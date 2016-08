Ein Selfie am Kreml

Moskau ist ein gutes Spätsommer-Ziel - vor 48 Minuten

MOSKAU - Moskau ist gerade im milden Spätsommer einen Städtetrip wert. Normalerweise gilt Russlands Hauptstadt nicht als Schnäppchen für City-Hopper, doch aktuell lockt auch der niedrige Rubelkurs.

Typisch Moskau: Blick auf das Historische Museum, die Basilius-Kathedrale und den Kreml am Roten Platz. Foto: Sven Hoppe / dpa



Am Pier gegenüber des Kiewer Bahnhofs, der so heißt, weil von hier die Züge in Richtung Ukraine abfahren, herrscht an diesem warmen Spätsommerabend Andrang. In langen Reihen warten Menschen geduldig im Schein der milden Abendsonne am Schiffsanleger. Sie alle wollen sich von Moskau und seinem Glanz noch vom Wasser aus verabschieden, bevor Väterchen Frost die Stadt wieder im Griff hat.

„Primavera“ heißt die schlanke, verglaste Jacht mit Sonnendeck auf der Moskwa. Ein kurzes Tuten aus dem Horn, und die Dieselmotoren bewegen das Ausflugsschiff elegant in die Strommitte. In den nächsten gut anderthalb Stunden ziehen die Sehenswürdigkeiten der Stadt am Ufer vorbei, ganz ohne Metro-Gedrängel und hektische Menschenmassen.

Barocke Pracht

Nachdem das Schiff die futuristische Chmelnyzkyj-Brücke passiert hat, tauchen schon bald die goldenen und silbernen Zwiebeltürme des Klosters Nowodewitschi auf. Die Abtei gilt mit ihrer barocken Pracht als nationales Heiligtum. Seit den 1990er-Jahren leben hier wieder Ordensfrauen. Mit dem Ende der Sowjetunion freut sich die orthodoxe Kirche über regen Zulauf.

Weiter tuckert das Boot in Richtung Süden, wo die Moskwa zu einer weiten Schleife ausholt. Zur Rechten rücken die Sperlingsberge ins Bild, Moskaus grüne Lunge, links fällt der Blick auf das Olympiastadion Luschniki, wo bei der Fußball-WM 2018 der Ball rollen soll. Entlang der Uferpromenaden genießen Flaneure die Wärme, Skateboarder studieren ihre Tricks ein und teilen sich den Raum mit Joggern und Hunden.

Die Moskauer leben den Sommer intensiv. Angler werfen ihre Ruten aus und hoffen auf Zander und Plötzen. Kinder winken den Schiffspassagieren zu. Über das urbane Idyll wacht der riesige Zuckerbäcker-Wolkenkratzer der Lomonossow-Universität mit seinem überbordenden Dekor.

Ein freundliches Gespräch

Eine gut aufgelegte Reisegruppe aus Weißrussland freut sich auf das obligatorische Selfie mit dem Kreml im Hintergrund, und die Teilnehmer denken nicht daran, vorzeitig das Schiff zu verlassen. Als der pensionierte Flugzeugingenieur Jewgenij aus Minsk, der mit seiner Familie 20 Jahre auf dem sowjetischen Luftwaffenstützpunkt Großenhain für die Wartung von Antonows und Iljuschins zuständig war, die deutsche Sprache vernimmt, entwickelt sich ein freundliches Gespräch.

An seine Studienzeit auf der Lomonossow-Uni erinnert er sich noch gut. Besonders an die Partys im Wohnheim, bei denen kein Auge trocken geblieben sei. Er lacht schallend bei der Frage, ob es streng zuging an einer sowjetischen Uni in den 1960ern: „Nach den Vorlesungen waren wir genau so verrückt wie ihr im Westen.“ Bei den riesigen Paraden am 1. Mai sei er schon einige Male auf dem Roten Platz gewesen. Daher kenne er den Kreml aus jedem Blickwinkel. Einzig von der Wasserseite hatte er die Festung bis heute noch nie gesehen.

Das Schiff setzt seine gemächliche Fahrt in Richtung Zentrum fort, dem Höhepunkt der kurzweiligen Tour entgegen. Vorbei am Rummel des Gorki-Parks rückt der Kreml in den Fokus. Die meisten Passagiere positionieren sich backbord, um eines der größten Machtzentren der Welt auf Smartphone oder Kamera festzuhalten.

Endlich der Kreml

Erst erscheint noch die gigantische Christ-Erlöser-Kathedrale. Dann endlich: der Kreml. Weltliche und geistliche Macht ballen sich auf engstem Raum. Nicht nur Wladimir Putin empfängt hier Staatschefs aus aller Welt. Auch Kyrill I., Patriarch der Russisch-Orthodoxen Kirche, residiert dort in seinem Palast. Ein Blitzlicht- und Klickstakkato setzt ein. Niemand ist an Bord, den der Regierungspalast und die Kirchen hinter den roten Mauern ruhig ließen. Er ist ein Faszinosum – ebenso, wie die ganze Stadt.

Marco Wehr