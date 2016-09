Dieses Gesetz macht Ärger

NÜRNBERG - Onlinebuchungen, Bausteinreisen, Flugportale: Die Art und Weise, wie wir Urlaub buchen, hat sich mit dem Internet grundlegend verändert. Wenn etwas schiefgeht, wird allerdings immer noch das Pauschalreiserecht aus der Vor-Internetzeit angewendet. Das soll sich jetzt ändern: 2018 kommt ein neues Reiserecht, der Entwurf liegt vor und sorgt schon jetzt für heftige Reaktionen quer durch die Branche. Der wesentliche Aufreger: Reiseverkäufern wird erlaubt, noch nach der Buchung unter Umständen mehr Geld zu verlangen. Was ändert sich noch? Wier beantworten die wichtigsten Fragen.

Wer unerwartet Bagger am Strand hat, darf sich künftig unter Umständen mit Regressforderungen direkt ans Reisebüro wenden. © Matthias Niese



Was soll sich beim Preis ändern?

Schon heute müssen Urlauber nachträgliche Preiserhöhungen um bis zu fünf Prozent akzeptieren — allerdings nur, wenn zwischen Buchung und Reise vier Monate liegen und die Kosten des Veranstalters nachweislich gestiegen sind, weil sich etwa der Wechselkurs geändert hat. Künftig dürfen die Reiseunternehmen bis 20 Tage vor Reisebeginn bis zu acht Prozent aufschlagen, wenn das im Kleingedruckten so vorgesehen ist. Und das wird in der Regel der Fall sein. Der Veranstalter darf sogar um mehr als acht Prozent erhöhen. Dann muss er dem Urlauber allerdings ein Rücktrittsrecht einräumen, jedoch nicht mehr wie bisher eine gleichwertige Ersatzreise anbieten.

Welche Änderungen sind noch geplant?

Neu sind „verbundene Reiseleistungen“: Wer auf verlinkten Webseiten innerhalb von 24 Stunden zum Beispiel Flug und Hotel oder Mietwagen bucht, hat künftig pauschalreiseähnliche Rechte. Wenn der Anbieter in solchen Fällen keinen Pauschalreiseschutz gewähren will, muss er das eindeutig klarstellen. Die Regel gilt auch für mehrere Reiseleistungen unterschiedlicher Anbieter, die in einem stationären Reisebüro zusammen erworben wurden. Das Reisebüro wird dadurch praktisch zum Veranstalter.

Das neue Gesetz, das eine EU-Richtlinie umsetzt, soll zudem die unterschiedlichen Vorschriften in den EU-Mitgliedsländern vereinheitlichen. Wer etwa eine Flusskreuzfahrt bei einer niederländischen Reederei bucht, soll dieselben Rechte haben wie beim deutschen Anbieter.

Bei höherer Gewalt, etwa einer Vulkan-Aschewolke, muss nach dem Gesetzentwurf der Veranstalter künftig alle Mehrkosten eines verzögerten Rückflugs tragen, dazu die ersten drei Übernachtungen, die durch die verspätete Rückreise notwendig werden.

Warum ist der Begriff der Pauschalreise so wichtig?

Bereits seit 1980 gelten in Deutschland besondere Regeln für Veranstalterreisen: Wenn etwas schiefgeht, muss sich der Urlauber nicht mit dem türkischen Hotelier herumärgern, sondern kann seinen heimischen Veranstalter in Haftung nehmen. Kauft der Reisende dagegen Hotel oder Flug einzeln im Reisebüro oder Netz, dann ist der Verkäufer nur Reisevermittler und haftungsmäßig aus dem Schneider. Diese Lücke wird jetzt zumindest für Reisen geschlossen, bei denen mehrere Einzelleistungen beim selben Verkäufer erworben wurden.

Fluggäste warten auf den Abflug: Auch wenn Reisende auf betrügerische Veranstalter hereinfallen, müssen die Versicherungen zahlen. © dpa



Was bemängeln die Verbraucherschützer?

Konsumentenschützer haben aufgedeckt, dass der Pauschalreiseschutz bei verbundenen Leistungen leicht unterlaufen werden kann. Dazu reicht es bereits, wenn der Urlauber seinen Namen, die E-Mail-Adresse und Bankverbindung jedesmal neu eingibt. Ebenfalls ärgerlich: Nachträgliche Preiserhöhungen auch über acht Prozent gelten als stillschweigend genehmigt, wenn der Konsument nicht widerspricht.

Und selbst wer das tut, hat ein Problem: Kurz vor Ablauf der 20-Tage-Frist wird er für ein beliebtes Ziel in der Hochsaison keinen gleichwertigen Ersatz zum alten Preis finden. Und wenn eine Reise sich „erheblich ändert“, muss der Veranstalter keine Ersatzreise mehr anbieten.

Ein Schweigen des Urlaubers auch bei erheblicher Vertragsänderung gilt als Zustimmung. „Solche Änderungen kann der Reiseveranstalter theoretisch sogar am Tag des Reisebeginns noch vornehmen“, klagt der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Kleinere („unwesentliche“) Abweichungen von der gebuchten Reise müssen toleriert werden, wenn sie für den Durchschnittsurlauber akzeptabel sind. Und höhere Stornosätze werden wohl ebenfalls möglich sein.

Was stört die Reiseindustrie?

Auch die Verbände der stationären Reisebüros laufen Sturm: Sie sind sich jetzt schon sicher, dass die weltweit agierenden, großen Internetportale weiterhin Wege finden werden, der Haftung bei verbundenen Reiseleistungen zu entkommen.

Das kleine Reisebüro um die Ecke jedoch, so die Erwartung, tappt dann unversehens in die Falle: Verpasst also beispielsweise ein Passagier den Flug, weil die dazu gebuchte Anreise mit der Bahn verspätet ist, muss das Reisebüro künftig dafür geradestehen. Bisher gibt es diese Art der Veranstalterhaftung nur bei Pauschalreisen.

Weiterer Knackpunkt: Der Gesetzesentwurf will nichtgewerbliche Reiseanbieter wie Kirchen, Schulen und Vereine ausnehmen. Die Reisebüros laufen dagegen Sturm. Auch sollen sie künftig zum Abschluss eines Insolvenzschutzes verpflichtet werden, den es so bislang nur für Reiseveranstalter gibt. „Für viele Reisebüros wäre all dies kaum zu schultern und somit sogar existenzbedrohend“, sorgt sich der Deutsche Reiseverband. Die Organisation der Reisebüros befürchtet darüber hinaus neue bürokratische und finanzielle Lasten durch Auskunfts- und Informationspflichten und die Unterstützung der Reisenden in Fällen höherer Gewalt.

Wie geht es weiter?

Die EU hat im vergangenen Jahr die Richtlinie verabschiedet. Seit Juni liegt der Entwurf des Justizministeriums vor. Aktuell werden die Verbände angehört. Gültig werden sollen die neuen Paragrafen erst zum Juli 2018. Da bleibt noch viel Zeit für die Lobbyisten aller betroffenen Seiten, Änderungen mit aller Vehemenz von der Politik einzufordern.

