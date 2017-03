Dakar ist die Stadt der Verwandlung

Die Metropole des afrikanischen Senegals ist bunt, laut – und verblüffend kreativ - vor 6 Minuten

DAKAR - Schillernd, das ist der Ausdruck, der für Senegals Metropole Dakar genauso gilt, wie für das ganze afrikanische Land. Die Farben sind hier besonders bunt, die Begebenheiten besonders lustig, die Musik ist besonders laut. Die Anregungen, das Chaos, die Impulse sind grenzenlos.

Geordnet und ruhig sieht die Stadt nur von hier oben aus: Ein Bewohner blickt hinunter auf Dakar. © Joe Penney/Reuters



Geordnet und ruhig sieht die Stadt nur von hier oben aus: Ein Bewohner blickt hinunter auf Dakar. Foto: Joe Penney/Reuters



Der Senegal wirkt wie eine unendliche kreative Ursubstanz, aus der sich in jedem Moment neue Formen, Farben und Talente, neue Ideen entwickeln. Hier kann man sehen, was Verwandlung wirklich bedeutet, wie aus Armut geniale Ideen wachsen. Schneider stellen Kleider und Hosen in kürzester Zeit für wenig Geld her, Café-Touba-Verkäufer wirken wie Magier, wenn sie das heilige Getränk, mit Nelken und Guinea-Pfeffer verfeinert, in hohem Bogen aus der Kanne in den kleinen Becher gießen. Im Senegal kommt unverhofft sehr oft, Überraschungen gibt es praktisch an jeder Ecke.

Das gilt auch für die Hauptstadt Dakar. Sie war noch vor 150 Jahren nur ein kleines Dorf. Inzwischen gedeihen hier nebeneinander internationales Großkapital und afrikanischer Alltag, von einem natürlichen Laisser-faire geprägt. Für den Besuch empfiehlt sich ein kundiger Führer, den man auch nur tageweise anheuern kann. Das garantiert Entspannung.

Ein Volk, das "sich weigerte"

Unbedingt sehenswert ist der Kunsthandwerksmarkt von Dakar, der größte seiner Art im Senegal. Er liegt in Soumbédioune, einer Bucht an der westlichen Uferstraße. Am Vormittag ist die Stimmung hier besonders schön, Händler sitzen unter den Fromage-Bäumen im Schatten und der Markt ist noch relativ leer. So hat man die Gelegenheit, sich verschiedenste Stoffe (handgebatikte Tücher), geflochtene Körbe und Silberschmuckwaren anzusehen. Die Schnitzer fertigen hier Figuren aus Ebenholz aus dem Senegal, schöne Holzplastiken gibt es in allen Variationen.

Einen Besuch wert ist das Museum Théodore Monod im Zentrum, das wichtigste Museum Westafrikas. Es stellt alte Kunstobjekte und Fetische aus dem Senegal und der Region aus und enthält wichtige Dokumente. Die Masken zum Beispiel sind sowohl Ritual- als auch Kunstobjekte.

Das Museum informiert auch über die verschiedenen ethnischen Gruppen in der Region, wie zum Beispiel die Bambara, die aus Mali stammen. Sie widersetzten sich lange Zeit der Islamisierung, ihr Name bedeutet: "Diejenigen, die sich weigern." Nur die Initiierten dürfen an den Riten der Bambara teilnehmen, ihre Kulte sind eng mit der Landwirtschaft verbunden.

Erstklassig gefälschte Rolex

Lebhaft geht es auf dem Marché Sandaga zu, der sich nicht weit entfernt vom Museum Théodore Monod in der Avenue du Président Lamin-Guèye befindet. Hier ist Handeln angesagt. Von der erstklassig gefälschten Rolex bis zu Espadrillos gibt es alles, was ein afrikanischer Markt zu bieten hat. Auch die Dakarer Hausfrauen kaufen hier ihre Waren. Stoff-Fans kommen auf ihre Kosten: Es gibt eine unglaubliche Auswahl feiner, grober, handgewebter und maschinell hergestellter Stoffe.

Ein an seiner mechanischen Nähmaschine allzeit bereiter Schneider bringt die erstandenen Schnäppchen in Sekunden auf Taille und fertigt auch Kopien vom mitgebrachten Lieblingsteilen an. Die Stoffe sind preiswert – bis auf Wachsstoffe von der Elfenbeinküste –, die Schneiderarbeiten ebenso. In ein paar Stunden ist das neue Teil abholbereit. Ausklingen kann der Tag gut in einem der Fischrestaurants im schönen Les Almadies, zum Beispiel im gleichnamigen Restaurant La Pointe des Almadies.

Wer authentischen afrikanischen Tanz liebt, der fährt nach M'bour, 80 Kilometer südlich von Dakar. Hier gibt Nago Koité, der aus einer bekannten Griot-Familie – also einer Familie mit Geschichtenerzählern und Sängern – im Senegal stammt, Tanzunterricht auf der Dachterrasse seines Hauses. Der Tanzworkshop wird von den besten Trommelmusikern des Landes begleitet. Das elementare Lebensgefühl und die Gelassenheit sind es, die man von hier mit nach Hause nimmt und von denen die Sehnsucht geschürt wird.

Mehr Informationen:

www.sapco.sn

Bettina Louise Haase