Die Puszta im Zeitraffer

HORTOBAGY - "Gehen wir raus, meine Tiere haben heute noch keine Touristen gesehen", sagt Istvàn Ràpolthy, der Schelm. Vor 23 Jahren hat der Ungar mit seiner Familie den Hof in der Puszta Hortobágy im Osten seines Heimatlandes gekauft und daraus Tuba Tanya gemacht - eine Oase für Urlauber, in der die Zeit stehen geblieben ist.

Graurinder trinken an der Wasserstelle. © Irene Heinloth



In der Puszta lebt die Tradition, in der nahen Stadt Debrecen versucht man den Spagat: So viel Tradition wie nötig, um in der Moderne anzukommen und so viel Tradition wie möglich, um nicht die Wurzeln zu kappen.

Zurück nach Tuba Tanya. Istvàn führt seine Gäste zwischen den verschiedenen Gängen des ungarischen Menüs, das traditionell im Ofen zubereitet wird, hinaus zu seinem kleinen Streichelzoo. Erster Halt ist ein Nistkasten, in dem eine Flasche Schnaps und Gläser versteckt ist. "Egészségedre" - Prost. Das kommt an.

Ebenso die Viecherei. Die Gäste werden von einer Klein-Puli-Dame stürmisch begrüßt - so, als hätte sie tatsächlich den ganzen Tag auf Streicheleinheiten gewartet. Pulis sind ungarische Hütehunde, optisch die Rastafari unter den Hunden, von denen man außer Haaren kaum etwas sieht. Sie aber sehen sehr gut. Auch der Welpe an der Seite seiner Mutter ist an Niedlichkeit kaum zu übertreffen. Acht Hundekinder waren es heuer, sieben haben Gäste bereits gekauft.

Nicht zum Streicheln ist dagegen das Graurind, das seine weit ausladenden Hörner gefährlich weit durch den Zaun schiebt. Daneben stehen Pferd und Esel. Ein Gehege mit Federvieh und eines mit Wollschweinen komplettieren den Mini-Zoo. Fast alle Tiere der Puszta auf kleinstem Raum.

Einfach, aber idyllisch

Auf dem großen Grundstück hat Istvàn auch noch drei kleine Bungalows, die er an Touristen vermietet. Einfach, aber idyllisch. Essen gibt es im Gastraum, der so aussieht, wie man sich eben einen ungarischen Gasthof so vorstellt. Musikanten singen ungarische Lieder, spielen dabei auf teils außergewöhnlichen Instrumenten, einer ist Musikant und Ober zugleich.

Plötzlich geht die Tür auf und drei Hirten treten ein... falsch, es sind Gäste, die Istvàn in Landestracht gesteckt hat. Das sorgt für Heiterkeit in der Gaststube und der Wirt kann auf amüsante Weise die Bedeutung von Cifraszûr (Ziermantel) und Suba (Mantel aus 19 Schaffellen) erklären. Die Puszta im Zeitraffer.

Wer tiefer eintauchen möchte in diese Welt, kann das mit der Kutsche oder vom Pferderücken (nur für geübte Reiter) aus. Das Gestüt Máta ist ein idealer Ausgangspunkt. Dort werden Pferde der Rasse Nonius gezüchtet, kräftige Warmblüter mit einem recht eigenen Kopf.

Ein Pferdehirt zeigt stolz sein kräftiges Tier. © Irene Heinloth



Gelassen und mit knappen Kommandos lenkt der Kutscher seinen Wagen durch die Puszta. Der Boden ist weich und matschig - das ist oft so in der Tiefebene. Die beiden Nonius traben gleichmäßig vor sich hin, für sie ist dieses einzigartige, rund 82 000 Hektar große Land, Teil des Unesco-Weltkulturerbes, nichts Besonderes. Dem Besucher präsentiert sich eine weite Ebene mit etwas Gebüsch und Gestrüpp. Einzelne Gehöfte oder Ziehbrunnen ziehen vorbei, am Horizont sieht man einen Reiter galoppieren.

