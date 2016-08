Ein Schwabe geht auf Skiathos eigene Pfade

SKIATHOS - Cowboy, Kräuterschamane und Botaniker: Das ist Ortwin Widmann. Bewaffnet mit Gartenschere und Machete ist der Greco-Schwabe auf der griechischen Insel Skiathos durchs Dickicht gekrochen und hat historische Pfade frei geschlagen. Ein Geheimtipp für Wanderfreunde.

Mit Hut und Stock läuft Ortwin Widmann voraus. Foto: Hanni Kinadeter



Es zischt. Mitten auf dem Weg liegt eine Schlange, ihre schwarze Haut glänzt in der sengenden Sonne. Sie jagt ihren Kopf in die Höhe, bleckt die Zähne und faucht. „Oha, die ist giftig“, sagt Ortwin Widmann. Eine Kreuzotter. Für den ihn kein Problem. Gegengift hat er im Rucksack. Natürlich selbstgemacht. Außerdem im Gepäck: Eine Knoblauchtinktur, Johanniskrautöl und Salzschnaps. Selbst geerntet, selbst gebrannt und selbst angesetzt. Denn Widmann ist mehr als ein Wanderer: ein wenig Botaniker, ein wenig Geschichtenerzähler, ein wenig Cowboy und ziemlich viel Fachmann.

Seit 20 Jahren lebt er hier auf Skiathos, der kleinsten bewohnten Insel der Nördlichen Sporaden. Früher Unternehmer und Handelsvertreter für Wasserfilter, genügt ihm heute seine Rente und er verbringt seine Freizeit wahlweise in der Natur oder in griechischen Lokalen.

Der 69-Jährige selbst zählt sich längst zu den Einheimischen. „Ich bin einer von denen, von den Skiatheken“, sagt er. Doch tief im Herzen ist er Schwabe geblieben. Wenn er von seiner Gattin erzählt, die ihn auf die Insel begleitet hat, wird die Verteilung der Rollen schnell klar: Die Frau ist zuhause und kocht, am liebsten Spätzle. Der Mann streift derweil mit Motorsäge, Machete und Gartenschere durch die Wildnis.

Auf allen Vieren

Mit eigenen Händen hat er die alten historischen Wege der Ziegenhirten und Mönche frei geschlagen. Auf allen Vieren ist er dafür durchs Dickicht gekrochen. Die Mühe hat sich gelohnt: Seine Wege leiten zu einsamen Klöstern, durchqueren malerische Olivenhaine und Weinberge. Sie gewähren Blicke auf das türkisfarbene Meereswasser, führen vorbei an steilen Felsklippen und durch dschungelartige Wälder. Am meisten liebt Ortwin Widmann den Zauberwald. „Hier ist die Zeit stehen geblieben“, sagt er und deutet auf die uralten Bäume ringsum. Tausende Jahre alt sind die Platanen. Die Stämme sind so dick, dass man sich zu dritt oder viert darum aufreihen müsste, wollte man sie umarmen.

Legenden ranken sich um die Bäume. Benannt sind sie nach griechischen Göttern. „Verzauberte Wesen aus der Mythologie“, steht zumindest für Widmann fest. Aphrodite steht hier gefangen in einem Baum und Herkules, der Sohn des Zeus.

Ein kristallklarer Bach plätschert durch den Zauberwald, an ihm führt der Wanderweg entlang. Es duftet nach Oregano und Thymian, mediterrane Kräuter wachsen hier wie Unkraut. Zitronenbäume, Granatapfel und Feige reihen sich aneinander. Beinahe zu jeder Pflanze kann Widmann eine Anekdote erzählen, gegen alle Beschwerden weiß er ein Kraut – vom Pickel bis zu Magenschmerzen. Sogar ein Kraut für ewige Jugend wächst hier.

Ab in die Taverne

Es geht weiter zur Küste. Am Strand liegt eine kleine griechische Taverne, die Stühle sind blau getüncht. Weißwein von der Insel gibt es dort, Zaziki und Schafskäse. Ortwin Widmann fühlt sich wohl hier – er plaudert auf Griechisch mit dem Wirt, packt seine Mundharmonika aus und spielt darauf traurige, alte Melodien aus Griechenland. Die Wandergruppe und der Wirt klatschen begeistert.

Heute ist Widmann beliebt bei den Inselbewohnern. Lange Zeit war das anders. Die ersten Jahre waren geprägt von Feindseligkeit und Misstrauen. Er, ausgerechnet ein Deutscher, will hier Wanderwege ausbauen und einen neuen touristischen Zweig erschließen, dachten sich viele. Und: Der will hier das große Geld machen, dabei ist das doch unseres!

So erzählt es Widmann jedenfalls. Sogar eine Morddrohung soll er telefonisch erhalten haben. „Ich schlag dich tot“, habe ein erboster Mitbürger am anderen Ende der Leitung gesagt. Diese Zeiten sind längst vorbei. Im Lauf der Jahre hat Widmann Freundschaft geschlossen mit den Ziegenhirten, den Hoteliers und vielen Einheimische. Der Bürgermeister hat sich offiziell bedankt bei dem Schwaben mit dem Cowboyhut. Und aus Athen ist sogar der Botschafter für Deutschland angereist, ließ sich von ihm über die Insel führen und bestaunte die wiederhergestellten historischen Pfade.

Heute macht Widmann etliche Touren und nimmt dabei jährlich mehr als 100 Wanderer mit – für eine beschauliche Insel wie Skiathos beachtlich. Er arbeitet mit den Hotels zusammen, vor allem deutschsprachige Urlauber buchen bei ihm Touren. Bis er 80 Jahre alt ist, will Widmann weitermachen. Bis dahin, so hofft er, wird er einen würdigen Nachfolger finden, dem er sein Wissen weitergeben kann.

