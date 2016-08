Hallo mein Name ist Suleika. Ich stamme aus einem kleinen Dorf im Iran. Die Leute kommen wegen unserer alten Moschee und manchmal besuchen sie den Töpfer, der Krüge und andere Gebrauchsgegenstände in Schwarz-Weiß herstellt, wie es hier Tradition ist. Dort stand ich lange ganz alleine im Regal. Ich wurde oft bewundert. Jedoch meinten die meisten Besucher, mit einer einzelnen Fliese könne man nichts anfangen, außerdem sei ich viel zu bunt angezogen. Bis diese Touristin aus Deutschland kam: Sie nahm mich ohne viel Handeln mit. Ihren Mann hätten Sie mal hören sollen. Zu teuer und was willst du mit der . . . Aber seit zehn Jahren sitze ich nun im Esszimmer auf dem Regal, bekam meinen Namen und gehöre zur Familie. ELISABETH BEGERT, Hersbruck © Elisabeth Begert, Hersbruck