter Pausching, Unterschönborn, Oberschönborn oder Mädchendorf.

Die Auswanderer zogen in zwei- oder vierspännigen Planwagen nach Ulm oder Donauwörth, später auch nach Regensburg. Auf der Donau fuhren sie dann über Wien bis Pest auf Flößen, den so genannten „Ulmer Schachteln“. Von Franken bis zum Reiseziel dauerte die Fahrt etwa fünf bis sechs Wochen. Später kamen aus anderen Regionen noch weitere Deutsche hinzu und damit auch noch andere Mundarten.

Ab 1990 wanderten die meisten aus

Die Franken, die ihren eigenen Dialekt fälschlicherweise als „Schwobisch“ bezeichnen, konnten wegen ihrer einheitlichen Religion, Sprache, ihres Brauchtums und eng geschlossenen Familienverbänden selbst in den widrigsten Zeiten ihre kulturelle Identität erhalten. 1990 läutete der Niedergang der Sowjetunion die letzte Epoche ein. Ein Großteil der Nachfahren der fränkischen Pioniere zog nach Deutschland zurück, viele Familien wurden zerrissen.

„Die Deutschen sind hier in den letzten Jahren fast schon zu Fremden geworden. Heute leben hier nur noch drei rein deutsche und ein paar gemischte Familien“, bedauert Helene Glas. Zu den Ukrainern, Ungarn und Slowaken bestehe nur wenig Kontakt. In die Kirche gehen nur noch acht Frauen zum deutschsprachigen Gottesdienst.

Ein Deutschukrainer führt in Oberschönborn seine Ziegen zur nahegelegenen Weide. Foto: Georg Christoph Heilingsetzer



Das Dorf Unterschönborn wird von Ukrainern, Ungarn und Deutschen gleichermaßen „Schenborn“ genannt. Die Siedlungen sind durch schlechte Straßen verbunden, die nur im Schritttempo zu befahren sind. Vor Nyschnij Koropez zweigt eine kleine Betonstraße ab. Das fahle Licht der Dämmerung lässt alles grau erscheinen, in den Häusern wird schon geheizt. Rauch ringelt sich aus den Schornsteinen, Schwaden ziehen über die Wiesen und Felder. Etwas außerhalb des Dorfes befindet sich der Friedhof. Zwischen den Gräbern wuchert das Gras, doch viele der Toten scheinen von Zeit zu Zeit Besuch zu erhalten. Rund 30 Deutschstämmige leben noch in dem 500-Einwohner-Dorf.

Josef Kaloj wurde 1956 in Barthaus geboren. Der studierte Tierarzt hat es durch Autohandel zu finanziellem Wohlstand gebracht, den er in eine Bäckerei investierte. Später kam ein kleiner ABC-Laden, der in der Westukraine zum Dorfbild gehört, hinzu. Auch in Barthaus gibt es heute nur noch ein paar wenige deutsche Familien. „Es dürfen nicht alle auswandern, sonst wird die Kirche zugesperrt und der Friedhof verödet. Es muss jemand dableiben“, rechtfertigt der Bäcker seinen Verbleib im Dorf.

Zurück in Oberschönborn besichtigen wir die Kirche. Als einer der letzten Deutschen des Dorfes wirkt Eugen Litschauer mit seinen 82 Jahren noch immer als Kirchdiener. Schon sein Vater Josef hat dieses Amt ausgefüllt. Die Kirche mussten die Deutschen aus Geldgründen für die griechisch-katholische Gemeinde öffnen.

Frau Glas, ihre Tochter und der Schwiegersohn werden bleiben. Ebenso Herr Kaloj und Herr Litschauer. Sie sind gebunden an die Orte ihrer Geburt, der Kindheit, Jugend, des Erwachsenseins und Alterns. Die letzten Beharrlichen hängen an ihren Schönborndörfern mit einer Hartnäckigkeit, mit der man sich nur an jene Dinge klammert, die einem manchmal auch wehtun.

Georg Christoph Heilingsetzer