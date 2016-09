Die Badekur lebt wieder auf

BAD BIRNBACH - Vor etwas über einem Jahr wurde das Präventionsgesetz verabschiedet, das die Badekur neu belebt hat. Neben den Patienten profitieren auch die Heilbäder, deren Thermen nun besser ausgelastet sind.

Eine Therme mit angeschlossenem Dorf: Die Rottal Terme in Bad Birnbach aus der Vogelperspektive © Dietmar Demuth / Rottal Terme



Viele Jahre machten Versicherte, die nicht akut krank, aber etwa im Beruf oder durch die Pflege eines Angehörigen schwer belastet waren, einen großen Bogen um einen Kurantrag. Die Erfolgsaussichten waren schlicht zu gering und der Aufwand dafür zu groß.

Nun aber können die Betroffenen nach einem Gespräch beim Hausarzt eine ambulante Vorsorgemaßnahme bei ihrer Krankenkasse beantragen. Sollte es dann mit der großen Kur doch nicht klappen, gibt es dennoch weitere Möglichkeiten, und zwar im Rahmen der Präventionsmaßnahmen nach §20 SGB V („Primäre Prävention und Gesundheitsförderung“). So kann man etwa Wasserfitness-Kurse und andere Maßnahmen beantragen und sich von der Kasse auch bezahlen lassen. Das ist unterm Strich günstiger als die Behandlung einer langen Krankheit in Folge der Belastungen.

Wie man das Gesetz optimal nutzt und welche Behandlungsmöglichkeiten es noch gibt, darüber informiert der niederbayerische Kurort Bad Birnbach mit seiner Rottal Terme an einem Informationsstand im Nürnberger Frankenzentrum in Langwasser am 13. September zwischen 9.30 und 20 Uhr.

