Das Erbe des Holzknechts

BAD GOISERN - Nach einem schweren Unfall im Wald waren die Bandscheiben ruiniert, mit dem steifen Rücken konnte er sich nicht mehr bücken, war als Holzknecht nicht mehr zu gebrauchen und wurde schon mit Mitte 30 in den Ruhestand geschickt. Doch gelebt hat er noch viele Jahre, ist erst mit 101 gestorben.

Manfred Irendorfer führt durch das Holzknechtmuseum in Bad Goisern. © Jürgen Dennerlohr



In langen Gesprächen mit dem ehemaligen Holzknecht – dem Großvater seiner Frau – hat Manfred Irendorfer viel erfahren über die harte Arbeit und das entbehrungsreiche Leben früher im Salzkammergut. Er erzählt diese Geschichten im Museum in Bad Goisern heute so anschaulich, als hätte er sie selbst erlebt, lässt damit die Zeiten wieder lebendig werden, als gerade im inneren Salzkammergut der enorme Holzbedarf der Bergwerke und Salinen gedeckt werden musste.

Die alte Holzknechtsstube, die „Dürrenholzstube“, war für das Museum im Weißenbachtal abgetragen worden. Vom Heimatverein wurde sie im nahen Müllnerwäldchen unweit der Goiserer Mühle, einer bekannten Adresse für Feinschmecker, neu aufgestellt und mit altem Gerät und Werkzeug eingerichtet.

Ein noch skurrilerer Anziehungspunkt und nur wenige Kilometer vom Holzknechtmuseum entfernt: Das Beinhaus in der Michaelskapelle im Weltkulturerbe Hallstatt, das mit seiner malerischen Lage direkt am Berg und See vor allem asiatische Touristen in Scharen anzieht. In China wurde in der subtropischen Provinz Guangdong der Hallstätter Marktplatz sogar (fast) originalgetreu 1:1 nachgebaut — allerdings spiegelverkehrt, warum auch immer.

Die Entstehung des Beinhauses hatte ganz pragmatische Gründe: Der Friedhof war schlicht zu klein geworden, also gruben die Hallstätter die Gebeine der Verstorbenen aus, um wieder Platz in den Gräbern zu schaffen. Seitdem liegen an die 1800 Schädel fein säuberlich aufgereiht in der Krypta, viele davon sind kunstvoll bemalt und mit den Namen der Toten versehen.

Abtenau als zentraler Ort

Es lohnt sich, auf Entdeckungsreise zu gehen in der österreichischen Region zwischen Gosau und Bad Ischl, für viele ist Abtenau auch im Winter ein zentraler Standort für Ausflüge bis nach Salzburg. Hier gibt es zwar nur eine einzige Bergbahn, doch oben in der gemütlichen Hütte auf dem Karkogel herrscht bei dampfenden Kässpatzen auch spätabends noch munteres Treiben, wenn andernorts die Lichter der Après-Schirmbars längst ausgegangen sind. Die Rodelbahn zieht Einheimische wie Touristen gleichermaßen an, und Einkehr muss sein.

Die Wintersportler bringt der Skibus ohnehin in die Skiregion Dachstein West. Dem Trend größer, toller, teurer will man sich hier nicht anschließen. Von den Einstiegsorten Gosau, Russbach oder Annaberg geht es hinauf in das Heimat-Skigebiet von Skirenläufer Marcel Hirscher, das sich seinen familienfreundlichen Charakter bewahrt hat. Ein Zusammenschluss mit dem bekannten Skigebiet auf der anderen Seite des Dachstein-Massivs, Schladming mit der Weltcup-Piste Planai, ist kein Thema, wäre wohl auch technisch viel zu aufwendig.

Mit 119 Kilometern Piste und 58 Liftanlagen bietet das Gebiet alleine genug Abwechslung für eine Woche Skiurlaub. Neben dem „Dachstein-Powder“, dem hier meist reichlich vorhandenen Naturschnee, kann Christian Grünbart, der Leiter der „Ski Alpin Allianz Dachstein West“, mit einem weiteren Pfund wuchern: Der ganz neu ausgewiesenen Genussrunde „panaronda“, die auf 44 Kilometern herrliche Aussichten auf den knapp 3000 Metern hohen Dachstein bietet.

„Wir sind nicht Ischgl oder der Arlberg“, erteilt Grünbart all jenen eine Absage, die auf Halligalli und „Alpen-Ballermann“ stehen. Er setzt vielmehr auf die herrliche Natur in einer ursprünglichen und geschichtsträchtigen Alpenregion, auf bodenständige Almen statt Selbstbedienungsrestaurants, auf viele feine Gasthäuser für Genießer.

Da macht es dann auch nichts, dass man sich doch ein bisschen an Baron Münchhausens Aufschneiderei erinnert fühlt, wenn man durch das „Kanonenrohr“ saust – die schwierigste Piste im ganzen Skigebiet. In der Region Dachstein West sind eben selbst die schwarzen Pisten etwas gemütlicher als anderswo.