Dann taucht eine Herde Graurinder auf. Die imposanten Tiere kommen recht nah an die Kutsche heran, zu nah wäre gefährlich, denn sie sind unberechenbar. Hirten mit ihren Hunden sind immer in der Nähe. Nur wenig später rollt ein Ochsenwagen heran.

Wie zufällig führt der Ochsentreiber seine Rinder locker am Strick an den Kutschen vorbei und lässt sich geduldig fotografieren, bevor er die Tiere wieder in den Pferch eines nahen Gehöftes schiebt. Auf dem Hof lebt auch eine Truppe Wollschweine, dicke Dreckklumpen hängen im Fell, ausdauernd suhlen sie sich im knöcheltiefen Matsch. Ein glückliches Leben, bevor es Richtung Kochtopf geht. Da kann man es sich getrost schmecken lassen - und es schmeckt unglaublich gut.

Möglichlichst schnell abspringen

Unweit des Gehöftes warten fünf Reiter. Die Pferdehirten galoppieren um die Kutschen, lassen ihre Vierbeiner sitzen und liegen, knallen mit den Peitschen und demonstrieren Vertrauen zwischen Mensch und Tier. Kein Wunder, dass fast jeder aus der Reisegruppe eine Runde auf dem Rücken dieser Pferde drehen will. Da die Sättel aber nicht festgegurtet sind, damit die Hirten schnell abspringen können, ist das gar nicht so einfach.

Die Fahrt geht weiter, am Horizont taucht ein großer, dunkler Balken auf. Erst wenn man näher kommt, sieht man, dass er sich bewegt und aus einer Unzahl von Rackaschafen besteht. Die Fahrt durch die größte zusammenhängende Rasenpuszta in Mitteleuropa nähert sich dem Ende. Zum Abschluss darf eine Vorführung der ungarischen Post mit fünf Pferden nicht fehlen.

Und schon geht es weiter durch die Tiefebene, die manche öd und trist finden, an die andere aber spontan ihr Herz verlieren. So wie Kristin Brabender aus Deutschland, die sich in Land und Leute verliebt hat und nun Direktorin im Safaripark von Hortobágy ist. Die größte Population an Przewalski-Pferden weltweit lebt in diesem Park - und es wird erfolgreich weiter gezüchtet. Rund 300 Wildpferde und auch die vom Aussterben bedrohten Auerochsen führen hier ein sicheres Leben, das darauf ausgerichtet ist ihre Art zu erhalten. Daneben gibt es Wölfe, Schakale, zahlreiche Vogelarten, darunter sogar Pelikane.

Typischer Gasthof in der Puszta mit Musik und Kamin. © Irene Heinloth



Vom Safaripark geht es zu den Elep-Seen. Bei Sonnenuntergang ist dort ein prächtiges Spektakel zu beobachten. Die Sonne taucht schon am Horizont ab und zahlreiche Vögel wie Möwen und Enten finden sich ein. Doch das Besondere sind die Kraniche. Rund 16 000 Vögel hat der Vogelexperte bei seiner jüngsten Tour gezählt. Insgesamt schätzt er die Population auf zirka 200 000 Individuen. Und schon kommen sie: Von fern hört man das Krächzen, sieht schwarze Punkte am Himmel, die auf den See zusteuern.

Erst sind es nur einzelne Familien mit einer überschaubaren Zahl von Kranichen. Dann werden die Gruppen immer größer. Sie kommen von den nahen Feldern, wo sie sich an den Überresten der Ernte gütlich tun. Der Geräuschpegel wird immer höher und die Zahl der Mücken, die zur Dämmerung aufsteigen, auch. Zeit für den Rückzug.

In der Großen Tscharda wartet schon das nächste Essen, dazu Zigeunermusik. Der Geiger lässt sein Instrument schluchzen und jubilieren - da kann man sich gut vorstellen, dass die Hirtentradition in Hortobágy nicht nur reines Touristenspektakel ist, sondern wirklich noch gelebt wird. Eine Woche lang bleibt ein Hirte demnach Tag und Nacht draußen bei seinen Tieren, erst dann wird er abgelöst. Viele schöne Geschichten gibt es - und man ist gerne geneigt, sie alle zu glauben.

Mehr Informationen:

