Ein Schiff tanzt im Fjord

BERGEN - Vom blauen Balkon auf Deck 14 sieht man erst, wie klein die MS Deutschland, die im norwegischen Geirangerfjord gleich neben der neuen Mein Schiff 5 liegt, in Wirklichkeit ist. Im Gegensatz zum früheren Traumschiff haben wir zwar keinen Sascha Hehn als Steward an Bord, dafür aber — zumindest in der neuartigen 3D-Hologramm-Showbühne — Musical-Star Ute Lemper oder Breakdance-Weltmeister Flying Steps.

Die TUI Mein Schiff ist eines dieser neuen Kreuzfahrtschiffe, auf denen es leger zugeht. Hier bei einer Kreuzfahrt an der Küste Norwegens. Foto: Jürgen Dennerlohr



Zur Schiffstaufe kam Grand-Prix-Siegerin Lena Meyer-Landrut, und den Kapitän trifft man nicht bei einem steifen Dinner, sondern in einer lockeren Fragestunde im zweistöckigen Theater. Die Zeiten und Ansprüche haben sich geändert auf dem Kreuzfahrtmarkt.

Traumschiffe von heute sind nicht nur schwimmende Luxushotels, sondern punkten auch mit einem anspruchsvollen Entertainment, sie erfüllen höchste kulinarische Wünsche und lassen dank ungezwungener Atmosphäre und ohne großen Dresscode dem Gast jeden Freiraum.

Wenn dann auch noch die Drinks an den meisten Bars schon im Reisepreis enthalten sind, werden für viele die Landausflüge zur Nebensache. Ihnen genügt es, die Ein- und Ausfahrten in die Häfen von der Aussichtsplattform aus zu genießen oder höchstens einen kleinen Land(spazier)gang zu machen.

Kjell Holm fährt seit einem halben Jahrhundert zur See. Der Finne ist stolz auf das neue Flaggschiff der Tui-Flotte, schließlich trägt es maßgeblich seine Handschrift. Auf der Mein Schiff 3, dem ersten Tui-eigenen Neubau, hat der Kapitän erstmals das Sicherheitskonzept „Safe Return to Port“ umgesetzt: Nicht weniger als 585 theoretisch mögliche Schwachstellen haben der Kapitän und seine Ingenieure aufgelistet — und für jede eine „zweite Lösung“ ausgearbeitet. Sollte es tatsächlich ein technisches Problem auf dem in der Meyer-Turku-Werft in Finnland gebauten Kreuzfahrtschiff geben, ist es dennoch in der Lage, 1000 Seemeilen zurückzulegen, um meist noch von hoher See aus einen Hafen anlaufen zu können.

Investiert wurde auch in den Umweltschutz, denn viele Kreuzfahrtschiffe gelten noch immer als extreme Dreckschleudern, die mit Schweröl fahren — einem Abfallprodukt aus den Raffinerien. „Was oben rauskommt, ist vor allem Wasserdampf“, versichert Holm mit Blick auf den riesigen Kamin. Umweltingenieur Milos Grgic zeigt die gegen Null tendierenden Messergebnisse, die regelmäßig an die Kontroll-Behörden gefunkt werden.

Um so niedrige Werte zu erreichen, greifen verschiedenste Technologien ineinander: 800 Kubikmeter Wasser laufen pro Stunde durch die beiden Schlote und waschen die festen Stoffe wie Ruß aus den Abgasen. Die Rückstände werden getrocknet und später beispielsweise im Straßenbau verwendet. Dank der Abgasentschwefelungsanlage „Scrubber“ wurden die Emissionen um 99 Prozent gesenkt, und zu guter Letzt wird auch noch ein Katalysator nachgeschaltet. Das Thema Nachhaltigkeit ist für immer mehr Reisende auch ein Kriterium, wo sie eine Kreuzfahrt buchen. Einmal an Bord, will man sich damit aber nicht mehr beschäftigen, man will sich amüsieren und genießen.

Bei Udo war der Likör alle

Platz für über 2500 Passagiere bietet das knapp 300 Meter lange Schiff, und die wollen vor allem kulinarisch umsorgt werden. Eineinhalb Wochen war zum Beispiel Sternekoch Tim Raue an Bord, hat die Köche geschult und seinen Sous-Chef dagelassen. Er will auch selber regelmäßig vorbeischauen und sich davon überzeugen, dass Fisch und Sushi im „Hanami“ an Bord genauso schmecken wie in seinem Restaurant in Berlin.

Um den legeren Charakter zu unterstreichen gibt es statt „Fine Dining“ mit Schlips und Jacket das eher hemdsärmelige „Schmankerl“ mit einem Streifzug durch die österreichische Küche — kein Wunder, stammen doch alle, die im Gastrobereich das Sagen haben, aus der Alpenrepublik.

Die TUI Mein Schiff ist eines dieser neuen Kreuzfahrtschiffe, auf denen es leger zugeht. Hier läuft sie gerade aus. Foto: Jürgen Dennerlohr



Mit 25 Bars, Bistros und Restaurants kann die Mein Schiff 5 aufwarten, vom Döner-Grill am Pool, dem riesigen Selbstbedienungsbereich bis hin zu den Atlantik-Restaurants, in denen das fünfgängige Menü am Platz serviert wird. Vor dem Auslaufen im Kieler Hafen wurden dafür 350 Tonnen Lebensmittel gebunkert, davon 150 Tonnen Getränke. Ausgegangen ist bisher nur einmal etwas: Als bei einer Rockliner-Tour Udo Lindenberg mit vielen seiner Fans an Bord war, war plötzlich kein Eierlikör mehr da.

Die Jungfernfahrt führte nach der Tauf-Party mit großem Feuerwerk in der Lübecker Bucht in die Ostsee. Zu ihrer ersten regulären Reise stach die Mein Schiff 5 nach Südnorwegen in See, mit Stopps unter anderem in den malerischen Orten Stavanger und Bergen mit ihren bunten Holzhäusern.

Schiffe sind weiblich

Kapitän Holm hatte noch einen guten Rat für die Kreuzfahrtneulinge parat, die sich die bange Frage stellten, ob man denn auch auf so einem großen Schiff seekrank werden könne: Schiffe sind bekanntlich weiblich, und die weiblichen Wesen tanzen eben gerne. Und wenn das Schiff zu tanzen beginnt — was es dank ruhiger See vor Norwegen dann doch nicht tat — „dann nehmen sie am besten für jedes Bein ein Glas Sekt und tanzen einfach mit“.

Höhepunkt der Reise ist der 16 Kilometer lange Fjord, durch den es an schneebedeckten Gipfeln vorbei zum Örtchen Geiranger geht. Dort wagte Holm selbst ein Tänzchen: Direkt am Wasserfall der Sieben Schwestern drehte er das Schiff einmal im Kreis, um allen Passagieren den spektakulären Ausblick auf das Weltnaturerbe zu ermöglichen.

Jürgen Dennerlohr