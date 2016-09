Die spinnen, die Schotten

EDINBURGH - Obwohl es nur 500 000 Einwohner hat, ist Edinburgh Regierungssitz von Schottland und leistet sich zwölf große und zahlreiche kleinere Festspiele. Da kommt eine lustvolle Kultur-Überdosis zusammen. Im nächsten Jahr feiern die Edinburgh Festivals ihr 70-jähriges Bestehen.

Eines der größten Spektakel ist das Edinburgh Military Tattoo auf der eigens dafür vor das Schloss gebauten Esplanade. Foto: Hans von Draminski



Sorcha Carey steht dem Edinburgh Arts Festival vor. Es ist das Baby der Edinburgher Festivalfamilie und hat sich zu Großbritanniens größtem jährlichem Kunst-Festival mit über 240.000 Gästen entwickelt. Jeden Sommer brummt die Stadt vor lauter Veranstaltungen.

Das Überraschende, das sehr bewusste Spiel mit den Erwartungshaltungen, Mechanismen und Klischees des Kulturbetriebes macht das Flair der Edinburgh Festivals aus. Es sind so viele Kuriositäten dabei, dass man manchmal augenzwinkernd meinen mag, die Schotten würden spinnen. Noch am konventionellsten kommt das International Festival daher, als Keimzelle des Festivalreigens 1947 gegründet. Hier geben sich große Namen des Musik- und Theaterbetriebs die Ehre, werden Kirchen und Universitäten der Stadt zu Konzert- und Theatersälen, in denen Hochkarätiges für Kenner geboten wird.

Am Rande der Festivals ist in Edinburgh immer Zeit für ein Cider. Foto: Hans von Draminski



Spannender, weil unberechenbarer, wirkt das gleichaltrige Fringe-Festival, das im wahrsten Sinn des Wortes auf die Straße geht, dessen Spielorte schummrige Clubs sein können oder umfunktionierte Lofts oder auch einfach die Royal Mile als zentrale Flaniermeile des historischen Edinburgher Stadtkerns, in dem die Gebäude Jahrhunderte alt und die Spaziergänger um so jünger sind.

Hier weiß man sich vor allem im August als dem zentralen Festivalmonat vor Flugblatt-Verteilern kaum zu retten, denn beim Fringe wetteifert eine schier unüberschaubare Anzahl freier Musik-, Theater- und Performance-Gruppen der unterschiedlichsten Provenienz und Couleur um die Publikumsgunst.

Eine Gruppe junger Schauspieler verbreitet als Vampire in viktorianischen Kostümen unter den vielen Touristen Angst und Schrecken. Zum Glück ist es nur packende Werbung für eine schräge Theaterproduktion. Foto: Hans von Draminski



Unentschlossene ködert man auch gerne mit knackig inszenierten Kurz-Performances im Flashmob-Stil: Da gehen sich Vampirgestalten in viktorianischen Kostümen gegenseitig an die Halsschlagader.

Ein paar Meter weiter steht ein aus Gesangsstudenten formiertes „Heilsarmee“-Team aus dem Ersten Weltkrieg und singt fromme Lieder, und ein Mädchen im hautengen Supergirl-Dress drückt einem den Werbezettel für eine schräge Science-Fiction-Komödie in die Hand. Falsch machen kann man hier mit einem Besuch kaum etwas, zumal sich die Eintrittspreise vor allem beim Fringe Festival im moderaten Rahmen bewegen und auch bei den anderen Festivals generell noch erschwinglich sind. Und mit der Vielzahl an Flyern, die verteilt werden, kann man im Winter zur Not den Kachelofen heizen .

Ein Folk-Trio spielt live in einem der typischen Edinburgher Pubs. Auch außerhalb der Festival-Saison ist die Stadt voller Musikanten, an fast jeder Ecke erklingt Musik der verschiedensten Couleur. Foto: Hans von Draminski



„Wir wollen auch für die Jüngeren ein tolles und anspruchsvolles Programm bieten“, sagt Kate Bouchier-Hayes, amtierende PR-Chefin der Edinburgh Festivals. Das kann dann auch ein Festessen mit schottischen Spezialitäten in einer alten Fabrikhalle sein. Angerichtet von dem jungen Wilden Paul Ross, der auf den Spuren europäischer Starköche bei seinem Projekt Dram and Smoke traditionelle Speisen wie den in Schottland unvermeidlichen Haggis (mit Innereien gefüllter Schafsmagen) in spannender Manier neu interpretiert.

Einen Besuch wert ist auch das Book Festival, in dem sich internationale Autoren nicht nur aus dem angelsächsischen Sprachraum die Ehre geben. Darunter auch viele kritische Literaten wie die Amerikanerin Lionel Shriver, die mit dem Roman „Die Mandibles. Eine Familie 2029 – 2047“ das erschreckende Horrorszenario eines in naher Zukunft völlig verarmten Amerikas vorgelegt hat. Bei dem von Brexit und schottischen Separationsplänen verunsicherten Publikum hat sie damit eine ziemlich heiße Diskussion angefacht.

Dass man schon wegen der festivalbedingten Straßensperren in den engen Gassen mit ihrem holperigen Kopfsteinpflaster und den vielen Steigungen meist zu Fuß unterwegs ist, sorgt dafür, dass auch die Stadt nicht zu kurz kommt.

Und das ist gut so, denn so bleibt der Festivalgänger nach den Vorstellungen oder Museumsbesuchen in Pubs und Bars hängen. Dort gönnt er sich als Absacker noch einen Cider oder ein Guinness, natürlich beides vom Fass – und kann sich sicher sein, dass der Kulturdurst auch am nächsten Tag über die Maßen gestillt wird. Und am übernächsten. Und in einer Woche oder zwei...

