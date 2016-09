Das erste Mal an Bord

Eine Schiffsreise kann eine Landratte ganz schön ins Trudeln bringen - ein Selbstversuch - vor 55 Minuten

GÖTEBORG - Schon nach zehn Minuten an Bord verliere ich meine Chipkarte fürs Zimmer, zudem fällt mir die Orientierung schwer. Zugegeben: Mein Einstand ist holprig. Doch nach einem Tag fühle ich mich pudelwohl. Nach dem zweiten wie zu Hause.

Nun gibt es kein Zurück mehr, die Kreuzfahrt beginnt. Foto: colourbox.de



Ich bin eben erst an Bord gegangen und stehe nun bedröppelt vor meiner Kabinentür. Die Chipkarte, die ich beim Check-in im Kieler Hafen erhalten hatte, ist fort. Ich muss mir also ein Duplikat organisieren.

Im Lift frage ich einen schicken Hanseaten, in welchem Stock denn die Rezeption sei. „Das heißt nicht Stock, sondern Deck. Das Zimmer ist eine Kabine und Sie fragen an der Rezeption auf Deck 3 bitte nach einer neuen Bordkarte. Viel Spaß auf Ihrer ersten Kreuzfahrt“, erwidert er.

Er hat mich als unsichere Kreuzfahrt-Novizin enttarnt. Gut, ich komme aus Süddeutschland und bewege mich viel in den Bergen. Mit der Seefahrt hatte ich es bisher so rein gar nicht. Ich kenne keine Fachbegriffe, bin kein Segler, mag aber Wasser.

Ob ich mich auf dieser schwimmenden Kleinstadt zurechtfinden werde? Ich bezweifle es. Werde ich mich wohlfühlen? Inklusive Crew befinden sich über 3000 Personen an Bord. Wie sieht es mit Rückzugsmöglichkeiten aus?

Zurück im Lift: Ein Pärchen steigt zu. Die beiden fachsimpeln über das Schiff, als würden sie es schon in- und auswendig kennen. Ich bin umzingelt von Profis, von wahren Kreuzfahrt-Experten und Wiederholungstätern.

Meine Neugierde hat mich dazu veranlasst, meine erste Schiffsreise zu buchen. Ich will herausfinden, warum Kreuzfahrten so boomen. Die mit vier Tagen relativ kurze Reise ist ideal, um mal hineinzuschnuppern. Außerdem hat mich als Skandinavien-Fan die Route angesprochen: Kiel-Kopenhagen-Göteborg-Oslo-Hamburg.

Ohne ständiges Umpacken reisen

Meine neue Bordkarte erhalte ich umgehend. In meiner Kabine studiere ich den Schiffsplan und lese noch schnell im Internet die wichtigsten Begriffe nach: Heck, Bug, Steuerbord, Backbord. Um 18 Uhr läuft das Schiff aus. Zum ersten Mal in meinem Leben verlasse ich Deutschland auf dem Seeweg. Ich genieße das Spektakel mit zahlreichen anderen Passagieren auf dem Oberdeck, gönne mir dann ein Glas Champagner und gehe fein essen.

Die Vorstellung, dass wir morgen früh bereits in Kopenhagen anlegen werden, macht mich selig. Ich erfahre einen Ortswechsel über Nacht, reise ganz entspannt von Deutschland nach Dänemark. Ohne ständig umzupacken. Ohne anstrengende Auto- oder Bahnfahrt. Mir steht kein strapaziöser Flug auf einem engen Sitz bevor.

Nach dem Aufstehen genieße ich in aller Ruhe das Frühstück auf einem der höchsten Decks, Kopenhagen liegt mir zu Füßen. Vergnüglicher kann man sich einem Ort wohl nicht annähern.

Welches Restaurant soll ich besuchen? Eine der vielen Fragen, die sich Neulinge an Bord stellen. Die TUI Mein Schiff ist eines dieser modernen Kreuzfahrtschiffe, auf denen es leger zugeht. Foto: Jürgen Dennerlohr



Überhaupt: Das langsame Ankommen in einer Stadt über das Wasser fasziniert mich. Alleine deshalb lohnt sich eine Kreuzfahrt. Andererseits empfinde ich auch das Ablegen, also den Abschied, als einen feierlichen Höhepunkt.

Als das Schiff am Abend des dritten Tages den Hafen von Oslo in der milden Abendsonne verlässt, ziehe ich sogar in Erwägung, die Verabredung zum Abendessen platzen zu lassen. Zu schön sind die Momente, die ich jetzt an Deck erleben darf, während unser Schiff an zahlreichen kleinen Schäreninseln, auf denen bunt gestrichene Holzhäuser stehen, vorbeischippert. Ein kleines Glas Wein in der Hand genieße ich die zauberhafte Atmosphäre, die ich in einem amateurhaften Handyvideo für die Ewigkeit zu konservieren versuche.

Kopenhagen erkunde ich auf eigene Faust. Für Göteborg in Schweden buche ich eine E-Bike-Tour und radle mit anderen Passagieren auf den Hausberg der Stadt. Später strampeln wir durchs Stadtzentrum und passieren zahlreiche Sehenswürdigkeiten, ehe wir durch die verwinkelten Gassen des berühmten Haga-Viertels fahren. In Oslo erwandern wir mit einemGuide die geheimen Ecken der Stadt. Der abschließende Schiffstag mit Kurs auf Hamburg kommt mir sehr gelegen. Heute will ich einen auf Faultier machen, nichts planen, das Schiff mit seinen Annehmlichkeiten genießen, vielleicht im Pool schwimmen, endlich ein paar Stunden im SPA relaxen und und und ...

Wahre Schätze an den Wänden

Doch dann lade ich mir die schiffseigene App aufs Telefon, entdecke einen mobilen Kunstguide und tausche Sauna gegen Kunstrundgang. Immerhin 6000 Exponate zeitgenössischer Kunst sind über das Schiff verteilt, hängen in Restaurants, Bars und anderen öffentlichen Plätzen. Ein Teil der Werke sind exklusive Auftragsarbeiten. Auf meinem zweistündigen Rundgang entdecke ich dabei wahre Schätze. So viel Kunst macht hungrig.

In vier Tagen ist es unmöglich, elf Restaurants und 13 Bars an Bord zu testen. Dennoch bin ich beeindruckt von Vielfalt und Qualität des Angebotes. Außerdem verteilen sich die Passagiere auf die unterschiedlichen Restaurants, weshalb ich – entgegen meiner Befürchtung – immer ein ruhiges Plätzchen zum Essen finde.

Meine größte Sorge, dass ich schon nach vier Tagen in die Breite gegangen bin, erweist sich als völlig unbegründet. Gerade wegen des Überangebotes fällt es mir erstaunlich leicht, zu verzichten. Oder besser gesagt: Ich schränke mich ein, genieße ganz bewusst und esse nur noch das, worauf ich richtig Lust habe. Mit der Frage „Wo esse ich heute was?“ beschäftige ich mich daher täglich eingehend.

Anders als auf allen meinen bisherigen Touren erlebe ich den Höhepunkt der Reise, als sie endet. Für die Hafeneinfahrt in Hamburg stelle ich mir extra den Wecker. Ab vier Uhr morgens stehe ich am höchsten Punkt, dem Ausguck über Deck 15, und lasse mich von der Szenerie überwältigen.

Während sich die frühe Morgensonne am Himmel im Wasser spiegelt, erkenne ich am Horizont die Silhouette der City. Heimkommen war noch nie so zauberhaft wie jetzt.

Johanna Stöckl