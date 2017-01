Die Brückentage 2017: So planen Sie Ihren Urlaub

NÜRNBERG - Die Feiertage liegen 2017 besonders gut im Kalender, so lassen sich prima lange Urlaube mit minimalem Einsatz planen.

Der 30. April ist meist ein guter Tag zum Freimachen, denn am 1. Mai haben wir immer Feiertag. Aber aufgepasst: 2017 fällt der 30.4. auf einen Sonntag! © sb



Kurzreisefans kommen nächstes Jahr voll auf ihre Kosten. Denn 2017 zeigt sich, anders als die beiden vergangenen Jahre, mal wieder arbeitnehmerfreundlich. Fast alle Feiertage fallen auf einen Wochentag. Wer jetzt schnell ist und geschickt plant, der kann einige lange Wochenenden genießen. Neujahr fällt dieses Mal zwar auf einen Sonntag. Grund zur Freude haben jedoch unter anderem die Bayern, denn dort lädt der 6. Januar (Heilige Drei Könige), der 2017 auf einen Freitag fällt, zu einem ausgedehnten Skiurlaub ein: Mit dem Einsatz von nur vier Urlaubstagen erhält man neun freie Tage.

Ab Ostern

Traditionell Flaute herrscht dann bis Mitte April. Dafür bieten sich um Ostern gleich mehrere Alternativen. Wer sein Urlaubstagekonto mit vier Tagen belastet (10. bis 13. April), der hat vom 8. April bis Ostermontag zehn Tage am Stück frei. Ferner bieten sich zwei Varianten an: Acht Urlaubstage streichen, 16 Tage frei machen kann man in der Zeit von 8. bis 23. April. Wer erst am Karfreitag (14. April) in die Ferien startet und den Tag der Arbeit am Montag, 1. Mai, einbindet, der hat mit neun Urlaubstagen Einsatz 18 freie Tage zur Verfügung.

Da lohnt sich dann sogar eine Fernreise. Lukrative Alternative: Wer vom 2. bis 5. Mai vier Tage Urlaub beantragt, der bekommt dafür neun freie Tage. Für alle, denen ein verlängertes Wochenende genügt, bietet sich der Maifeiertag als willkommener weiterer Brückentag an. Oder Ende Mai: Christi Himmelfahrt (25. Mai 2017) fällt wie jedes Jahr auf einen Donnerstag. Wer für den Freitag Urlaub einreicht, kann vier Tage am Stück entspannen. Und wem das nicht reicht, dem bietet sich durch Urlaub vom 22. bis zum 24. Mai sowie am Freitag, 26. Mai, wieder die attraktive aus "Aus vier mach neun"-Variante.

Ab Pfingsten

Zu ähnlich verlockenden Rechenspielen animiert der Juni mit den Feiertagen an Pfingsten (5. Juni) und Fronleichnam, wobei der 15. Juni nur in einigen Bundesländern wie in Bayern ein Feiertag ist. Wir haben also die Möglichkeit, mit vier Urlaubstagen für neun Tage zu verreisen oder einen ausgedehnten 16-Tage-Urlaub zu verbringen und unser Konto dafür mit acht Tagen zu belasten.

Das nächste lange City- oder Wanderwochenende steht dann am 3. Oktober ins Haus. Der Tag der Deutschen Einheit fällt 2017 auf einen Dienstag, weshalb sich der Montag davor als Brückentag anbietet. Ausgedehnte Wellness-Freuden lassen sich im kommenden Jahr ausnahmsweise auch am letzten Oktober-Wochenende genießen. Denn anlässlich des 500. Geburtstags der Reformation ist der 31. Oktober nur im Jahr 2017 bundesweit ein Feiertag — und zwar ebenfalls an einem Dienstag.

Ab Allerheiligen bis Weihnachten

Noch einen freien Tag mehr genießen wir in Bayern im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern an Allerheiligen (1. November) — eine schlaue Urlaubsplanung bringt neun freie Tage bei nur drei Urlaubstagen Einsatz. Noch besser kommt es, und das für alle Deutschen, dann am Jahresende: Die Weihnachtsfeiertage am 25. und 26. Dezember fallen auf einen Montag und einen Dienstag, der Neujahrstag 2018 fällt dann auf einen Montag: Mit drei Urlaubstagen lassen sich bei dieser Konstellation gleich zehn Tage am Stück freimachen.

Rudi Stallein