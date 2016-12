Das Kind ist hier König

GOSAU - Kinderhotels gibt es mittlerweile viele. Doch dass ein Haus schon als Kinderhotel gebaut wird und auch nur auf diese eine Zielgruppe setzt, ist neu. Zu sehen ist dieses neuartige Konzept am Dachstein.

Die Esel freuen sich über Grünzeug. Foto: Michael Husarek



Zwei Esel, zwei Schafe und drei Ziegen, deren Stall mitten in die Hotelhalle hineinragt — das wäre andernorts wohl die Sensation. Im neuen Kinderhotel Dachsteinkönig im oberösterreichischen Gosau laufen zahlreiche andere Angebote den tierischen Attraktionen den Rang ab. Allenfalls wenn die vom opulenten Frühstücksbüffet mitgebrachten Karotten an das Esel-Duo Marlies und Cornelius verfüttert werden, kommt den Vierbeinern etwas Aufmerksamkeit zu.

Kein Wunder, dass die meisten Kinder achtlos an den Tieren vorbeigehen: Sie haben wahlweise die Turnhalle, das Bad mit diversen Wasserrutschen oder die Indoor-Gokart-Bahn im Kopf. „Wir wollten neue Maßstäbe setzen", sagt Hoteldirektor Florian Mayer, von dessen Familie der Großteil der 45 Millionen Euro, die das direkt an der Talstation des Skigebiets Dachstein West gelegene Mega-Projekt gekostet hat, stammt. Maßstäbe haben die Mayers, die zwei weitere Kinderhotels betreiben, definitiv gesetzt. Weltweit, wie der erst 30-jährige Hotelchef betont: „Ein Haus dieser Größe nur für eine Zielgruppe gibt es noch nicht.“ Und, das schiebt er hinterher, „einen Plan B auch nicht“. Familien sollen es also richten — um (fast) jeden Preis.

Denn die Zielgruppe muss vor allem über das nötige Kleingeld verfügen: 240 Euro pro Nacht und Erwachsenen (Essen und nichtalkoholische Getränke inklusive) kostet ein Zimmer. Ein stolzer Preis, der im Gegenzug beinahe grenzen- und zeitlose Bespaßung des Nachwuchses garantiert. Zwölf Stunden am Tag sind die fünf Kinderclubs geöffnet. Los geht es bereits ab einem Alter von sieben Tagen. Knapp zwei Dutzend Erzieherinnen stehen für Babys, Vorschulkinder (als Hauptzielgruppe) und Teeanger bereit.

Bei allen gleichermaßen gut kommt die Softeis-Maschine in der Eingangshalle an: Rund um die Uhr spuckt sie Eis in verschiedenen Geschmacksrichtungen aus. Den permanenten Zugang zu Süßigkeiten lieben die Kinder. Und manche Eltern ebenso. Kein Wunder, dass am Ende eines Aufenthalts der Spruch „Wann kommen wir wieder?“ die Heimfahrt dominiert.

Falls Eltern, diesem Wunsch tatsächlich entsprechen sollten, liegt das auch an dem umfangreichen Erwachsenenangebot des Vier-Sterne-Superior-Hauses: Die 1000 Quadratmeter große Spa- und Wellnesslandschaft genügt höheren Ansprüchen, die Küche und der Weinkeller tun das ebenso. 100.000 Übernachtungen kalkulieren die Betreiber im Eröffnungsjahr — und sind somit auf Anhieb einer der größten Betriebe in Oberösterreich.

Von dem Gästeansturm ebenfalls profitieren werden die Bergbahnen, die direkt gegenüber, keine 150 Meter vom Hotel entfernt, liegen. Mit der Hornspitzbahn geht es mitten in die Skiregion Dachstein West, mit 58 Liften und 120 Pistenkilometern ein mittelgroßes, gemütliches und deshalb familienfreundliches Areal. Eines, in dem viele Hütten für eine einladende Atmosphäre sorgen. Und dank des Gosaukamms, einem Teil des Dachsteingebirges, eines mit einem sagenhaft schönen Panorama.

Toller Blick: die Skiregion Dachstein West. Foto: Michael Husarek



Mama und Papa können die Aussicht unbesorgt auf der Piste genießen, während die Kinder Rodeln gehen oder am hauseigenen Zwergerlhang erstmals die Ski anschnallen. Wird die Sehnsucht nach den Eltern zu groß, folgt ein Anruf aus dem Kinderclub. Zehn Minuten später ist die Familie wieder vereint. Ein Konzept, das offenbar prächtig ankommt: Die 105 Familiensuiten und zwölf Chalets – mit eigener Sauna – sind für 2017 bereits gut gebucht.

Auch jenseits des Skifahrens bietet die Umgebung einiges: Die Gosauer Seen laden ebenso zu Ausflügen ein wie das 15 Autominuten entfernte Hallstatt, immerhin Unesco-Weltkulturerbe. Dort wird seit 7000 Jahren Salz gewonnen – ein Gewürz, das auch den Ziegen in der Hotelhalle hervorragend mundet. Sie werden bald Verstärkung bekommen, denn tierisch wird im Frühling im Hotel Dachsteinkönig aufgerüstet, in Kürze halten Alpakas, Zwergponys, Lamas und Riesenkaninchen Einzug auf dem 56.000 Quadratmeter großen Gelände.

Noch mehr Konkurrenz für Marlies und Cornelius. Die beiden Grautiere werden es gelassen nehmen. Zumal ihren neuen Mitbewohnern ein ähnliches Schicksal droht: Denn ebenfalls im Frühjahr soll die Bobbycar-Rennstrecke im Garten fertig werden, für viele Kleinkinder wohl noch reizvoller als die versammelte Tierwelt.

Michael Husarek